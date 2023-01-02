Yeni Akit'ten yeni skandal: 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılar

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.'nin yaşadıkları ve ortaya çıkan ses kayıtları Türkiye'yi sarsmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, Yeni Akit gazetesi skandal bir habere imza attı.

"Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" başlığıyla yayımlanan haberde, mağdurun ismi ve fotoğrafları sansürsüz olarak paylaşıldı. 6 yaşındaki kızını 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel ve H.K.G'nin eski eşi Kadir İstekli'ye iftira atıldığı öne sürülen haberde, "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi" ifadelerine yer verildi.

Yeni Akit, haberinde, çocuk mağdur için "Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan H.K.G.'nin düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, mağdurun sansürsüz fotoğrafları da haberde paylaşıldı.