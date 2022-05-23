Yeni Avustralya Başbakanı, saltanatı sonlandırıp cumhuriyet ilan etme sözü verdi

Yeni seçilen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Kraliçe'nin ülkedeki saltanatını sona erdirme çağrısında bulundu. İşçi Partisi'nden seçilen yeni Başbakan, ülkesini cumhuriyet haline getirme konusunda kararlılığını ifade ederek gelecekte bir referandum planladığını açıkladı.

İşçi Partisi'nin Twitter'da yaptığı açıklamadaysa "Cumhuriyet yanlısı Anthony Albanese'nin Avustralya Başbakanı olduğunu görmek harika." denildi. Öte yandan "Henüz bir referandum olmayacağı" belirtilirken ilk elden yerlileri anayasada orijinal Avustralyalılar olarak tanıma adımı atılması gerektiği belirtildi.

Avustralya'da en son 1999 yılında yapılan cumhuriyet referandumu, parlamento tarafından atanan bir Cumhurbaşkanı ile Avustralya'nın bir cumhuriyet olup olmayacağı sorusu üzerine kurulmuştu. Referandum yüzde 54,87 oyla reddedilmişti.