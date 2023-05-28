Yeni bir seçim hilesi mi: Listeler 'adresini değiştirenler' ile doldu

Adres değişikliği nedeniyle oy verme haklarını kaybetmemeleri amaçlanan çok sayıda kişinin seçmen listelerine eklenmesi 'Yeni bir seçim hilesi mi' sorusunu akıllara getirdi. Liste değişikliğinin birçok sandıkta 10'a yakın örneği görüldü.

'Madde seçmeni koruyor ancak suistimale açık'

Konuya ilişkin soL'a bilgi veren Avukat Mert Doğan, "Esasen seçmenin oy hakkını koruyan bir durum. Ancak suistimal etmeye açık. Normalde adres kaydında görünmeyen yurttaşların oy hakkı elinden alınmasın diye yapılan bir şey. Ancak bize yıllardır aynı dairede oturduğu halde kendi adresine hiç tanımadığı kişilerin kaydedildiği örnekler ulaştı. Hemen hemen her sandıkta benzer örneklerin ortaya çıkması milyonlarca oya tekabül edecektir" dedi.

'2 hafta içinde bu kadar insan mı adres değiştirdi?'

İki hafta içinde hemen hemen her sandıkta 10'dan fazla örneğin yaşandığı adres değiştirme olayı şüphe uyandırırken bir çok seçmen de bahsi geçen isimleri apartmanlarında ya da mahallelerinde tanımadıklarını ifade etti. Seçmen listesinde ismin karşısında "298 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince kapalı adres olarak en son geçerli adresine göre kaydedilen seçmendir" ibaresi yer aldu. Konuya dair TKP İstanbul Başkanı Senem Doruk İnam da aynı isimle aynı adrese kaydedilen üç farklı kişinin olduğunu duyurmuştu.

İstanbul'daki birçok ilçeden listelere kapalı adresle seçmen eklendiği bilgilerini alıyoruz. Mahalle sakinleri de tanımadıkları isimlerin kendi listelerine eklendiğini söylüyor.



İşte bir örnek: Aynı evde oturan aynı isimli 3 kişi. Bu kadar utanmazlık olmaz! pic.twitter.com/2qh05SrRky — Senem Doruk İnam (@senemdorukk) May 28, 2023

Samsun'dan bir örnek

Giresun'dan bir örnek

Ankara'dan bir örnek

Trabzon'dan bir örnek