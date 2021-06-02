Yazılama'dan iki yeni kitap

Yazılama Yayınevi, iki yeni kitabın duyurusunu yaptı.

Rıfat Okçabol ve Onur Seçkin imzalı "Eğitimde toplumsal çıkmaz - Kapkara tahta" ve Sadi Başoğlu tarafından kaleme alınan "Marx ve Jakobenler" kitabı bugün itibariyle okurların ilgisine sunuldu.

Kitapların tanıtım bülteninden notlar:

Rıfat Okçabol-Onur Seçkin

Son yıllarda yaşananlarla birlikte eğitim kamusal niteliği yok edilerek piyasalaştırılıp özelleştirildiğinde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin nelerle karşılaşabileceği tüm toplum için daha net görünüyor. Bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşmak çocuklarımızı akılcılıktan, düşünmekten ve yaratıcılıktan koparırken, onların bütünsel gelişimini engelliyor, toplumun sorgulama, değiştirme ve dönüştürme iradesini zayıflatıyor.

Çocuklarımızın geleceği ailelerinin sosyal, ekonomik ve sınıfsal konumlarına göre şekillenirken, farklı boyutlarda eşitsizlikler artıyor, veliler, imkanı varsa parasını da verip köşe bucak bilimsel ve laik eğitim veren okul aramaya koyuluyor.

Eğitimin krizi giderek derinleşiyor, eğitim toplumsal bir çıkmaza giriyor.

Bu kitap AKP iktidarları döneminde eğitim alanında olup bitenleri çeşitli boyutlarıyla irdelerken, bu dönemin bütünsel bir değerlendirmesini yapıyor. Kitap çocuklarımızın haklarını savunmak ve korumak için, kamusal, bilimsel ve laik eğitim hakkının öneminin anlaşılmasına ve konunun toplumsal bir gündem olarak tartışılmasına katkı koymayı hedefliyor.

Sadi Başoğlu

Marx ve Jakobenler, Büyük Fransız Devrimi’nin Jakoben kesitine Marx’ın bakışını tüm yönleriyle ortaya koymayı amaçlamakta ve buradaki bütünlüğün yakalanabilmesi için bir yöntem önermektedir.

Yazara göre, Marx’ın Jakobenlik yaklaşımında belirli sınırları olan ve ilk bakışta vektörlerinin birbirlerini kestiği izlenimini veren farklı soyutluk düzlemleri vardır. Marx bunların ötesinden Jakobenlere bakarken çok temel bir ayrıma gitmiştir: Teori ve pratik. Bir “erdem cumhuriyeti” ya da “halk egemenliği” ideali olarak okunabilecek Jakoben teori ve program, tüm ilericiliğine karşın, Marx’a göre insanlığı evrensel kurtuluşa götüremez; bu bakımdan “eskimiş”tir. Öte yandan, Marx için 1793-94’teki Jakoben pratiği kendi tarihselliğini aşan bir deneydir; dahası, hiçbir devrimin çekiminden çıkamayacağı bir siyaset hazinesidir. Öyle ki, Marx bir Jakobendir…