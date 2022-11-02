Yeni doğan bebeği kaçırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günlük olan bebeğin babası, hastanede taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi.

Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla buldukları bebeği ailesine teslim etti. Ekipler, M.K. (18), A.L.K. (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K'yi (50) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.L.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, bebeğin akraba olan şüphelilerden M.K. ile H.K'ye verilmek üzere kaçırıldığı öne sürüldü. (AA)