Yemeksepeti işçileri Semt Evi'nde mahallelilerle buluştu

Yaklaşık iki aydır çalışma koşulları ve insanca yaşanacak ücret talebiyle ülke geneline yayılan eylemlere imza atan Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürüyor.

Direnişin öncü işçileri, geçtiğimiz akşam Fatih Kocamustafapaşa Semt Evi’nde mahallelilerle buluştu.

Emekçiler için dayanılmaz bir hal alan, etkisini her gün arttıran hayat pahalılığı ve ekonomik krizin etkilerinden, ülkenin devam eden işçi direnişlerine kadar birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunulan buluşmada, Yermeksepeti emekçileri de direniş deneyimlerini ve gelinen noktayı mahallelilerle birlikte değerlendirdi.

'Semt Evi'nde, halka kendimizi anlatma olanağı bulduk'

Yemeksepeti direnişinin öncü işçilerinden Yaşar, şöyle konuştu:

'Birlikte mücadelenin önemini tekrardan hatırlamış olduk'

Kocamustafapaşa Semt Evi'ndeki buluşmaya katılan mahalle sakinleri ise Yemeksepeti işçileri ile buluşmalarının, işçi sınıfının sorunlarının hepimizin sorunları olduğunu tekrar hatırlatması açısından kıymetli olduğunu dile getirdi.

'Semt evleri, ülkenin her yerinde işçilerin durak noktasıdır'

Kocamustafapaşa Semt Evi sorumlusu Orkun Demir, "Yemeksepeti emekçileriyle bundan öncesi kadar bundan sonrasında da direnişe dair neler yapılabiliri konuştuğumuz önemli bir buluşma gerçekleştirdik" derken, semt evlerinin tüm iş kollarındaki işçilerin durak noktası olduğunu söyledi.

Ülkedeki tüm işçilere semt evlerinin kapılarının açık olduğunu söyleyen Orkun Demir, direnen tüm iş kollarındaki işçilere dayanışma çağrısını da yineledi.