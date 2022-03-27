Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden kentinin Khor Makser semtinde yer alan ve sığınmacıların kaldığı eski bir binanın çatısında çökme yaşandığı belirtildi.

Olayın ardından ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için olay yerine sevk edildiğini belirten yetkililer, meydana gelen çökme soncunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Ayrıca, eski yapının 2015 yılının ortalarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından birkaç kez bombalandığı ve sonrasında binanın sığınmacıların kalması için tahsis edildiğini aktaran yetkililer, binanın bu süreçte herhangi bir restorasyondan geçmediğine dikkat çekti. (İHA)