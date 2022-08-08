YDS Arapça’da da şaibe iddiası

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesini yankıları sürerken, benzer bir iddia da geçen nisan ayında yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için gündeme geldi. Halk TV'den İsmail Saymaz, YDS/1 Arapça bölümündeki soruların bir kısmının AKDEM Yayınları’nın kaynaklarındaki sorularla örtüştüğünün iddia edildiğini yazdı.

Saymaz, 28 Ağustos’taki YDS sınavının sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin de, önceki komisyondakilerle aynı kişiler olacağının öne sürüldüğünü belirtti.

Statüsü yüksek devlet kurumlarına personel alımında YDS’nin kullanılması, bu sınavları daha öncelikli hale getiriyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yöneltilen bazı soruların Yedi İklim adlı dershanenin soru kitapçıklarındakilerle ortak ve benzer olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonunda ÖSYM Başkanı görevden alınmıştı. Ayrıca KPSS iptal edilmişti.