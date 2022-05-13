Yeni ittifak için tek engel kaldı: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı.
Seçim yasasının AKP ve MHP tarafından değiştirilmesi sonrası Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' çıkışı geldiğini hatırlatan Pehlivan, "Altılı masa dağılmadan 'Saadet-DEVA - Gelecek ittifakı' demekti bu. Dahası, Karamollaoğlu iki partinin Saadet çatısı altında seçime girmesini arzuluyordu" dedi. Ardından şunları kaydetti: