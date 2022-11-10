Yedi ayda en az 35 bin abonenin elektriği kesildi: 'Karanlıkta kalan sayısı halktan gizleniyor'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturasını ödeyemediği için bu yılın sadece Ocak-Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde 26 ildeki 34 bin 790 abonenin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Ancak bu sayının, 7 aylık dönemde elektriği kesilen ve hâlâ açılmayan abone sayısını gösterdiği öğrenildi.

7 aylık dönemde gecikmiş faturasını ve 182 liralık açma kapama parasını ödeyip elektriğini açtıranların listeden çıkarıldığı, bu nedenle gerçek mağdur sayısının çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Dönmez'e 2021-2022 yılları arasında borcunu ödemediği için elektriği kesilen abone sayılarını sordu. Bakan Dönmez, ilk etapta 26 ilin verilerini gönderdi. Dönmez'in verdiği bilgiye göre 26 ilde geçen yılın tamamında 71 bin 220 abonenin elektriği borcundan dolayı kesilirken bu yılın ilk 7 ayında 34 bin 790 abonenin elektriği kesildi.

Bakan'a göre 7 ayda İstanbul'da kimsenin elektriği kesilmedi

Dönmez'in gönderdiği listede borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının birçok ilde sıfır görünmesi de dikkat çekti. Geçen yıl 37 bin 580 kişinin borç kaynaklı elektriğinin kesildiği İstanbul'da bu yılın Ocak-Temmuz döneminde bir abonenin bile elektriğinin kesilmediği bilgisi verildi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in gönderdiği ve 26 ili kapsayan listede, geçen yıl Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Hakkari, Kars, Kilis ve Yalova'da bir abonenin bile elektriği borcundan dolayı kesilmemiş görünüyor. Aynı durum, bu yılın ilk 7 ayında İstanbul, Aksaray, Bitlis, Hakkari, Muş ve Yalova'da da söz konusu. Bunun nedeninin elektriğini açtıranların listeden çıkarılması olduğu belirtildi.

'Mağdur sayısı düşük gösterilmeye çalışılıyor'

Bakanlıkla görüşüp nedenini soran Tanrıkulu, “Borcundan dolayı elektriği kesilen ancak sonradan açtıranların listeden ayıklandığını, böylece gerçek mağdur sayısının düşük gösterilmeye çalışıldığını öğrendik. Benzer durum geçmiş yıl istatistiklerinde de var. Karanlıkta kalan yoksul sayısı ne yazık ki halktan gizleniyor” dedi.