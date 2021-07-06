Yazlık Saray'a çalıntı kumla plaj

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.

Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

Erdoğan'ın Yazlık Saray'ındaki plajın kumları da tartışma konusu oldu.

Daha önce Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde Teknik Müdür Yardımcılığı yapan Gıda Mühendisi Bülent Şık, "Cumhurbaşkanı için Okluk koyuna yapılan yazlık sarayda yapay bir kumsal oluşturulmuş. Bu bir çevre kırımıdır, suçtur. Şu soruya yanıt bulmak gerekiyor: #yazlıksaray'ın kumları nereden ç-alındı?" diye yazdı.

Eski hali