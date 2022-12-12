Yeni anket: Yeni partiler 16 puanda, AKP yüzde 30 altında

Seçimlere altı ay gibi kısa bir süre kalırken anket şirketleri peş peşe araştırma sonuçlarını yayınlıyor.

Bu anket şirketlerinden biri de Zafer Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Meridyen araştırma oldu. Anket şirketine göre, bu seçimde ilk kez halkın oylamasına çıkacak Deva, Gelecek, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Memleket Partisi'nin toplam oy oranı yüzde 16'yı buluyor.

Anket şirketi seçim araştırmasını 5-10 Aralık tarihlerinde, 3 büyükşehirde, 6 bin 671 kişiyle yüz yüze yaptı.

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 24,3

İYİP: Yüzde 15

HDP: Yüzde 8,3

Zafer Partisi: Yüzde 8,2

MHP: Yüzde 5

Memleket Partisi: Yüzde 3,5

Deva Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 0,5

Saadet Partisi: Yüzde 0,3