Yemeksepeti patronunun sendika düşmanlığı işçilerin aşı hakkını engelliyor

Sağlık Bakanlığı taşımacılık sektöründe çalışanlar için aşı olma hakkının tanındığını açıklarken Yemeksepeti ve market şirketi BanaBi çalışanları MHRS sisteminden randevu alamadı. Bunun sebebiyse işçilerin anayasal hakları olan sendikalaşmayı engellemek için patronun iş kolunu değiştirmesi.

Ocak ayında Yemeksepeti işçileri Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmiş ve yüzde 40 yeterlilikle toplu iş sözleşmesine başvurmak için hazırlanırken 6 bin 200 kurye emekçisinin iş kolu bir günde "büro" olarak değiştirilmişti. Konuya ilişkin soL'a konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bu işlemin "tamamen kanunsuz bir şekilde, resmi evrakta sahtecilik yoluyla" yapıldığına dikkat çekti.

Çalışma Bakanlığı'nın bu usulsüzlüğe göz yumduğuna dikkat çeken Küçükosmanoğlu, bu yolla işçilerin sendika üyeliğinin düşürüldüğünü hatırlattı.

Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti çalışanlarının Covid-19 riski altında çalıştığına dikkat çekerek Yemeksepeti'nin sahibi Nevzat Aydın'ın sendika düşmanlığının işçilerin aşı hakkına erişememesiyle sonuçlandığının altını çizdi.

Pandemiden önceki yıl 19 motorlu kuryenin iş cinayeti sonucunda yaşamını yitirdiğini hatırlatan Küçükosmanoğlu, bu sayının pandemi sırasında 210'a ulaştığına dikkat çekti.

Yemeksepeti motorlu kuryelerinin de bu süreçte yaralanmalar geçirdiğini belirten Nakliyat-İş Genel Başkanı, şirketin işçi düşmanlığının işçilerin sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Yemeksepeti'ne boykot çağrısı

Önümüzdeki günler için firmaya karşı etkili bir boykot çağrısı düzenlemeyi düşündüklerini belirten Küçükosmanoğlu, patron Nevzat Aydın'ın "Boğaziçi'ndeki eylemlerdeki tavrını kullanarak kendisini haklı göstermeye çalıştığını" ancak asıl işinin daha fazla sömürü ve kâr olduğunu ifade etti. İşçilerin anayasal haklarına karşı bu boyutta başka bir işçi ve sendika düşmanlığı görmediklerini söyledi.

Nevzat Aydın: Aşılanmayla ilgili problem yok

Öte yandan Nevzat Aydın sosyal medya üzerinden işçilerin aşı olamadıklarını belirten paylaşımı hedef alarak "Yine yalan konuşuyorsunuz. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yoktur. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın en kısa sürede başlayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yine yalan konuşuyorsunuz. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yoktur. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın en kısa sürede başlayacağını öngörüyoruz. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) June 13, 2021

İşkolu değişikliği konularına girmeyen Aydın'ın işçileri hedef aldığı paylaşımında kullandığı ifadelerse pek bir anlam taşımıyor.

Aydın Sağlık Bakanlığı'na kendisi başvurmuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışsa da bu Aydın'ın müdahalesiyle işleyen bir süreç değil. Aydın'ın bu demecini "kamuoyuna iyi gözükme çabası" olarak nitelendiren Nakliyat-İş'ten Küçükosmanoğlu, büro çalışanlarına aşı açıldığı zaman zaten hepsine açılacağı, bunun Yemeksepeti'yle sınırlı kalmayacağını belirtti. Asıl sorunun işçilerin taşımacılık işkolundan çıkartılması olduğuna dikkat çeken Küçükosmanoğlu, Aydın'ın ifadelerini "göstermelik" olarak nitelendirdi. Küçükosmanoğlu "eğer samimiyse yapması gereken bu kanunsuzluğu düzeltmesi" diyerek motor kuryelerin taşımacılık iş koluna geri alınması gerektiğinin altını çizdi.