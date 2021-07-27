Yeni kanun kapsamında ilk karar: Köpeğe istismarda bulunan saldırgan tutuklandı

Bartın'ın bir köyünde yaşayan 66 yaşındaki M.D. tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi.

İfadesi alınan M.D'ye "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem uygulandı ve 1033 lira para cezası verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.D, nöbetçi mahkeme tarafından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kanun kapsamındaki ilk tutuklama

Söz konusu tutuklanma, "Hayvanları Koruma Kanunu"nun ilk uygulamalarından biri oldu.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bartın ilinde, 25.07.2021 tarihinde, M.D. ismindeki şahsın bir köpeğe cinsel saldırıda bulunduğuna dair ihbar alınması üzerine olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmış olup, 26.07.2021 tarihinde sevk edildiği Bartın Sulh Ceza Hakimliğince, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hayvanlara cinsel saldırıda bulunma suçundan tutuklanmıştır."