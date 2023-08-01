Yeni Akit'ten emeklilere inanılmaz müjde! Ama gerçekten inanılmaz...

AKP'ye yakın Yeni Akit gazetesi, iki gün önce yayımladığı bir haberde, emekliye 'dev' zammın yolda olduğunu iddia etti.

Haberde kaynak olarak "SGK uzmanı" bir kişinin gösterilmesi ise tartışma konusu oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya paylaşımını referans olarak gösteren gazete, paylaşımda zammın yerel seçimler öncesinde yapılacağına dair ortaya atılan iddiayı da 'Tarih belli oldu' şeklinde sundu.

Erdursun'un söz konusu paylaşımı şöyle:

"Belediye seçimleri öncesi; Kadınlara emeklilikte yeni yasal haklar verilecek, çocuğu olan kadınların emeklilik yaşı geri çekilecek, Kadınların ödediği isteğe bağlı sigorta primine indirim yapılacak, 31.12.2023'e kadar isteğe bağlı Bağ-Kur primi aylık en az 4.292,64'dir. 1/3 oranında indirimle 2.861,76 TL'ye indirilebilir. Esnafın emekliliğine düzenleme yapılacak, Bağ-Kur'da prim gün sayısı düşürülecek, Tüm emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapılacak, Sonra seçime gidilecek..."