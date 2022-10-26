Yeni düzenleme: BES'ten ayrılma, bankaları BES'le...

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.

NTV'de yer alan habere göre, BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Haberde "ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak" denildi.

Habere göre paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.