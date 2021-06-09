Yeni Akit yazarı Dilipak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, kendisine yönelik "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum" diyen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'le yaşadığı tartışmanın ardından, başsavcılığa kendisi aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dilipak, dava dilekçesinde Karagül’den iddialarını ispat etmesini istedi, konunun MİT ve emniyetten araştırılması, adı geçen Ahmet Taşgetiren'in de incelenmesini talep etti. Karagül’ün daha önce Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olması dolayısı ile gazetenin bağlı olduğu grubun yönetiminin tanık olarak dinlenmesi de talep edildi.

Ne olmuştu?

Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftalarda açılışı yapılan Taksim'deki camiyle alakalı bir haberdeki "Camide diğer semavi dinler için de ibadet alanlarının bulunduğu" ifadesine yönelik "Bu ne anlama geliyor?" diye yazmıştı.

Dilipak'ın paylaşımına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül "Şimdi de Taksim Camii'ne çamur atmaya başlamış... Hem de bir yalan haber üzerinden. BAE, Dubai, Bin Zayed ekseninde bir konumlanma işaretleri alıyorum" diye tepki göstermişti.

Karagül'e yanıt veren Dilipak, isim vermeden "Birileri kendi havuz medyalarında çıkan habere ses çıkartmıyor. Bu nedir diye sormayı saldırı bahanesi sayanları Allah'a ve adalete havale ediyorum" yazmıştı.