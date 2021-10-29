Yazı Dizisi | Milli tacir Tan Sağtürk (4)

Biri çak demiş: Tan Sağtürk

O, iki dize ile nasıl anlatılır, deseler, çok düşünmezsiniz:

Marifet iltifata tabidir

Müşterisiz mal zayidir.

Yani, onun yaşamında her şey PR ve pazarlamadır.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı dans taciri. Kimsenin kuşkusu yok. Ticaretin tüm kurallarını harfiyen uyguluyor: PR, medyatik şov, magazin, fantastik imge, popüler kültür figürü, eklektik mantık, oportünist tutum… Kılçıksız liberal.

Hitler, Kavgam adlı kitabında, “Büyük yalanın her zaman bir inandırıcılık gücü vardır, zira ülkenin geniş kitleleri… küçük yalana kıyasla büyük yalana her zaman daha kolay inanırlar” der. Nazi iktidarının propaganda bakanı Goebbels, bu feyz ile ekler: “Yeterince büyük bir yalan söyler ve sürekli tekrar ederseniz, sonunda halk buna inanır.”

Ticaretin ve ayrılmaz parçası reklam/PR’ın özünde de bu gerçek yatar. Ticaret ne kadar büyükse, reklam/PR da, yalan da o kadar büyük olur.

Anne Yıldız Sağtürk pek becerikli. Hani, tuttuğunu koparan cinsten. Çok da hırslı. TRT’de sunucu, yapımcı. Doğal olarak, çevresi geniş, sanat dünyası ile iç içe. Oğlunu küçükken televizyona çıkarır. Balenin saygın ismi Suna Şenel aracılığı ile konservatuara yerleştirir.

11 yaşındaki oğlunu dansçı olmaya ikna etmek için şu çekici argümanı kullanması yetecektir:

“Benim sana tüm anlattığım masalları biliyorsun ya, onun müzikli olduğunu ve perde açılınca seyirciyle buluştuğunu düşün… Bir masal kahramanı olacaksın.” (Gülben Ergen-Tan Sağtürk söyleşisi, Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

Milli tacirimiz gerçekten de bir masal kahramanı oldu. Bale dünyasından kimselere nasip olmamış bir ün ve maddi olanaklar elde etti. Bunların hiçbirini bale sanatı ile yapmadı, yapamazdı. Dansçılığı olağanın, koreograflığı vasat altının ötesine hiç geçemedi. Ama çok masal anlattı, anlatıyor. Ne de olsa bir masal kahramanı.

1990’da konservatuarı bitirip Fransa’ya gidiyor. 7 yıl 3 ay dans ediyor. 9 yıl, diyor. 1997 Eylül’ünde dönüp 28 yaşında devlet balesine (İDOB) giriyor. Bir yıl kalıp, stajyer konumundan yukarı çıkarılmadığı için istifa ediyor. 21 yıl sonra 50 yaşında, oğlanın müridi sıfatıyla bu kez koreograf kadrosuna alınarak devlet balesine döndürülüyor. Ne sanatsal, ne de kurumsal açıdan açıklanabilir olan bu durum, 1309 sayılı DOB kanununun 8. maddesinin civataları gevşetilerek sağlanıyor:

“Memleketin, opera ve bale sahne hayatında öteden beri yüksek başarı ile tanınmış olanlar, teknik kurul kararı ile sınavsız olarak alınabilirler.”

Oysa, 21 yıl önce, 1997’de 28 yaşında, Fransa dönüşünde aynı madde kapsamına alınabilecek sanatsal yeterliliği olmadığı saptanmıştı.

Demek ki, aradan geçen 21 yılda, bizim tacir bale hayatında “yüksek başarı” elde etmiş. İyi de, yasada sözü edilen başarı, sanatsal; bizimkininki ticari, hatta, “yüksek ticari”.

Devir neo-liberal görgüsüzlük devri; yüklü para, yüksek başarı anlamı taşıyor.

Yine de, bale okulu işletmeciliği, dizi film, film ve reklam oyunculuğu, sefil televizyon programlarında (Biri Bizi Gözetliyor, Türkiye’nin Yıldızları, Benimle Dans Eder Misin, Yok Böyle Dans vb.) sunuculuk, jüri üyeliği, yapımcılık, caz ayakkabısı imalatçılığı falan gibi ticari işler yapmış; televole sayfalarının vazgeçilmezi olmuş; yılsonu dershane koreograflığı ve Romantika (2007) gibi tırışka müzikallere birkaç dans figürü kaynatmanın dışında baleye sanatsal açıdan hiçbir katkısı olmamış birini, üstelik koreograf olarak devlet balesine lehimlemeye çalışmanın daha başka bir anlamı olmalı.

Var.

Nedir?

Siyasaldır.

Milli tacirimiz, Saray’ın, esas oğlan eliyle devlet balesini içerden çökertme ve dönüştürme aparatlarından biridir, en önemlisidir. Bu türden operasyonlar için çokça medyatik, ünlü yüzler gerekir.

Peki, tacirin bu işte avantası ne olacak?

Anlatacağız.

Ama önce bir masal kahramanının nasıl yaratıldığını görelim.

Balede bir masal kahramanı yaratmak

Medyatik kalibre ile sanatsal kalibre arasındaki makas, yüksek sanatlarda genellikle ters orantılıdır. Hele bizimki gibi ülkelerde tamamıyla böyledir. Kimin ölçüsüz PR’ı, şak şakçılığı yapılıyorsa, gözle görülür boşluklarının görüş alanı dışına çıkartılması içindir. Sonuçta, kilden ayaklı ikonlar yaratılır ve kullanılır.

Milli tacirimiz bu ikonlardan biridir.

Konservatuar yıllarında sıra dışı dans yeteneğiyle sivrilen biri değil. Ama, düzgün ve hoş fiziği ile çok dikkat çeken biri. Bu özelliği “Rudimania” (Nureyev çılgınlığı) rüzgârını arkasına alınca, şans kapısı aralanıyor.

Okulun bitimine yakın, Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Le Jeune Ballet de France’a (Fransız Genç Balesi) katılması için teklif alır. Okul bitince Fransa’ya gidip, gruba dahil olur.

Önce, konuya nispeten uzak olanlar için ufak bir not:

Klasik balede erkek dansçı olmak, iş bulabilmek açısından çok daha avantajlıdır. Kızların seçiminde uygulanan çok keskin ve oturmuş ölçütler erkekler için kolaylıkla esnetilebilir. Kızlarda aranan mükemmellik, erkeklerde aranmaz. Öte yandan, erkek dansçı arzı kızlarınkine göre daha az, talebi ise daha çok olduğundan, piyasada erkek dansçılar arası rekabet, kızlarınkine göre çok daha az şiddetlidir. Dolayısıyla, Batı’da birkaç üst düzey topluluk hariç, hemen hepsinde yabancı ya da yerli erkek dansçılar, facia sınırında değillerse, rahatlıkla dans edebilirler. Kızlar için ise durum tamamen tersinedir.

Rudimania mı?

1961 yılında Sovyet dansçı Rudolf Nureyev Batı’ya geçti. 1993’te öldüğünde müthiş bir ün ve servetin sahibiydi. Bunun bir ayağını anti-sovyetizmin simgesi haline getirilmiş olmasına, diğerini ise, sıra dışı dans yeteneği ve Batı balesinde yarattığı devrim niteliğinde sayılan bazı dönüşümlere borçludur. Bunların başında, XIX. yüzyıldan beri ikincil durumda bulunan erkek dansçı statüsünü yenileyip, çeşitlendirerek çok daha etkin bir konuma çıkarmış olması gelir. Bu da, zaten arz talep dengesizliği bulunan erkek dansçı piyasasında talep artışının, başta Fransa olmak üzere, daha da belirginleşmesine yol açmıştır.

Nureyev’in Rus-Sovyet ekolünün güçlü ifade yönünü Fransız ekolünün teknik zarafetiyle harmanlaması, yerleşik kurallara baş kaldıran kişiliği, eril ve dişil nitelikleri birlikte barındıran çok düzgün ve hoş fiziği, yüksek PR desteğiyle ismi etrafında giderek güçlenen manyetik bir alan oluşturmuş, yarattığı çekicilik 80’lerde doruğa ulaşıp, 1983’te, katı kuralları ile bale dünyasının ürkütücü ama en saygın kurumlarının başında gelen 300 yıllık Paris Operası (Garnier) Bale Bölümü’nün başına getirilmesiyle sonuçlanmıştır.

Artan medyatik ilgi, sinema filmlerinde rol almasını, belgesellerde görünür olmasını, Muppet Show gibi TV programlarına katılmasını sağlar. Tam bir Nureyev çılgınlığı -rudimania- yaşanmaktadır. (R. Noureev et Moi, Série Limitée Les Echos, le 01/04/2021) Her yerde ona benzer dansçılar aranır. Artık bir simgedir.

İşte, milli tacirimizin Fransa macerası tam da bu fırtınanın yaşandığı dönemde başlayacaktır.

Le Jeune Ballet de France mı?

1981’de Fransa’da iktidara gelen Sosyalist Parti hükümeti dans konusunu ciddi biçimde ele alır. Klasik balenin yanında modern dansı da geliştirmek amacıyla geniş kaynaklar ayrılır ve ülke çapında bir reform paketi uygulamaya sokulur. Gençlerin dansa yönelik ilgisini artırmayı amaçlayan bu program, önemli sübvansiyon ve maddi olanaklar sağladığı için, Fransa’yı birçok yabancı genç dansçı ve koreograf için de cazip bir toprak haline getirmekte gecikmeyecektir.

1983 yılında kurulan Le Jeune Ballet de France bu çerçevede, Fransa’nın her bölgesi ve birçok yabancı ülkeye turneler düzenleyip, hem genç dansçılar bulmak, hem de okullar başta olmak üzere, gençlik zeminlerinde dansa ilgiyi artırmayı hedefleyen bir topluluktur.

16-20 yaş arasındaki gençleri alır. Repertuarında hem klasik bale, hem de modern dans yapıtları vardır. Gençlerin ancak bir sezon boyunca dans etmelerine izin verilir. İzleyen sezonda Fransa’nın değişik sahnelerinde, bazen de yurtdışı sahnelerde yer bulmaları beklenir. Genellikle bulurlar da.

Her yıl 20’ye yakın genç dansçının alındığı topluluk, 2000 yılı verilerine göre, 1983’ten o zamana toplam 240 dansçısının 220’sinin bu şekilde iş bulmasını sağlamıştır. (Le Jeune Ballet de France danse les classiques et les modernes, ladepeche.fr, 13/12/2000)

Ancak, gerek repertuar eklektikliği, gerekse toptancı ritmiyle olabildiğince çok kişiye ulaşma çabası sanatsal açıdan ince eleyip sık dokumaya olanak tanımadığı için, rafine olma süreci daha sonra katılınacak topluluklara bırakılmaktadır.

Kısacası, başlıca hedef kitlesini okul öğrencilerinin oluşturduğu, bu nedenle de nicelik ölçütünün nitelikten daha ağır bastığı, genç dansçılara yardım amacı güden işlevsel bir topluluktur.

İşte, milli tacirimizin Fransa macerası 1990-1991 sezonunda bu toplulukta başlayacak, aynı modeli kendine rehber edinip, Türkiye’ye döndükten sonra, “Genç Türk Balesi” kurmak isteyecektir.

Peki, ortalama bir dansçı olan tacirimiz neden Fransa’ya davet edilmiştir?

Rudimania’dan kaynaklanan egzotizm eğilimi ve erkek dansçı talebindeki artış nedeniyle.

Nureyev Rus-Sovyet ekolünü tanımlayan Vaganova tekniğinin ürünüdür. Tacir de. 1973-1974 döneminde, Türk balesini kuran İngilizler gönderilmiş, yerlerine Sovyet eğitmenler getirilmiştir. Tacir bütünüyle bu dönemin ürünüdür.

Nureyev Müslüman Tatar (Başkırt) bir ailenin çocuğudur. (Babası Hamit, annesi Feride) Kimyası, Rus ve Doğu dünyasının gizemli bir karışımıdır. Tacir, rudimania’ya kaynak yapmanın Batı sahnesinde en azından bir süre kalabilmenin tek yol olduğunu bildiğinden, hem doğululuk benzerliği, hem de Nureyev’in baş kaldıran kişiliği ile koşutluğunu vurgulamak için, Nancy balesindeki provanın ilk günü, herkesin şaşkın bakışları arasında namaz bile kılacaktır. (Milliyet, 23 Aralık 1998)

Nureyev son derece düzgün ve hoş bir fiziğe sahiptir. Tacir de. Bu, cebindeki en önemli karttır.

Toprağım Nureyev ile pek yakındık; beni yıldız dansçı yaptı.

Taciri Nancy Balesi’ne alan Pierre Lacotte Nureyev ile yakındır; onun Batı’ya geçişinde rol oynadığı gibi, tekniğine de hayrandır. Kendi de Vaganova ekolünden gelen Lubov Egorova’nın yetiştirdiği bir isimdir.

Rudimania milli tacirimizin hem şansı, hem karabasanı olacaktır. Gerek Fransa’da, gerekse Türkiye’de varlık nedeni “Türk Nureyev”olarak formatlanacağı için, kendine ait bir kişilik oluşturması adeta olanaksızlaşacaktır. Herkes ondan Nureyevcilik oynamasını bekleyecek, o ise, Nureyev’in sanatsal kapasite, çalışkanlık ve tutkusunun çok ama çok gerisinde olduğundan, bu beklentinin altında ezildikçe ezilecek, sonunda ülkeye dönmeyi tek çıkar yol görüp, geçmişiyle ilgili bir masal dünyası yaratarak, Nureyevcilik oyununu paraya dönüştürmeyi yeğleyecektir. Şu itiraf yeterince açıktır:

“Teknik kabiliyet konusunda yurtdışında çok üstün seviyede meslektaşlarımla bir arada oldum. Sanat işi yaptığımız göz önüne alındığında, Anadolu topraklarında yaşayan insanların duygusal yoğunluğu diğer topraklarda yaşayan insanlarla mukayese edildiğinde daha üstün olduğunu düşünüyorum. Farklılığım varsa, ortaya koyduğum güç, bu duygusal geçişlerin ve yüksek duyguların sahne üzerine aktarımı ile oldu.”(aybencumali.com, 16 Mayıs 2020)

Milli tacirimiz demek istiyor ki, “benim teknik kapasitem diğerlerininki kadar değildi. Ama, doğulu olmanın bir anlamı vardı”. Doğru söylüyor. Çünkü Nureyev doğuluydu. Rus/Sovyet balesinin ifade gücü, duygusal aktarımın yoğunluğu ile çerçevelenir. Fransız ekolüne oranla, daha az teknik kaygı güttüğü izleniminin buradan kaynaklandığını tekrar anımsatalım. (Maria Allash: Une Vie au Bolshoi, forum.dansomanie.net)

Ardından, kendi deyimi ile Fransız Devlet Balesi’ne, gerçekte Nancy Balesi’ne seçilmesini sağlayan temel unsurun fizik görüntü olduğunu belirtiyor:

“Türk, Müslüman, mavi göz, sarı saç… sonuçta onlar için ilginç karakter. Fizik özelliğim bir avantaj olmuş olabilir.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

O kadar açık ki, TV sunucusu, “Ama bu kadar da mutevazı bakmayın” demek zorunda kalıyor. Yani, “Siz mutlaka büyük yeteneğiniz için seçilmişsinizdir, öyle fizik falan değildir” demek istiyor. Tacirin yanıtı:

“Anlık bir duyguyla yapılıyor tercih. Ben reel değerlendirmeyi seviyorum.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Yani, “Nureyev’in fiziği ve doğululuğu benim seçilmemdeki temel nedendir; yoksa müthiş teknik, sanatsal kapasitem falan olduğundan değil.” Hani, “eğri oturup, doğru konuşalım”ın sofistike lakırdısı var ya: “Reel değerlendirme.”

Ülkeye döndükten sonra (1997), “Türk Nureyev” kimliği ile yaşayacak, her şeyini ona benzetmeye çalışacaktır. Hani, “Türk Pavarotti” var ya, Hindi Hakan (Aysev), onun gibi.

1991-1997 arasında ise Ballet National de Nancy et de Lorraine topluluğunda yer alıyor.

Ballet National de Nancy et de Lorraine mi?

Kısa bir not:

68 olaylarının getirdiği siyasal ve kültürel baskı, 1968’den itibaren merkez sağ iktidarı (De Gaulle), ödün anlamında, merkezileşme karşıtı politikalara sürüklemiş, ilk adımlardan biri de balede atılmıştır. Bu süreç kademeli biçimde ilerlemiş ve Paris Opera-Balesi (Garnier) hariç, tüm opera ve baleler bölgesel niteliğe büründürülmüştür. Bunlar, artık, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve Fransız idari yapısının farklı partnerlerinin sağladığı maddi olanaklar ile çalışmalarını sürdüreceklerdir. Dolayısıyla, tacirimizin her söyleşisinde, dans ettiğini belirttiği “Ballet National de France” diye ne bir yer, ne de bir kavram vardır. Bu tanımdan anlaşılacak olan, olsa olsa, resmi adıyla Paris Ulusal Operası (Garnier) dır ki, onun kanunu da, işleyişi de, geçmişi ve sanatsal saygınlığı da diğerlerininkinden çok farklıdır. Bu konuya döneceğiz.

Nancy Balesi, 1978’de, daha önce Ballet-Théatre Contemporain adını taşıyan yapının Nancy’ye aktarılmasıyla kurulmuş çok genç bir taşra balesidir. Defalarca isim değiştirmiş (1978-1987 arasında Ballet-Théatre Français de Nancy, 1988-1990 arasında Ballet Français de Nancy, 1991-1998 arasında Ballet National de Nancy et de Lorraine, 1999’dan bu yana da Ballet de Lorraine), yönetim ve sanatsal kimlik açısından, en azından 1999’a kadar, oldukça sorunlu ve sancılı bir yer olmuştur. Özellikle, tacirin bulunduğu dönemde.

