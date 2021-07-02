Yeni Akit hedef aldı, Güldür Güldür'den yanıt geldi

Yandaş medyanın hedefindeki program Güldür Güldür'ün sona ereceği iddia edildi.

İddiayı haberleştiren Yeni Akit, “Tepki çeken skeçlerin ardından haftada iki gün yayın yapmaya başlayan Güldür Güldür için flaş bir karar alındı. Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür, ekranlara vedaya hazırlanıyor. Program için Ekim ayına kadar ara verilmesi kararı alındı. Cuma günü sezon finali yapacak olan programın yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmezken söz konusu kararın Eylül ayı başında alınması bekleniyor. Yani program yeni sezonda ekrana gelmeyebilir” ifadesini kullandı.

Akit’in bu haberine Güldür Güldür yapımcısı Elif Yakarçelik’ten yanıt geldi.

Yakarçelik “Cuma sezon finali yapıyoruz evet, biraz dinleniyoruz sonra sonbaharda çekimlere başlıyoruz… yani yeni sezonda görüşmek üzere :)” dedi.

Program iktidara yönelik eleştirel skeçleri dolayısıyla yandaş medya tarafından bir süredir hedef alınıyor.