Yazılı Kanyon’da tepki çeken yapılaşma

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda yapılaşmaya gidilmesi ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Antik çağın ünlü bilgesi Epiktetos’a adanmış bir yol anıtının yer aldığı kanyonda Ağustos 2021’de orman yangını çıkmıştı. Kır evleri ve restoran gibi ünitelerden oluşan yapılaşmanın bir kısmının yanan alanlarda uygulanması dikkat çekiyor. Yetkililer, söz konusu yapılaşmanın 2014 yılından onaylanan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Yönetim Planı kapsamında uygulandığını, projeyle ilgili onayın ise orman yangınından önceki yıllarda verildiğini dile getirdi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, adını kanyon içerisindeki antik yol anıtından alıyor. Antik çağın ünlü bilgesi Hierapolisli (Pamukkale) Epiktotas’a adanan bir şiirin kazındığı kaya anıtının bulunduğu açık hava tapınağı, kanyonun en görkemli bölgesinde yer alıyor.

400 metreyi bulan etkileyici kayalıklar

Barındırdığı zengin doğal miras, içinden Göksu Deresi’nin geçtiği Yazılı Kanyon’un 1989 yılında Tabiat Parkı olarak tescil edilmesini sağladı. Yer yer 400 metreyi bulan dik kayalıkların çevrelediği kanyon, yakın zamana kadar nesli tehlike altındaki kızıl akbabaları için de önemli bir yaşam alanıydı. İçerisinde arkeolojik sit alanlarını da barındıran Yazılı Kanyon Tabiat Parkı 600 hektarlık alanı kapsıyor. Ancak kanyonun yakın çevresinde açılan mermer ocakları bölgenin bu önemli doğal ve kültürel miras alanını ablukaya almış durumda.

Tabiat parkının yönetim planı 2014'te hazırlandı

Son yıllarda doğal ve kültürel miras alanlarına ilginin artmasıyla birlikte Yazılı Kanyonun ziyaretçi sayısında da önemli ölçüde artış gözleniyor. Ancak bu ilgi, aynı zamanda yeni yapılaşma taleplerini de beraberinde getiriyor. Milli Parklar Kanunu gereğince 2014 yılında yönetim planı hazırlanan Yazılı Kanyon’da ziyaretçi trafiğini yönetmek ve kullanım koşullarını belirlemek için yapılan çalışmalar kapsamında kır lokantası ve konaklama ünitelerinin yapılması da gündeme gelmişti.

Yetkililer yapılaşmanın plan kapsamında olduğunu söyledi

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile işletmesi özel bir girişimciye verilen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda başlatılan yapılaşma kimi ziyaretçilerin tepkisini çekmeye başladı. Kır lokantası, satış üniteleri ve konaklama amaçlı kır evlerinden oluşan yapılaşmayla ilgili görüşüne başvurduğumuz milli parklardan sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılaşmanın onaylı yönetim planında öngörüldüğü şekilde uygulandığını dile getirdi.

Yapılaşmaya 'proje yangından önce onaylandı' yanıtı

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı sınırları içinde Ağustos 2021’de orman yangınından zarar gören alanlarda da yapılaşmaya gidilmesiyle ilgili sorumuzu da yanıtlayan yetkililer, söz konusu projenin orman yangınından önceki dönemde onaylandığını kaydediyor. Daha önce onaylanan projenin revize edilerek uygulamasına geçildiği belirtildi. Edindiğimiz bilgiye göre tabiat parkı içerisindeki yoğun mangal dumanını engellemek ve ziyaretçi trafiğini daha kontrollü hale getirmek amacıyla yapıldığı savunulan projenin, 20 kişiyi aşmayacak şekilde konaklama ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığı öğrenildi.

TKDK'dan 'çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi' desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından işletmeciye verilen hibe desteği ile inşa edildiği öğrenilen projenin 11 ay içinde tamamlanması planlanıyor. TKDK tarafından ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme’ tedbiri kapsamında ve ‘Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri’ alanında verilen hibe desteğinin yüzde 75’i AB fonundan yüzde 25’i ise devlet tarafından karşılanıyor.