Yeni asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

Temmuz ayı için yüzde 2,37, Ağustos için yüzde 1,46 ve Eylül için yüzde 3,1 olan enflasyon farkının yıl sonunda toplamda resmi olarak yüzde 19-20 seviyelerine çıkması bekleniyor.

CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.