Yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı Kuran kursu müdürüne işkenceden dava açıldı

Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yaşananlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Halktv'den İsmail Saymaz, yurt müdürü hakkında işkence suçlamasıyla dava açıldığını dile getirdi.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin skandalın üzeri, eğer bizler müdahale etmeseydik, kesinlikle örtülecekti. Tecavüzcü belletmen H.A.'nın tutuklanması ve ceza alması yeterli görülecekti.

Karaman'da 2016 yılındaki skandalda ne yaşandıysa bir benzeri oldu.

Ensar Vakfı'nın kaçak yurdunda kalan 10 imam-hatip ortaokulu öğrencisinin istismara uğramasından sonra tecavüzcü öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün cezaevine konulması sus payı gibi kullanılarak, "Daha ne istiyorsunuz?" denildi.

Bürokratlar Karaman'ın karalandığını ileri sürdü.

İktidar Ensar Vakfı'nı arkaladı.

Aynı bahaneler Erzurum'da karşımıza çıktı.

Aman Erzurum'un adı lekelenmesin...

Aman Kuran kursları ve dini gruplar tartışmaya açılmasın!

Nitekim tecavüzcü belletmenin izinsiz şekilde yurtta kalmasına izin veren, çocukları 'Haydar' adlı sopayla, Atatürk portresinin çerçevesiyle, rahleyle, Kuranla, tekme ve tokatla dövdüğü ileri sürülen kursun eski müdürü N.K.'ye bir maaşın sekizde biri oranında idari ceza uygulandı. Dayakçı temizlik görevlisi U.G.'nin de aralarında olduğu altı çalışan görevine iade edildi.

Erzurumlu gazeteci Sinan Özçaylak, bütün baskıları göğüsleyerek skandalı ülke gündemine taşıdı. Ardından halktv.com.tr'deki köşe yazılarımda ve Halk TV'deki programlarımızda peşini bırakmadık.

Erzurum Valiliği, iade ettiği altı görevliyi ve Palandöken müftüsünü açığa aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, işkenceden soruşturma başlattı.

Tecavüzcü belletmene yedi çocuğa yönelik cinsel istismardan...

Dün de eski müdür N.K. ve U.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 94/2-a maddesi gereğince çocuğa karşı işkence suçundan dava açıldı.