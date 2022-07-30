Yazılama'dan yeni kitap: Tarihselci Yöntem ve Bilim Tarihi

Yazılama Yayınevi, 'Tarihselci Yöntem ve Bilim Tarihi' kitabının ikinci baskısının çıktığını açıkladı.

Kitabın tanıtım notu şöyle:

"Bilim tarihinin çoğu örnekte ‘meraklı ve üstün zekâlı’ insanların yaptığı keşif ve icatların bir araya getirilmesinden oluştuğunu görüyoruz. Bu meraklı ve üstün zekâlı insanların; toplumun geri kalanı ile olan ilişkisi, toplumsal süreçlerden nasıl etkilendikleri, yaşamlarını nasıl kazandıkları, bir tarih dilimindeki toplum gereksinimleri ve bilimsel bulgulardan en çok hangi toplumsal kesimlerin yararlandığı hemen hemen hiç konu edilmiyor. Adeta ‘bilim’ toplumdan bağımsız bir kategoridir.

Peki ‘Evrim Teorisi’nin 19. yy İngilteresi’nde ortaya çıkışı bir tesadüf müdür?

Bir bilim insanının biyografisi üzerine çalışmak, konu edilen kişinin yaşamını sürdürdüğü tarihsel bir dönemi üzerine de çalışmayı gerektirir. O dönemi belirleyen bütün iktisadi, siyasi, ideolojik toplumsal olaylar ve sınıf mücadeleleri seçilen bilimcinin yaşamı ve üretimi üzerinde belirleyici olacaktır. Tabii ki bilimcinin ürettikleri de çağını etkileyecektir, etkileşim karşılıklıdır ama başlangıç noktası tarihsel ve toplumsal gelişmeler olmalıdır.

Bilim tarihinin neresindeyiz sorusu tarihselci yöntem olmadan yanıtlanamaz."