Sosyalist hükümet baleyi, Paris Opera Balesi hariç, bölgeselleştirip, yerel yönetimlerin kültürel etki alanına alırken, modern dansın önünü açmak için, bu toplulukların çoğunu, 1984’te Centre Chorégraphique National (CCN) (Ulusal Koreografi Merkezi) adı verilen birimlere dönüştürmüştür. Tabii, buralarda çalışacak yerli ve yabancı dansçı ve koreograflara bir dizi avantaj sağlayarak. Bunların başında, sözleşme garantisi ve işsizlik maaşı hakkı geliyor. O sırada, Almanya ve Belçika dışında, bu çaplı geniş bir destek programı uygulayan başka bir Avrupa ülkesi yoktur.

Nancy’de de aynı maddi ve hukuki olanaklar söz konusu olduğu halde, modern dans konusunda şaşırtıcı sayılabilecek bir ayak diremeden söz edilebilir. CCN statüsü ile tamamıyla modern dans topluluğuna dönüşmesi ancak 1999’da gerçekleşecektir. Almanya sınırını oluşturan bölgedeki doğal Alman etkisine karşı Fransız klasik balesi ile bir tür karşı koyma refleksi mi? Belki. Malum, modern dansın Avrupa merkezi Almanya’dır. Patrick Dupond, Pierre Lacotte gibi önemli isimlerin başa geçirilmesinin temel nedeni, zayıf olan yapının istikrara kavuşturulması ve yaşanan kimlik sorununun çözülmesidir.

1988’e kadar Nancy Balesi’nin başında bulunan Jean-Albert Cartier hem klasiği, hem moderni kollamaya çalışmış, Diaghilev çizgisinden olanlar (Hélene Trailine) ile Nureyev gibi ünlüleri sahneye çıkartarak, genç kuruma derinlik ve kimlik sağlama çabası içinde olmuştur. 1988’de Paris’e geçince, yerine, Nancy Tiyatro Festivali’nin başarısını sağlayan Pina Bausch, Carlotta İkeda, Kazuo Ôno gibi moderncilerden biri beklenirken, klasik ekolün yıldız dansçılarından Patrick Dupond getirilir. (Théatredublog.unblog.fr, 21/7/2020)

1991’de ise, Nancy’nin başına Pierre Lacotte geçecektir. Tacirimizin Nancy’de geçireceği 6 yılın tamamında balenin patronu odur. Paris Operası’nın yıldız dansçısı, 50’ler sonunda caz müziği üzerine koreografi denemelerine girişmiş, 70’lerden itibaren ise, artan bir tempoda, XIX. yüzyıl romantik balesinin bir anlamda rehabilitasyonunu sağlayan klasik koreograf olarak sivrilmiştir.

Ancak, her üç önemli ismin de yönetimi ve sanatsal yönlendirmesi, Nancy Balesi’ne bir kimlik kazandıramadığı gibi, ciddi bir ekonomik krize de yol açmıştır. 1994 yılında hazırlanan resmi rapor 5 milyon franklık bir bütçe açığından söz etmekte, topluluğun geleceğine dair alarm zilleri çalmaktadır. Bunun üzerine, bir kurtarma planı hazırlanmış, ancak sorun yine aşılamamış, istikrar sağlanamamıştır. Sonunda, 1999 Haziran’ında Françoise Adret geçici görev ile 3 aylığına başa getirilir, fakat koşullar bir yıl kalmasına yol açar. İki temel işlev üstlenir: Balenin başına yeni birini bulmak ve topluluğu tamamen modern dansçı yapmak. F. Adret yıldız dansçı geçmişi, koreograflığı ve özellikle kurum yöneticiliği ile öne çıkmış bir isimdir. Kültür Bakanlığı’nda müfettişlik de yapmış olan sanatçının uzmanlık alanı, güç durumda olan toplulukları ayakları üzerinde durur hale getirmek ve sanatsal kimlik sorunu yaşayanlara kimlik edindirmektir. (Libération.com, 10 avril 2000)

Biraz uzunca ve gereksiz bulunabilecek bu bilgiler, milli tacirimizin Fransa güzergâhını ve ülkeye döndükten sonra anlattığı masalları yerli yerine oturtabilmek açısından zorunlu.

Masal kahramanı masal anlatır

Yukarıda çerçevelenmiş bağlam dikkate alındığında, tacirimizin Fransa’ya gidişi ve orada yeni kurulmuş, sıradan, kimliği ve yönetimi sorunlu bir taşra bale topluluğunda dans etmiş olmasında olağan dışı sayılabilecek hiçbir yön yoktur.

Batı balesinde gelenekselleşmiş erkek dansçı açığı ve esnek seçim ölçütleri, rudimania rüzgârı, yol ve kimlik arayışındaki bir taşra topluluğu… Bu üç parametre masal kahramanımızın Fransa’daki gerçek yaşam koordinatlarıdır.

Oysa, Türkiye’ye döndükten sonra, bir masal kahramanına dönüşmesini sağlayabilmek için, bu verilerle epey oynayacak, önemli ölçüde başarı da kazanacaktır.

Masal 1: Tacir Fransız Devlet Balesi dansçısıdır.

Milli tacirimiz her söyleşisinde Fransız Devlet Balesi’nde (Ballet National de France) dans ettiğini söylüyor. Fransa’da böyle bir niteleme yoktur. Ne bir topluluk, ne bir sanatsal belirleme, ne de bir kavramın karşılığıdır. Düz mantık yürüterek, özel bale topluluğu değil de, devlete ait topluluk kastediliyor, desek, bu kez merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin farkını belirtmek gerek, çünkü Fransa’da bale-dans örgütlenme şemasında bu konu çok önem taşımaktadır. Fransız bale jargonunda bu tanıma en yakın duran Paris Operası’dır: Paris Ulusal Operası (Opéra National de Paris).

Nitekim, tacirimiz her fırsatta orada dans ettiğini ima ediyor. Dolaylı yollardan oraya çıkmaya çalışıyor.

“Fransa’da üç devlet balesi vardı; Paris Ulusal Operası [ki]… başında Pierre Lacotte vardı. Diğeri Marsilya, bir diğeri de Nancy idi… Hedefim bu piramidin üstündeki kişiyle yani Pierre Lacotte ile tanışmaktı. Bale dünyasının Herbert von Karajan’ıdır. Fransa’da bu alanda üç kol olduğu için, aralarında sürekli dansçı değişimi yapılıyordu.” (Andante, sayı 65, Ocak 2012)

2020’ye geldiğimizde, aşağıda ele alacağımız nedenlerle, olaya Nureyev de eklenir:

“Fransız Devlet Balesi’ne girdim. İlk yabancı olarak… O dönemde Nureyev’di direktör, sonrasında Patrick Dupond, Pierre Lacotte. Neye istinaden beni seçtiler? İlginç gelmiş olabilirim onlara.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

2012’deki söyleşisinde Paris Operası bale bölümünün başında, o dönemde Pierre Lacotte olduğunu söylerken, 2020’dekinde Nureyev’in olduğu yönünde bir düzeltme yapar.

1984’te alınan bir karar ile, Paris Operası dışındaki tüm opera baleler yerel yönetimlere devredilmiştir. Amaç, modern dans birimlerine dönüştürülmeleridir. Dolayısıyla, değişik kent ve bölge isimleri taşımaları, adlarında national sıfatının bulunup, bulunmaması hukuki statü farkını belirtmez. Fransa’da ulusal (devlet) bale-dans, bu tarihten itibaren iki grup olarak yapılandırılmıştır: Paris Operası ve diğerleri. Bu iki kategori, bağlı oldukları yasal çerçeve, işleyiş, tarihsel geçmiş, gelenekler, saygınlık gibi konularda birbirlerinden tamamen farklıdır.

Tacirin iddia ettiği üzere, Paris, Marsilya, Nancy gibi bir üçlü yapılanma asla söz konusu değildir. Hele, bu modele dayalı sürekli dansçı değişimi falan hayal bile edilemez.

Öte yandan, Nureyev 1989’da Paris Operası Bale Bölümü direktörlüğünden ayrılmıştır. Tacirimiz bu tarihten 2 yıl sonra seçmelere katılacaktır. Pierre Lacotte ise, yaşamının hiçbir döneminde Paris Operası’nın bale bölümünün başında olmamıştır. O tarihte direktör Patrick Dupond’dur ve Lacotte’tan önce Nancy’nin başında bulunan kişidir. Yani, bu anlamda, piramidin üstündeki kişi P. Lacotte değildir. Tacirin bulunduğu Nancy kenti balesinin başındaki isimdir.

Bu isimleri söylemek suretiyle kimler tarafından seçilmiş olduğunu ve seçildiği yerin de Paris Operası olduğu izlenimini doğurmak istiyor. Türkiye’deki amaçları ve PR’ı için bu tür masallara çok gereksinimi olduğunu göreceğiz.

