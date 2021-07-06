'Yazlık Saray inşaatında Salda Gölü kumları mı kullanıldı?'

Marmaris’te inşa edilen ve "Yazlık Saray" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi’yle ilgili yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye'nin projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaşmasıyla tartışmalar yeniden başladı.

Yerleşkenin arazisi ve maliyeti dışında plajındaki kumunun nerden geldiği de gündem oldu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanmak üzere Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Antmen, “Cumhurbaşkanlığının Muğla Marmaris Okluk Koyundaki yazlık saray inşaatında Salda Gölü kumları mı kullanılmıştır? Bu iddia doğru ise Salda Gölü’nden ne kadarlık kum bu bölgeye getirilmiştir? Dünya’da eşi benzeri olmayan ve ayak dahi basılmaması gereken göl kumu hangi akıl ve vicdanla saray inşaatında kullanılmıştır?” diye sordu.

'Şu ana kadar 640 milyon lira harcandı'

Önergesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muğla Marmaris Okluk Koyundaki 300 odalı Yazlık Saray inşaatına Nisan 2017’de başlandığını ve bu saray için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden şu ana kadar 640 milyon lira harcandığını kaydeden Antmen şöyle dedi:

"Bu yıllar arasında hem ekonomik kriz hem de koronavirüs pandemisi yaşanmış ve halkın çok önemli bir bölümü daha da fakirleşmiştir. Ancak yazlık saray inşaatlarına salgın döneminde de devam edilmiştir. Vatandaştan tasarruf istenirken bu saray için yapılan harcamalarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir."

'Dolgu alanında Salda Gölü kumları olduğuna yönelik iddialar var'

Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildiğini söyleyen Antmen “Deniz kenarına doldurulan kumların ise Dünya’da örneği olmayan ve Amerikan Uzay Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından eşi ve benzerinin olmadığı ve ayak dahi basılmaması gerektiği yönünde bilimsel açıklamaların yapıldığı Salda Gölü kumları olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmaktadır” dedi.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle: