Yazlık sarayı ziyaret etmek isteyen vekile cevap gelmedi

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği dilekçede, kamuoyunda “Yazlık Saray” olarak bilinen Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hakkında vatandaşların yeterli bilgisi olmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Muğla ilini temsil eden bir milletvekili olarak Marmaris’te yaşayan vatandaşlarla birlikte “Yazlık Saray’ı” ziyaret edip görmek, gördüklerini de milletle paylaşmak istediklerini bildirdi. Ancak Alban’ın bu dilekçesine dönüş yapılmadı. Alban, bütün bakanlıklara da soru önergesiyle Marmaris’teki konutla ilgili ellerinde herhangi bir resmi bilgi ve belge olup olmadığını sordu.

Önergeye sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süresi içerisinde konunun “bakanlıklarının görev alanına girmediği” şeklinde yanıt verdi. Diğer bakanlıklar da ya süresi geçtikten sonra Koca ve Çavuşoğlu gibi yanıt verdi ya da hiç yanıtlamadı.

Alban şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Yazlık Saray’ı bir ‘İsraf Sarayı’dır. Osmanlı’nın çöküş döneminde borç parayla birçok saray yapıldı. Yeni Osmanlıcı AKP iktidarı da aynı yolda devam ediyor. Milletin parasını harcayanlar bunun hesabını da verebilmeli. Biz bunun hesabını soracağız.”