“9 sene Paris’te yaşadım.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018 ve istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Tacir, Paris’te yaşadığını söyleyerek, yine Paris Operası’nda olduğu izlenimini güçlendirmek istiyor. Oysa, Paris-Nancy arası 385 km’dir. Le Jeune Ballet de France’ta dans ettiği ilk yıl hariç, Nancy’de yaşamıştır. Nitekim, Institut Français’nin sitesinde yer alan 50 figures de la francophonie en turquie.com’a Fransızca verdiği bir söyleşide, “9 yıl Fransa’da yaşadım” demektedir.

Aynı söyleşide yine Paris Operası’na kabul edildiği izlenimi yaratmak için, seçmelere Opera Garnier’de girip, kazandığını belirtir.

Bu doğru bir bilgidir. Ancak, konunun Paris Operası’nın kurumsal kimliği ile hiçbir ilişkisi yoktur. Taşra balelerine yapılan seçmeler, bu kentlerin bale stüdyoları elverişli olmadığı, katılım da yüksek olduğu için, genellikle, büyük dans stüdyosuna sahip Paris Operası’nda yapılır. (Pierre-Emmanuel Sorignet, “Un processus de recrutement sur un marché de travail artistique: le cas de l’audition en dance contemporaine” Geneses, no 57, 2004/4,p.10)

Tacir’in, Fransız Devlet Balesi derken, Paris Operası’nı kastettiği, üstelik, kendisini de içine koyarak anlattığı bir bölüm daha verelim:

[Paris Opera’sında tasarruf amacıyla klasik yapıtlar yerine daha ucuz olan modern dans yapıtlarının tercih edilmeye başlandığını belirttikten sonra]

“Bunun savaşını benim de sanatsal direktörlüğümü yapan Pierre Lacotte fazlasıyla vermeye çalıştı. Hatta ben bile davet edildiğim birkaç programda arkadaşlarımla beraber bu tutuma karşı durmaya çalışmıştım.” (Hürriyet, 29 Mart 2017)

Pierre Lacotte’u Paris Opera-Balesi’nin başına getiren tacirimiz, doğal olarak kendini de o kadrodan sayar.

Dans ettiği topluluk o günkü resmi adı ile Nancy ve Lorraine Ulusal Balesi’dir ve Paris Operası ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Masal 2: Tacir Fransız Devlet Balesi’nde ilk yabancıdır ve kendisi için bir günde yönetmelik değiştirilmiştir.

Bu masal da tıpkı ilki gibi bizde PR amaçlı piyasaya sürülmüştür.

Nancy Balesi’nde ilk Türk olduğu kesindir. İlk yabancı olma olasılığı da yüksektir. (Entre gens, Recueil… p.193)

Nancy köklü bir bale olmayıp, modern dansa geçiş sürecinde ciddi bir kimlik bunalımı da yaşadığı için, yabancıların ilk tercihleri arasında değildir. Ayrıca, Alman etkisinin hissedildiği bir bölgede olduğundan yabancı konusu daha hassas bir durum arzeder.

Ancak, yönetmelik değişikliği gerçekçi değildir çünkü, 1984 kararı, başta işsizlik maaşı uygulaması ve kamu sübvansiyonları ile zaten yabancı dansçı ve koreograflara kapıyı açan bir karardır. Bu, alınan kararın özünde vardır. Nitekim, Fransız dans sahnesi kısa sürede birçok yabancı sanatçının ana üssü haline gelecektir. (Pierre- Emmanuel Sorignet, …p.5)

Tacirimizin okul sonrasında gitme olanağı bulduğunu ileri sürdüğü Viyana Devlet Balesi ile Londra’daki Rambert Dance Company, ki modern dans topluluğudur, (Entre gens, Recueil… p.193) yerine Fransa’yı seçme nedeni de zaten söz konusu yasanın getirdiği maddi olanaklardır.

Ayrıca, Fransa gibi bürokratik yapısı oldukça güçlü olan bir ülkede, tacirin anlattığı gibi, önce seçilip sonra uyruğunun öğrenilmiş olması düşünülemez bile. Başvuru yapılırken her şey bellidir.

Masal 3: Tacir Fransız Devlet Balesi’nde baş dansçı/yıldız dansçıdır.

O kadar çok yerde bu bilgi tekrar ediliyor ki, biz kendi ağzından birkaç örnek ile yetinelim:

“[Fransız Devlet Balesi’nde] baş dansçılığa kadar yükselmiştim.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

“Dünyanın en önemli sanat kurumlarında… baş bale dansçısı … olarak bulunmam…” (hurriyet.com, 23 Mart 2017)

“Ballet National de France’ın baş dansçısı oldum.” (kadinja.com, 26 Eylül 2019)

Ardından kantarın topunu iyice kaçırıyor:

Kendisine “yıldız dansçı” ünvanını verenin önce Nureyev, ardından, belki fazla salladığını düşünerek, Pierre Lacotte olduğunu söylüyor.

“…mesleğimde beni “yıldız” ünvanına değer görecek olan kişi Rudolf Nureyev idi.” (gece.com, 30 Mayıs 2016)

“Şansım ise direktörüm [Pierre Lacotte] ve beni yıldız dansçı yapan da kendisi oldu.” (istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Fransız klasik balesinde dansçı hiyerarşisi Paris Operası’ndaki modele göre düzenlenmiştir. 5 kademeli bir yapıdır. En alttan en üste şöyle sıralanır:

Quadrille: Grup dansçısıdır (corps de balet)

Coryphée: Grup dansçısı olmakla birlikte yer yer solist rollerine de çıkabilir.

Sujet: Grup dansçısı olmakla birlikte, solist rollerine de çıkar.

Premier danseur (Baş dansçı): Solist (Anglo-amerikan coğrafyadaki karşılığı principal)

Danseur étoile (Yıldız dansçı)

Bu sistem içinde yıldız dansçılık hariç, birinden diğerine geçmek için sınav gereklidir ve bu sınav yılda bir kez yapılır. Son derece katı kuralları olan bir yükselme modelidir. Yıldız dansçı sıfatı ise yalnızca Paris Operası’nda vardır ve son derece sınırlı sayıda olan bu sıfatın edinimi sadece balenin başındaki sanat direktörünün takdirine bağlıdır.

1984 kararı ile Paris Operası dışındaki tüm baleler CCN’e dönüştürüldüğü için, bu sistemin aynı biçimde uygulanması zaten söz konusu değildir. Nancy Balesi’nin CCN’e en geç geçmiş olması istisnai bir durum yaratsa da, yaşanan ekonomik ve kimlik bunalımının bu ölçüde bir derin yapılanma getirme olanağı yoktur.

Kaldı ki, yukarıda görüleceği gibi, grup dansçılarının da solist rollerine çıkmaları söz konusudur. Yani, her solist rolüne çıkan baş dansçı değildir. 1997’de Türkiye’ye döndüğünde, İDOB sahnesindeki performansını izleyenler, Batı’nın önemli sahnelerinin standartlarında bir baş dansçı olmadığını, hele yıldız dansçı asla olamayacağını göreceklerdir.

PR’cı tacirimiz Nureyev -yıldız- P. Lacotte sözcüklerini yan yana dizerek, Paris Operası dansçısı olduğunu söylemeye getiriyor.

Öte yandan, kendi ifadesi ile, Nancy Balesi’ndeki konumunu aktaralım:

“Her kademede rol aldım. Sonrasında baş roller almaya başladım…” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Yani, grup dansçılığı da dahil her kademe dediği, solist dansçı olarak başlamadığıdır. Çünkü solist dansçılar corps de ballet’de yer almazlar. Nancy’deki kalış süresi 1991-1997 arasıdır. Bu süreye yıldız dansçılığın bile sığdırılmış olması olanak dahilinde değildir. Zaten öyle bir durum olsaydı, asla dönmezdi.

Tacirimiz Nancy’de her işe koşulmuş olup, rudimania destekli olağan dansçı olmanın ötesinde bir konuma sahip değildir.

Masal 4: Tacir Fransız Devlet Balesi’nde sanatsal başarısı nedeniyle ömür boyu sözleşme ile Fransız vatandaşlığı hakkı kazanmış, Fransızca kitabı olan bir dansçıdır.

Tacirimiz Fransa Devlet Balesi ile kendisine ömür boyu çalışma olanağı sağlayan sözleşme imzaladığını (contrat a vie), istemediği halde Fransız vatandaşlığı verildiğini söylüyor. Fransızca bir kitabı olduğunu ise yalanlamıyor.

