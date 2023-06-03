Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu: Türkçe Olimpiyatları'na katılmıştı

Yeni kabinede Adalet Bakanı olan atanan Yılmaz Tunç, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AKP Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Asıl mesleği avukatlık ola Tunç, 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Türkçe Olimpiyatları'na katıldı

Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri'ni “FETÖ finansörü” olmakla suçlayan eski AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 'istifası'nın ardından aynı göreve getirilmişti. Ancak Tunç'un da Türkçe Olimpiyatları'na katıldığı fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz Tunç'un, 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 'Ergenekon örgütü' ile ilgili açıklamasını duyurarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ve "Ergenekon’u ‘Hükümeti şiddet yoluyla devirmek isteyen bir terör örgütü’ olarak tanımlayan AİHM kararı da mı gayrimeşru?" ifadelerini kullanmıştı.