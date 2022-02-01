Yemeksepeti işçileri ‘boyun eğmemekte’ ısrarcı: ‘Bizi manipüle etmek için iş ilanı paylaşıyorlar...’

Trendyol, Scotty ve Hepsiburada işçilerinin ardından Yemeksepeti Banabi kuryeleri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için bugün kontak kapattı.

İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de eylem yapan işçiler, kötü çalışma koşullarını ve düşük ücretleri protesto etti.

soL, Eskişehir’de Yemeksepeti Banabi kuryesi olarak çalışan bir işçi ile görüştü. İşçi, "Bize boyun eğdirmek istiyorlar. Ancak mücadele etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti Banabi kuryesi işçi şöyle konuştu:

“Kontak kapattık biz, kesinlikle de açmıyoruz. Asgari ücretten de düşük bir maaş verip, primlerimize zam yaptılar. Primler de zaten çalışmaya, performansa dayalı bir şekilde. İki gün işe gelmediğinizde yüzde 50’si kesiliyor. Geç geldiğinizde ise yüzde 12’si kesiliyor”.

'Bu duruma boyun eğmemek için eylem yaptık...'

“Sürekli olarak ve kendi menfaatlerince bizi şekillendirip yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz de artık buna boyun eğmemek için böyle bir eylemde bulunduk” diyen ve "Bundan sonrası için ise maaşlarına zam yapılana kadar direnişlerinde ısrar edeceklerini" vurgulayan işçi, “Firmadan an itibarıyla olumsuz bir geri dönüş aldıklarını, kendilerini manipüle etmek için bazı sayfalarda esnaf/kurye olarak iş ilanları paylaşıldığını” söyledi.

Sözlerini sürdüren işçi şunları dile getirdi:

'Bizi moladaymışız gibi gösteriyorlar...'

“Biz toplamda 150 kadar kişiyiz. Bir ay içerisinde bile en fazla toplayabilecekleri 25 kişi kadar olur. Depolarını döndüremezler”.

Mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Yemeksepeti Banabi kuryesi işçi, “Şu anda şirketin eylemdeki işçileri ‘molada gösterdiğini’, kendilerinin vardiyada olduklarını ancak molaya alındıklarını, çalışma faaliyeti içerisinde olmadıklarını” vurguladı.