Fransa’da bale sanatçıları için iki tür sözleşme vardır: Süresi Belirli Sözleşme (Contrat a durée déterminée-CDD) ve Süresi Belirsiz Sözleşme (Contrat a durée indéterminée-CDI). Tacirin “ömür boyu” (contrat a vie) olarak yanlış adlandırdığı bu ikinci sözleşme olmalıdır. Bu da kendi içinde “kesikli” ve “devamlı” olarak ayrılır. Tacirin hangi statüde olduğunu anlamak, kendi sözlerine itibar etmekle olası değildir. O kadar masal kahramanı ki… Yine de bir ipucu olması bakımından, kendi ağzından aktaralım:

“Uzun seneler yurt dışında dans ettiniz, başarılı oldunuz. Peki ama her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay mı?

“Kesinlikle değil. Mesela orada kontratlar senelik yapılır. Başarılı olamazsan veya sakatlanırsan kontratın iptal olur.” (NTV, 14 Haziran 2012)

CDI sözleşmeler Paris Opera-Balesi’nde %100, taşra balelerinde ise %37 oranındadır. Taşradaki 5 balede, değişik nedenlerle, özellikle daha fazla uygulandığı görülmektedir. Tacirin bulunduğu Nancy Balesi bunlardan biridir. (La Dance en Chiffres L’emploi-Fiche Vie Professionnelle, CND, Décembre 2020)

Nancy Balesi’nde böyle bir uygulamanın nispeten yaygın oluşu, yukarıda belirtildiği gibi, ekonomik ve kimlik sorununu aşıp, belirli bir işgücü istikrarı sağlayarak yapısal derinlik elde etmeye yöneliktir. Yoksa, tacirin sanatsal performansı ile ilgili özel bir ödüllendirme değildir. Nitekim, CDI elde ettikten kısa bir süre sonra Türkiye’ye döneceği gibi, 1999’dan sonra bazı klasik dansçılar da gruptan ayrılacaktır.

Fransız pasaportu verilmesinin de sanatsal performansı ile doğru orantılı bir ilişkisi yoktur. Türk pasaportu taşıdığından ve Batı ülkeleri bize vize uyguladığından, istikrarı yakalamaya çalışan bir topluluğun elemanlarından birinin yurtdışı turnelere gidemiyor ya da zorlukla gidiyor oluşunun hem sahne, hem sanatçılar, hem de bale yönetimi açısından nasıl gereksiz bir sıkıntıya yol açacağını ayrıntılandırmaya gerek yok.

“Bazı ülkelere vize zorluğu oluyordu Türk pasaportu ile. Bazı ülkeler vize vermiyordu. Bu sorun [Fransız pasaportu ile] aşılmış oldu.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Gelelim kitap işine;

“Fransız Cumhurbaşkanı J. Chirac’ın ricasıyla yazdığı bir de kitabı var: Yıldızları Sahnelere Serptiler…”(Milliyet, 23 Aralık 1998)

“Yurt dışında yayınlanmış olan Yıldızları Sahnelere Serptiler adlı bir kitabı var.” (arsiv.isteisparta.com, 26 Nisan 2018)

Biz bütün taramalarımıza rağmen, bu kitabı bulamadık. Epey özel olmalı!

Masal 5: Tacir yurt dışında 2500 temsil yapmıştır.

“…yaklaşık 2500 temsil verdiği Fransa Devlet Balesi’nin…” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

“…Fransa’da 2500 temsil yaptı…” (Yeni Asır, 22 Şubat 2018)

“Fransa’da 2500 temsil yapan Tan Sağtürk…” (Sabah, 4 Ocak 2021)

Bu rakam yalnızca PR amaçlı bir üfürmedir. Rudimania’nın dayattığı bir zorlamadır. Tacirimizin ne fiziki kapasitesi, ne dansçı konumu, ne de sağlığı bu sayıya ulaşabilecek durumdadır.

Nureyev bu konuda inanılmaz kabul edilen yılda 250 temsil rakamına ulaşmış bir dansçıdır. Sınırsız enerji ve disiplini biliniyor. O haliyle bile 10 yılda 2500 rakamını zor tutturabilecekken, tacirin 9 yıl olarak iddia ettiği, gerçekte en fazla 7 yıl 3 ay kaldığı sürede 2500 rakamına nasıl ulaştığı açıklanmaya muhtaçtır. (1990 Haziran’ında mezun olup, hemen Fransa’ya gitmiş ve 1997 Eylül’ünde dönmüştür.) Herhalde provaları da sayıyor. En yoğun temsil fırtınası Fransız Genç Balesi dönemindedir. Orada bile, kendi deyimi ile, her an turne ve temsile rağmen sayı yılda yaklaşık 200/300 civarındadır. (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Dedik ya, rudimania gereği Nureyev’e benzemek zorundadır.

Masal 6: Tacir Fransız Devlet Balesi’nde başarılı koreografik çalışmalar yapmıştır.

Nancy’de 2 koreografi yapar. İlki Soudé adını taşıyor. MFÖ’nün Özkan’ının bestesini yaptığı, Sezen Aksu’nun seslendirdiği Sude adlı şarkının Fransızca yazılışı. Peter Gabriel’in The Temptation of Christ’in müziğine Sude’yi ekler. İlle bir Türk müziği olmasını istemiştir. Nureyev’deki Doğu baharatının yansısı olarak düşünmüş olmalı. Ardından, Edith Piaf’ın müziklerinden oluşan Je ne regrette rien’i, ilkinin aksine Fransız Devlet Balesi’nin ısmarladığını belirtiyor. Tabii, bunu Nancy Balesi olarak anlamak gerekiyor. Soudé olumlu eleştirilere konu olduğu gibi, repertuara da alınmış. (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020) İkincisi alınmamış.

Biz yaptığımız araştırmada Soudé’nin sonradan sahnelendiğine dair bir veri elde edemedik.

Her iki çalışma da son derece amatör işlerdir. Tacirin Nancy’de dans yaşamının sonuna geldiğini anlamasıyla birlikte, koreografiyle bir çıkış yakalayabilir miyim, girişiminin ötesinde bir anlam taşımamaktadır:

“Onları, arkadaşlarımı [koreografide] efektif kullanabilecek tecrübeye sahip değildim…” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Yani, sonuç hiç de umduğu gibi olmamış, koreografide dikkat çekici bir yetenek olmadığı görülmüştür.

Ancak, tacirimizin Türkiye yaşamı tamamıyla PR temelli olduğu için, Institut français sitesine şu cümleleri yazdırabilmiştir:

“Soudé ve je ne regrette rien Fransız devleti için hazırladığı bale yapıtlarıdır.” (50 figures de la francophonie…)

Artık ülkeye dönüş zamanı gelmiştir. Fransa’da ne dansçı, ne de koreograf olarak bir geleceği vardır. Nureyev ölmüş, rudimania’nın hızı zayıflamış, Nancy Balesi ağır bir kriz içindedir. Üstelik, ortalama dansçılar için Fransız bale pazarı giderek zorlaşmaktadır.

Masal 7: Tacir baleye hizmet için ülkesine dönmüştür.

Yerli ve milli tacirimiz ülkeye dönme kararı alır. Kendi anlatımına göre hem dansçılığında, hem koreograflığında başarılıdır. Kendine bu nedenle bizzat cumhurbaşkanı eliyle Fransız pasaportu verildiği gibi, ömür boyu çalışma garantisi de sağlanmıştır. Öyle ya, her dansçının rüyası olan bu konumu bırakıp ülkeye dönmesinin çok ciddi nedenleri olmalıdır.

Tabii, “Dünyaca ünlü, başarılı, Fransız Devlet Balesi’nde ilk yabancı, uğruna bir gecede yönetmelik değiştirilen, girdiği tüm sınavların birincisi, 2500 temsil…” vb. yollu öyle bir PR köpürtmesi yapılmıştır ki, her söyleşisinde mutlaka, “yahu, böyle biri neden döner ki?” sorusu kendiliğinden dile getirilmektedir. Değişik söyleşilerinde farklı nedenler ileri sürecektir. Şöyle:

a) “Fransa, Almanya gibi bu tarz kültürün çok köklü olduğu ülkelerde ne yaparsak yapalım sadece bir tane daha eklenmiş olacaktı ama Türkiye’de henüz yapılmış hiçbir şey yoktu. Nitekim, ne yaparsak ilk olur hale geldi.” (NTV, 14 Haziran 2012)

b) “Ülkemizde baleyi daha çok tanıtmak ve yaymak için döndüm. Avrupa’da edindiğim tecrübeyi ülkemin çocuklarıyla paylaşmak istedim.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

c) “Ülke özlemim ağır bastı.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

d) “Orada uzun yıllar kaldım ama bir süre sonra vücut yaşlanmaya başladığı için yıpratıcı çalışmadan sıyrılmak kaçınılmaz hale geldi. Acımasız, sert, yorucu bir eğitimi vardı ve teknik anlamda daima “yukarıda kalmak” bir hayli yıpratıcıydı. Başta Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyordum açıkçası. Çünkü Fransa’da bu alanda gerçek bir dünya vardı ve herkes birbiriyle çok “net” çalışıyordu. Gelgelelim, düşünüp taşınıp sonunda Türkiye’ye döndüm. Burada o sıralarda bir dans topluluğu yoktu, bu alanda büyük bir eksiklik gözlemlemiştim.” (Andante, sayı 65 , Ocak 2012)

e) “Aynı eserleri tekrar tekrar yapmak yerine, bize eğitim veren ülkeme geri dönüş yapılsa, acaba burada neler yapılabilir?” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

f) “Ben artık kariyerimi tamamlamıştım. Türkiye’de bir şeyler yapmam gerekiyordu.” (istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Peki, gerçek dönüş nedeni ne?

