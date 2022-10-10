Yeni Akit yazarından AKP'ye CHP çağrısı: Destek istedi

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında CHP'nin başörtüsü yasa teklifine ilişkin AKP’ye çağrıda bulundu. Şanlıdağ, AKP’den CHP’nin yasa telifine destek vermesini istedi.

CHP’nin kimlik ve kabuk değiştirdiğini yazan Şanlıdağ, “Milletin hayrına olacak her icraat desteklenmelidir. Ama bizde işler maalesef öyle yürümüyor. İktidar ne yaparsa yapsın, isterse uzaya füze fırlatsın, muhalefet partisi bunu takdir edeceği yerde yine eleştiri konusu yapabiliyor. İktidarın yanlışları yok mu? Elbette vardır. Peki, doğru yaptıkları yok mu? Muhalefet, doğrulara da karşı çıkıyor. İktidar ise muhalefetin doğru teklifine de duyarsız kalabiliyor” düşüncesini dile getirdi.

CHP’nin, AKP’nin seçim söylemlerini sahiplendiğini ileri süren Şanlıdağ, “Mütedeyyin dindar seçmen, ‘acaba Ak Parti giderse kazanımlarımız yok olur mu?’ endişesini birileri Kılıçdaroğlu’nun kulağına fısıldamış. O da bunu fırsat bilerek, iktidarın yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” görüşünü dile getirdi.