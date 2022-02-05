Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde buluşmak üzere yola çıktı

Hakları için mücadele eden Yemeksepeti işçileri direnişin 5. gününde genel merkez önünde buluşmak üzere toplanmaya başladı.

Haber Merkezi

Günlerdir hakları için direnen Yemeksepeti işçilerinin bugün şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde buluşacak.

Banabi kuryeleri bugün genel merkez önünde yapılacak eylem için Avcılar'da toplanmaya başladı.

Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Avcılar

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