Döndüğünde 28 yaşındadır. Fransa’da baş dansçı hatta yıldız dansçı olduğunu iddia eden biri için, fiziki engel yaratacak durumlar hariç, dansçı kariyerinin tamamlanmış sayılacağı bir yaş değildir. Bu yaş Paris Operası için 42 buçuktur; aktif dansçılık kariyeri bu yaşta noktalanır.

Ülkeme hizmet ile cebime hizmet kardeştir.

Nancy Balesi’ndeki ekonomik çöküşten yukarıda söz ettik. Buna ek olarak, 1987-2000 yılları arasında Fransız dans piyasasında önemli bir işgücü artışının söz konusu olduğunu belirtelim. Fransız devletinin sağladığı olanaklar dansçı arzının 3 katı artmasına yol açmış, bu durum ise hem rekabeti, hem niteliğin yükselmesini, hem de kazançlarda %20’lik bir kaybı getirmiştir. (Développement culturel, no 142, nov. 2003)

Zaten, tacirimiz de, “yıpratıcı, acımasız, sert, yorucu” bir rekabetten söz ederek (Andante, sayı 65, Ocak 2012), bu gerçeği doğrulamaktadır. Ortalama isimler için kazançlar azalmıştır. Tacir parlak bir dansçı olmadığı ve rudimania da zayıflamaya başladığı için, koreografiyi denemiş, orada da anlamlı bir yaratıcılık sergileyememesi sonucu, ülkeye dönüp şans kartını burada açmaya karar vermiştir.

Karar doğrudur.

Türkiye’m güzel yurdum…

Türkiye’ye döndükten sonra (1997 Eylül) tacirimiz ilk olarak Devlet Opera ve Balesi’ne girmek üzere başvurur. Ünlü 8. maddenin işletilerek sınavsız pertavsız alınacağını düşünmektedir. Koskoca Fransız Devlet Balesi Baş Dansçısı/Yıldız Dansçısı’dır ya. Dönemin DOB Genel Müdürlüğü talebi inceler. Gerekli araştırmalar yaptırılır. İsimleri ve ayrıntıları vermeyelim. 8. madde kapsamına alınabilecek niteliklere sahip olmadığı sonucuna ulaşılır ve talep reddedilir. O yıllarda merkezileşme olmadığı için, her müdürlük özerk kararlar alabilmektedir. Tacir, Ankara kapısı kapanınca bu kez İstanbul’a sarkar. İstanbul Müdürü Yekta Kara liberal hatun, halden anlar, Türk Nureyev’in büyük dansçılığı ve hoş fiziğinden etkilenir. Medyatik potansiyelini teşhis etmekte gecikmez:

“Yekta Kara vardı o dönemde, gelip doğrudan onunla görüştüm. O da büyük bir kadro sorunu olduğunu, kimseye kadro verilmediğini, ama Ankara’da konuyla ilgili özel bir görüşme yapacağını söyleyerek bana yardımcı oldu. Sonunda, Fransız Hükümeti’nin bana verdiği Fransız vatandaşlığını, ”yabancı statüdeki dansçı” kadrosuyla kullanıp beni kuruma aldı, sonra da ana kadroya geçtim.” (Andante, sayı 65, Ocak 2012)

Bu öyküde Yekta Hatun’un canhıraş çabası doğru anlatılmış ama son bölüme ek yapalım: Tacirimizi “yabancı statüdeki dansçı” konumu kesmez. Zira, ne sigorta, ne emeklilik hakkı vardır. Kadro şarttır. Valide Sultan Yıldız Sağtürk devreye girer. Oğlan ile tacirin belki de en önemli ortak yönü her ikisinin de güçlü ve hırslı valide sultanlara sahip olmasıdır.

Mutlaka kadroya girmelidir. 8. madde yolu kapandığına göre, sınav zorunludur. Tacir sınava girer. Göz kamaştıran bir parlaklık saptanamamıştır. Stajyer kadrosuyla alınır. Ağır bir darbedir. Neyse, en azından bir yıl içinde asil kadroya geçme olanağı vardır; işsiz kalmaktan iyidir. Tabii, stajyer kadrosunun maaşı daha düşüktür. Valide Sultan da, tacir de yüzlerini buruştururlar:

“Ya havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim!”

Bu bir yıllık süre içinde tacirimiz İDOB’ta iki klasik bale, iki de modern dans temsiline çıkar: Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel klasik, Emrivaki (Aysun Aslan) ve Ara Danslar Ara Nağmeler (Geyvan McMillan) modern dans.

İDOB dansçıları hem merak, hem de hissedilir ölçüde kıskançlık duyguları içindedir. Öyle ya, Fransız Devlet Balesi, Paris Operası, Nureyev falan, bunlar bale dünyası için aurası çok yüksek, hacimli sözlerdir. Nefesler tutulmuştur.

Önce Kuğu Gölü’ne çıkar. İDOB sanatçılarının Paris’ten gelmiş Türk Nureyev beklentisine hafif tertip limon sıkılmıştır. Neyse, bazı günler dansçılar için en iyilerinden olmayabilir. Sonrasında, Emrivaki ve Ara Danslar Ara Nağmeler’e çıkar. Emrivaki’de epey alkış alır. Aysun Aslan yapıtı adeta tacirimiz için hazırlamıştır. Malum, modern dansta elle oynamak faul sayılmadığı için, klasik dansçılar kendisiyle ilgili çok açık bir sanatsal yargıya varamamış, ancak, birden devreye sokulan medyatik parlatma karşısında şaşırmadan da edememişlerdir.

Eh, yakışıklı, genç çocuk… Bildiğiniz Nureyev; tek fark eşcinsel olmaması… Tamam da…

Yoksa bu ilgi modern dansa mı?

Olanaksız. Modern dansın özgün koreografı sayılan Aysun Aslan’ın kurduğu Türkuaz’ın ömrü 1989-1993 arasına sıkışıp kalmış. Koreograflığından çok iş bitiriciliği ile öne çıkan Beyhan Murphy’nin DOB bünyesinde kurduğu MDT (Modern Dans Topluluğu) temsillerinde sinek avlanıyor.

Demek ki ilgi yerli Nureyev’e…

Tacir, ardından, klasik repertuarın zirvelerinden Uyuyan Güzel’e çıkar.

O da ne?

Mavi Kuş’un pas de deux’sünde Ayfer Zeren’i az daha yere düşürüyordur. 3. perdede ise patiği ayağından fırlar.

Fransız Devlet Balesi’nin baş dansçısı, hatta yıldız dansçısı bu mudur?

Tacirimizi stajyer konumundan yukarı çıkarmak için saçı başı yolmanın pek de gerekli olmadığı, hele 8. maddenin devreye alınmasının hiç mi hiç anlamlı olmayacağı anlaşılmıştır. Üstelik, yakışıklı tacirimizin esas desteği Yekta Hatun, bakanlık müfettişlerince kamu olanaklarını kullanarak kişisel zenginleşme ile suçlanmaktadır. Nitekim, bir süre sonra görevden alınacaktır. Yani, o sırada bakanlık nezdinde itibarlı değildir. Güvenilen dağlara karlar yağmıştır.

Tacirimiz, Valide Sultan’ın da onayıyla, bütün yumurtaları özel sektör sepetine koymanın daha gerçekçi olduğuna karar verir ve devlet balesinden ayrılır.

Arada siyasal içerikli ilişkiler olmasaydı, devlet operasından ayrıldığı 1998 ile 2017’de 3. Milli Kültür Şûrası’nda ortaya çıkışı arasındaki dönem konumuz dışında kalacaktı.

Söz konusu dönemde tam bir magazin figürüdür. Siyasal açılımı olmadığı sürece özel hayatlar ve magazinel olana girmediğimiz için, bu kısımları ayıklayarak, 2017’ye gelmeye çalışalım. Söylenmesi gereken tek şey, medyatik-popüler figür oluşuyla bale sanatı arasında hiçbir ilişkinin olmadığıdır. PR destekli pop figür yolculuğu başlamıştır:

“Gelir gelmez konuk sanatçı ve başbalet olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne girdi. “Gün Doğarken”, “Uyuyan Güzel”, “Kuğu Gölü” balelerinde gerek dans, gerek güzelliği o kadar beğenildi ki, rock yıldızlarına yapıldığı gibi sahneye oyuncak ayılar, özel objeler atıldı.” (Milliyet, 23 Aralık 1998)

Sektörün özeli güzeldir

Milli tacir devlet balesinden ayrılırken zehir zemberektir:

“Devlet nezdinde herhangi bir sanatın yapılamayacağını anladım. Bunun için çaba sarf edeceğime, alternatif bir güç oluşturmak bana daha anlamlı geldi.” (Milliyet, 23 Aralık 1998)

Bu saptama devlet balesi için çok ağırdır ancak, liberal mantık açısından epey tutarlıdır.

Ergenekon sürecinin başlamasına 3 ay kala yeniden devlet balesini hedef tahtasına koyar:

“Klasik baleciler [size] gıcık oluyordur..

Yadırgadılar fakat alıştılar. Bu, bilek güreşine dönüşüyor çünkü. Kazandığımı hep hissediyorum ve kaybettiklerini hissediyorlar. Elim öpülmeye başlandı.

Yapabileceğim en büyük görevlerden birini yaptığımı düşünüyorum şu anda. Mastürbasyona düşmemesi lazım birtakım meselelerin. Sanat konusunda da bu böyle. Kendi kendine, gelen 23 kişiye gösteri yapan ve bütün dünyanın haberi olduğunu düşündüğümüz bir kurumda yaşıyorduk biz. Bazı sorunlar devam ediyorsa, sadece birkaç arkadaş kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, Devlet Opera Balesi’nde kalmam bana mutluluk vermeyecekti. O zaman Fransa’dan gelmezdim ki İstanbul’a. Benim gördüğüm en zayıf devlet balelerinden bir tanesi burası.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

Devlet balesine karşı oluşturmak istediği bu liberal alternatif güç nedir?

Konu, bir süre sonra, bu kurumun baş düşmanı olan islamcıların, özellikle de FETÖ’cü ayağın ilgisini çekmekte gecikmeyecektir. Oraya geleceğiz.

Aysun Aslan ile birlikte devlet balesine alternatif bir topluluk kurma girişimi ilk adım olacaktır: Genç Türk Balesi.

Aysun Aslan tipik bir liberaldir. Türkuaz adlı şirketiyle değişik organizasyonlar yapmaktadır. Tacir henüz Emrivaki’de dans etmeden önce, şirketin düzenlediği Fahir Atakoğlu konser dizisinde Aslan’a yönetmen asistanlığı yapar. Aslan da ona Emrivaki’yi. Ayrıca, Fransa’da kullandığı Sude’nin müziği de Aslan’ın eşi MFÖ’nün Özkan’ına aittir. MFÖ’yü anlatmamıza gerek yok. 12 Eylül faşizminin yarattığı kültür ortamının simgelerinden biri olan toplulukta, Cerrahi tarikatının izleri sürülerek, en son, demir attıkları Saray’a ulaşıldığı defalarca yazıldı çizildi. 2019’da Saray’ın elinden aldıkları o vıcık ödül fotoğrafı akıllarda.

Yani, kendine çok uygun bir liberal doku bulmuştur.

Geriye yalnızca 1 milyon dolar bulmak kalır:

“Tan’ın bir grup kurma ve bunu dünyaya tanıtmak için 1 milyon dolara ihtiyacı var. Futbolculara harcanan parayı düşünürsek, bu büyük bir para değil. Şimdilerde bu amaçla bankaları dolaşıyor.” (Milliyet, 23 Aralık 1998)

Tacirimiz masallardaki kanatlı ata çoktan binmiştir:

[1999’da Türkiye’de bir dans festivali düzenleyeceği müjdesi verildikten sonra]

“Buraya dünyanın ünlü dans gruplarını davet edeceğim. Bu insanların çoğu arkadaşım. Karşılığında bizi [kuracağı Genç Türk Balesi’ni kastediyor] kendi festivallerine sokmalarını istiyorum. İmzalar atıldı bile.” (Milliyet, 23 Aralık 1998)

Tabii ki, hiçbir sonuç elde edemeyecek, her şey PR’dan ibaret kalacaktır.

Medyatik olmayana arpa yok

İyi de kim neden versin ki böyle bir parayı?

Burası az gelişmiş bir ülke. Bu işlerde parayı bulmanın ilk yolu medyatik olmaktan, PR’dan, ikincisi ise, siyasal iktidar ile dirsek temasından geçer. Her ikisi de, bale gibi yüksek sanat kültürü gerektiren bir alanla tamamen ters orantılıdır. Hırslı ve becerikli Valide Sultan televizyondan geldiği için bu işleri iyi bilir. Yüksek sanatmış, sanat etiğiymiş, bazı ilkelermiş filanla parayı bulamazsın…

Tacirimizin, tıpkı oğlan gibi, bu sanatın gerektirdiği kültürel derinlik ve ağırlığa sahip olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır.

İki düsturu iyice bellemiş ve bugüne kadar da harfiyen uygulamıştır:

a) Her zaman medyatik ol, PR’ı sakın ıskalama.

b) Siyasal rüzgârı izle, ona uygun tavır al. Çünkü bu ülkede kamu kaynakları kullanılmadan parayı götürmek olanaklı değildir.

İkinci Bahar ile başlayan televizyon macerası ve zincirin halkalarını oluşturan sefil programlar dizisi medyatikliğini hızla arttıracaktır. Bale sanatına olan saygının ayaklar altına alındığı bu rezilliklerden hiç söz etmeyelim. Ancak, şunu vurgulayalım: Tacir bir işadamıdır. Bu programlardan bazılarının yapımcısı bizzat kendisidir. Öte yandan, bu programlar hızla yükselen neo-liberal görgüsüzlüğün tipik örnekleridir.

Genç Türk Balesi masalı karaya oturunca, tacirimiz dümeni Bale kursu istikametine kırar. Halen hararetli biçimde devam ettirdiği bu işi zaman içinde neredeyse bir holdinge dönüştürecektir. Kültür turizminden, ayakkabı imalatçılığına, televizyon programcılığından, kitap yazarlığına balenin etinden sütünden onun kadar gelir elde edebilmiş biri yoktur. Doğal olarak, düldül bulduğu bale kursu modeli de yerini zamanla neon ışıklı Tan Sağtürk Akademi’ye bırakacaktır. Aynalı isim. Amaç, bu kez devlet konservatuarına alternatif bir eğitim kurumu oluşturmaktır.

Kırtıpiyoz konservatuar ile benim akademim bir olabilir mi?

Balenin de arabeski olur

Yüksek sanat olarak bale kültürüyle kan uyuşmazlığı içindeki tacirimiz, bir yandan magazin dünyasında at koştururken, bir yandan da baleyi yerli ve milli kılmaya soyunur. İkisi arasında tam bir doku uyuşması vardır. Bu arada islamcılar iktidara gelmiş, laik cumhuriyetin halka yukardan bakan yüksek sanat anlayış ve algısına karşı en yakın güvenli limanın arabesk estetik ve değerler olduğuna iman etmişlerdir.

Yerli ve milli bale nasıl mı olacak?

Arabesk bale yaratarak.

“Tan Sağtürk ilk dans klibini Gencebay’ın “Bir Teselli Ver” şarkısı eşliğinde çekti… Basın toplantısında klibi tanıtan Tan Sağtürk Gencebay’a hayran olduğunu söyledi… Basın toplantısına Orhan Gencebay da katıldı… Tan Sağtürk şunları söyledi:

Ben mümkün olduğu kadar klasik müziği ve baleyi yaygınlaştırmak istiyorum. Diyarbakır’da okulum var. Oraya, Mardin’e, Urfa’ya bunu anlatmanın tek yolu da bu klip çalışmam olacak, diye düşündüm. Bunu Mozart ya da Bach’ın eşliğinde yapabilirdim, ama Türkiye’nin en sevdiği kompozitör Orhan Gencebay aklıma gelince, onunla bu heyecanımı paylaştım. Bu fikrimi enteresan buldu… Benim kuşağımdan hangimiz Orhan Gencebay hayranı değildik ki?” (Hürriyet, 1 Mart 2003)

“Orhan Gencebay’a gittim. “Bir Teselli Ver”i verdi ve o şarkıyla dans ettim. Ardından klip haline getirdim. Aynı klibi aynı hareketlerle Mozart’ın Requiem’i ile yaptım. Baktım ki, Orhan Gencebay’ın müziği ile olan yorum müthiş beğenildi. Mozart Requiem ile olan algılanmadı. Dokunmadı insanlara. Dolayısıyla, birtakım eserler üretmeye başladık bale için… Çünkü Gencebay’ı berberde de dinliyorlar, evlerinde de. Dolayısıyla, bu kadar saygın bir kimliğin bize destek olması çok önemliydi.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

“Baleyi arabesk ile sentezlediniz… Vermek istediğiniz neydi?

Bale sadece bir kültürün değil, evrensel kültürün parçası… Baleye olan önyargıları parçalamak için kendi kültürümüzden bir dayanak buldum ve yine sözlerle değil dans ederek mesajı en vurucu haliyle ülkemle paylaştım.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Tacirimizin kültür düzeyi ile ilgili yorum yapmaya ayrıca gerek yok. Alıntılar yeterince açık.

Arabeskin yerli ve milli kültürümüzün ana dayanağı olduğu, klasik bale formasyonundan gelen biri tarafından ilk kez tescil edilmiş olur.

