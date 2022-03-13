Yeni Akit'ten akaryakıt zammı haberi: Sağlıklı yaşama geçiş, bisiklet kullanımını arttı

Yandaş medya zamları nasıl sunacağını şaşırdı.

Akaryakıta gelen zam hayatın her alanında büyük bir fiyat artışına yol açarken, Yeni Akit söz konusu zamlara ilişkin haberinde, "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlığını kullandı, haberde, "Akaryakıttaki fiyat artışı aracını kullanmak zorunda olanlara içinden çıkılmaz bir hâl alırken, bu durum bisiklet satıcısı esnaflar için ise satışlarda artışa neden oldu. Bisiklet kullanımının artması ise halk sağlığına artı puan kazandırdı" ifadesini kullandı.

Akit'in haberi yurttaşların tepkisini çekti.