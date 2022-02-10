Yemeksepeti'nden işçilere oyun: Mola yazıp, işi aksatma savunması istediler

Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Eskişehir'de de eylemler yapan Yemeksepeti işçileri, yönetim tarafından işten çıkarılmakla tehdit ediliyor.

İşçilerden savunma isteyen yönetim, zaten eylem günlerinde hava koşulları nedeniyle çalışmadıklarını, yönetim tarafından kendilerine "mola verildiğini" buna rağmen kendilerinden işi aksatma gerekçesiyle savunma istenildiğini söylediler.

Konuyla ilgili soL'a bilgi veren Yemeksepeti çalışanı şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere grevin başladığı tarihler için savunma tutanağı gönderdiler. Bize gönderilen tutanaklarda yazan tarihlerde zaten bizi çalıştırmadılar. 01.02.2022 tarihinde bölge zaten hava şartları yüzünden kapalıydı. 02.02.2022 tarihinde ise bizi tüm mesai boyunca molada gösterdiler. Yaptıkları resmen suç. Bu yüzden Patronların Ensesindeyiz avukatları ile görüşerek tutanakları doldurmadık ve imzalamadık.

Savunmaların bizleri işten çıkarmak için kullanılacağına eminiz. Bundan sonraki günler içinde tutanak gönderecekleri ifade ediliyor. Bu durum duyduğumuz kadarıyla diğer şehirlerde de yapılıyormuş. Bizi yıldırmak istiyorlar ancak taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız."