Yeni Akit yazarından skandal ifadeler: Sağlıkçıları hedef gösterdi

Yandaş Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında TTB’yi hedef gösterdi. Grevlerin şiddet ortamını tahrik ettiğini iddia eden Karahasanoğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Doktora sıkılan kurşun üzerinden bile, seçimle işbaşına gelen siyasi iktidarı devirme amacını hayata geçirmeye çalışan ideolojik saikle hareket eden bir avuç sakat kafalı insanların yanan ateşe, benzin dökmeleri..

Bir doktor, görevi başında saldırıya uğramış, hayatını kaybetmiş..

Hemen birkaç saat içinde, “İki gün greve gidiyoruz” diyen bir TTB zihniyeti..

İki gün hastalara bakmadığınızda, doktora yönelik şiddeti önlemiş mi oluyorsunuz, yoksa alevlendirmiş mi oluyorsunuz?

O iki gün boyunca hastasını muayene etmeyen doktorlara karşı, insanları tahrik mi ediyorsunuz?

Yoksa, insanlara “Bundan sonra, sağlık çalışanlarına asla şiddet uygulanmamalı” bilincini aşılamış mı oluyorsunuz?

TTB kafası, hiç kusura bakmasın..

Grevler, sağlık çalışanlarına saldırıyı azaltmaz, tam aksine tahrik eder..”



