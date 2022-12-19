Yeni asgari ücret yarın belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü yani yarın gerçekleştirecek.

Görüşmelere ilişkin dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşan Bilgin, şunları söyledi:

“Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak bir ücret seviyesinin ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık’ta, ikincisini 14 Aralık’ta yapmıştı. Yarınki toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşülecek.

EYT’de kredi konusunu Bakan Nebati ile çözdük

8 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcını ilgilendiren yani emeklilikte yaşa takılanları (EYT’li) ilgilendiren düzenleme de bu ay bitmeden Meclis gündemine gelecek.

Bu konuda da açıklama yapan Bakan Bilgin, şunları söyledi:

“Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hazırlıkların yapıldığını aktardılar. İşverenden talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey’le çözdük.”

7 bin 785 liradan başlasın

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.