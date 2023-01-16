Yeni Akit yazarı: HDP’nin veya bir başka partinin kapatılmasını onaylamam

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin “Geçmişte nasıl ki Refah Partisi’nin ve Ak Parti’nin kapatılmasına karşı çıktıysam bugün de HDP’nin veya bir başka partinin kapatılmasını onaylamam” dedi.

Şanlıdağ'ın "HDP'nin amacı nedir?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

'Partilerin kapısına kilit vurmak demokrasilerde olamaz'

“Her partinin bir misyonu, amacı ve varmak istediği bir hedefi vardır. HDP de meşru bir parti olduğuna göre (aksini iddia eden, gereğini yapmalıdır) elbette 2023 seçimleri için onun da ajandasındakileri uygulayacağı muhakkaktır. Öncelikle şu hususun altını önemle çizelim. HDP, oy alarak Meclis'e girmiş bir partidir. PKK’ya sempati duymasını eleştirebiliriz, terörden kendisini arındırması gerektiğini söyleyebiliriz.

Partilerin kapısına kilit vurmak demokrasilerde olamaz, olmamalıdır da. Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Geçmişte nasıl ki Refah Partisi’nin ve AK Parti’nin kapatılmasına karşı çıktıysam bugün de HDP’nin veya bir başka partinin kapatılmasını onaylamam."