Yeni imzalarla 100 TL ve 50 TL banknotlar bugün tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 100 TL ve 50 TL banknotların bugün tedavüle verileceğini açıkladı. 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, Başkan Yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak’ın da imzaları olacak. Yeni paralar, imzalar dışında öncekilerle aynı görünümde olacak.

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugün tedavüle verileceğini duyurdu. Merkez Bankası'nın, banknotlardaki imzaların da değiştirildiği bilgisini paylaştığı açıklama şöyle:

"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir." (ANKA)