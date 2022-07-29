Yeni karar geldi: Elektriğe zam mı geliyor?

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına göre, elektrik piyasasındaki azami fiyat limiti yükseltildi.

Söz konusu karar ile birlikte azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Kararın ardından ise akıllara "Elektrik Piyasasında tavan fiyat limitinde artış elektrik tüketim fiyatlarında da artışın habercisi mi?” sorusu geldi.

Azami fiyat limitinin enflasyon ve dövizden kaynaklı olarak yükseltmesi ile birlikte, enerji dağıtım şirketlerinin aldığı enerji zamlı hale gelecek. Dağıtım şirketlerinin zamlı olarak aldığı enerjinin ise tüketici tarifesine yansıması bekleniyor. Zammın önce sanayiye ardından da konutlara yansıyacağı tahmin ediliyor.