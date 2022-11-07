Yeni Akit yazarı: 'Yargının siyasallaşmadığını söylemek zor'

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesine değinerek “AK Parti 2002’de yola çıkarken ‘Türkiye’de hukukun üstünlüğünü inşa edeceğiz’ demişti. Yargının bugünkü durumuna baktığımızda hukukun siyasallaşmadığını söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’ın yargıda yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu yazan Şanlıdağ, "Bu yüzden diyor ki, ‘Türkiye Yüzyılı’nda erdem ve adalet devletini zirveye çıkaralım.’ Kime söylüyor bunu? Hem kendi partisine, hem de muhalefete.

Hukuk ve adalet hepimize lazımdır. Ahmet’e ayrı, Mehmet’e ayrı adalet ve hukuk olmaz. Yasaların herkes için eşit bir şekilde uygulanması lazımdır. Adaletin terazisi doğru tartmaz ise, o toplumda anarşi ve istikrarsızlık oluşur. Hiç kimse hak ihlaline uğramamalı ve hukuk bağımsız, özgür bir şekilde işlemelidir” dedi.

Şanlıdağ, AKP’ye “Eleştirdiğimiz yapıların, partilerin ve liderlerin durumuna düşmemeliyiz. Asla polis devleti olma özentimiz olmamalı” uyarısında bulundu.

Kamu ile parti görevlisi arasında fark olması gerektiğini ve liyakat ilkesinin korunması gerektiğini ifade eden Şanlıdağ, “Resmiyette valiler iktidarın il başkanı değil ama kamu kurumlarında partileşme ve yandaş atamaların olduğu dillendiriliyor. Hiç kimseyi ötekileştirmeden; ehliyet, liyakat ve temsil kabiliyetine bakılmalı” düşüncesini dile getirdi.