Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber: İşlem yapılamayacak!

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.

Kimlik yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Yurttaşlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.

Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:

- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

- Bir adet biyometrik fotoğraf