Üç noktanın altını çizelim: Bu yaklaşım,

a) Dershanelerine gelen müşteri-öğrenci sayısının artmasını sağlamıştır. Çünkü müfredatı bu anlayışa uygun belirlemiştir:

“Klasik müzik herkesin… beğendiği müzik tipi değil. O yüzden, mümkün olduğu kadar klasiği yanında bulunduran güncel müzikler kullanıyoruz. Klasik müzik öğeleri taşıyan Türkçe sözlü şarkılarla çocukları sahneye çıkarıyoruz. Bu hem izleyenin hoşuna gidiyor, hem dans edenin.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

b) İslamcı iktidarın kültür anlayışı ve laik cumhuriyet düşmanlığı ile örtüşmektedir. Onlara selamını hiç eksik etmez:

“Mesela, Diyarbakır’da, Mardin’de, Gaziantep’te okul açıyoruz, ilk oluyor. Oysa ki cumhuriyet dönemindeyiz, böyle olmaması gerekirdi.” (NTV, 14 Haziran 2012)

Yani, laik cumhuriyetin Çaykovski diye tutturması, bale ile halkın kaynaşmasını önlemiş, bu da, kültür politikasının başarısız olmasına yol açmış oluyor. Oysa, arabesk ile, davul-zurna ile bale yapıldığında sorun aşılıyor. Bu kadar basit.

Osmanlı güzellemelerine ayrıca geleceğiz.

c) “Bütün müzikler eşit değerdedir, nitelik farkı taşımazlar, türler arasında geçişkenlik vardır” düttürüsünü motto edinen neo-liberal yaklaşımın, baleye uyarlanmış halidir. İslamcılara pek uygundur. Bu çatlaktan yerli ve milli yaygarası kolayca sızabilir. Balenin diğer danslar ile eşit ve geçişken olduğu, Batı ile sınırlanamayacağı, içine her tür malzemenin, arabesk dahil, tıkılabileceği, bu yolla da yerli ve milli alana geçilebileceği… Oğlanın yerli ve milli opera markası ile tam bir uyum içinde olan yerli ve milli bale…

Bu parlak oğlan-tacir ikilisinin yollarının kesişmesi, bale sanatını temsilen 3. Milli Kültür Şûrası’na davet edilmesi tesadüf sayılabilir mi?

Kürt sorunu bale ile çözülür

90’lı yıllar Kürt sorununun ateşten gömlek halini aldığı yıllardır. Konunun nasıl büyük bir rant ile beraber hem siyasal, hem de kültürel meşruiyet alanı açtığı belleklerdedir. Güneydoğu coğrafyası “politically correct” ölçütü olmuştur. 1998 Eylül’ünde başlayan süreç 1999 Şubat’ında Öcalan’ın Türkiye’ye teslimi ile sonlanmış, ağustos ayından itibaren de PKK Türkiye’den çekilmeye başlamıştır. Bir anda oluşan boşluk, başta islami yapılar olmak üzere değişik girişimlerle doldurulmaya çalışılacaktır. Bakir bir alan ortaya çıkmıştır. Siyaset ve ticaret iç içedir.

Milli tacirimiz bu girişimcilerden biridir. Güneydoğu’ya bale kursları açmanın çok önemli siyasal ve sosyal boyutları olduğunu söyleyecektir:

“Böyle okullar Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki kültür farkını kapatacak. Doğu’da yaşayan insanların Batı’ya göç etmesini de engelleyecek. Çünkü Doğu’dakiler yıllarca Batı’daki yaşam tarzına özendi. Doğu’dan Batı’ya göçün bir nedeni de bu öykünme olmuştur.” (Sabah, 29 Eylül 2004)

Anladınız değil mi?

Terörden bıkmış halk, tacirimizi masallardaki kurtarıcı olarak karşılamıştır:

“Ulucami karşısındaki sokakta Bach’ın müziği eşliğinde çıplak ayaklarla dans eden Tan Sağtürk Diyarbakırlılar’ı öyle coşturdu ki, halk davul-zurna eşliğinde dans etmeye başladı… Okula o gün 150 çocuk kaydoldu.” (gazetevatan.com, 19 Mart 2005)

Neyse ki, o gün bu gündür ne kültür farkı, ne göç, ne de terör kaldı… Rabbim bütün ülkelere bu derece bilinçli, birikimli iş insanı sanatçılar ihsan eyleye!

Söz konusu okulların açılmasına, kendi PR’ı ve gerekli siyasal dirsek temaslarını sağlamanın dışında hiçbir katkısı olmadığını belirtelim. Ne okulların sahibi, ne ortağı, ne de eğitmeni konumundadır.

1999-2004 arasında bu bölgede PKK siyasal terörü durdurmuştur. Tacirin ortalıkta göründüğü dönem esas bu zaman dilimidir. 2004’ten itibaren olaylar usul usul yeniden başlayacak, 2007 ile birlikte ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bizimki de zaten bu tarihten itibaren elini eteğini çeker. (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Tacirimizin 2009’da Oslo görüşmeleri ile başlayan Kürt açılımı (Çözüm) sürecini ıskalaması elbette düşünülemez:

“Kürt açılımı bu kez Diyarbakır’a bale ile yansıyacak. Diyarbakır Tan Sağtürk Bale Okulu öğrencileri, Antalya Devlet Balesi ile ilk kez Kürtçe şarkı eşliğinde oyun sergileyecek. 2-3 Haziran 2010’da Antalya Devlet Balesi ile Dicle Üniversitesi’nde, “Hêjira Çiya” şarkısı eşliğinde sahne alacaklarını belirten Zeliha Yılmaz, “Dünyada ilk defa kendi dilimizde bir bale resitali çıkaracağız” dedi.” (Milliyet, 20 Mart 2010)

Arkası gelir; 2013 Ekim’inde Diyarbakır’a gidip, ilk sanat ve dil akademisini açar. Çözüm sürecini 15 yıl önce Diyarbakır’a bale okulu açarak başlattıklarını belirtir:

“Yasaklı dönemde, “Kara Üzüm Habbesi” türküsü ile ilk kez Kürtçe bale yaptım… Ben Diyarbakır halkını, yöre halkı beni sevdi… Şu anda hükümetimizin yapmak istediğini biz 15 yıl önce yapmaya başladık. Asker, polis ve BDP’li ailelerin çocukları el ele bale yaptı. Aileler de onları yan yana izleyip alkışladı. Konuştukça aralarındaki muhabbet gelişti. Biz istiyoruz ki, Türkler-Kürtler birlikte bale yapsın, halay çeksin.” (haberturk.com, 18 Ekim 2013)

Araya, bu yıl Akademiler’indeki öğrenci sayısı 30 bine yaklaşınca kendi rekorunu kırdığını, hedefinin 100 bin öğrenci olduğunu sokuşturmaktan da çekinmez. (acun.com, 15 Kasım 2013)

Dedik ya, parayı bulmanın iki yolu, medyatiklik/PR ve siyasal iktidar ile dirsek temasıdır.

FETÖ’nün hizmet yelpazesi

Müthiş hırs, sonsuz para aşkı, sıkı bir fiziğe dayalı medyatik kalınlık, sanatsal kapasitesiyle ilgili kompleks, yüksek sanatın gerektirdiği kültür ve görgüden yoksunluk, sınırsız oportünizm, devlet balesine düşmanlık, engin liberal duyarlılık ve refleks… FETÖ için yerde ararken gökte bulunan Zümrüd-ü Anka.

Tacirimiz para karşılığında islamcılarla işbirliğine hazır olduğu mesajını zaten vermiştir:

“Devletin bakış açısıyla olabilecek bir şey. Kişiler ve özel kurumlar bir yere kadar sübvanse edebilir… Türkiye’de bu işi yapan tek kişi olarak görülüyorum yıllardır. Fazıl benim sınıf arkadaşım; piyano da aynı şekilde ve bugünün kültür bakanı bizi aramadı henüz. En azından bir şeye ihtiyacımız olup olmadığının… sorulması gerekiyor.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

FETÖ’cüler mesajı alırlar. Gereği yapılır; bağlantı kurulur. Ama, öncesinde birkaç pürüzün giderilmesi gerekir.

Karahan’ı Opera’nın, bunu da Bale’nin başına getirmeli. İşler tıkır tıkır yürür. İleride, biri Zeki Müren söyler, diğeri de önünde dans eder. Böylece, Opera-Bale müsibetinin de namazını kılmış oluruz.

Ama, dikkatli davranmalı; bu laik cumhuriyetçi kesim bale konusuna hassastır. 90’larda davullu zurnalı “Türk adımlı bale” olayında kıyametler koparmış, kelle almışlardı. Bu Tan hem televoleci, hem arabesk dansçı, hem de devlet balesini kalaylayıp duruyor, üstelik, Ergenekon ile ilgili o kesimi okşayacak şeyler de söylemedi. Bu şekilde DOB’a sızdırılması olanaksız.

İlk etepta DOB’a saldırısı durdurulur. Bir buçuk yıl öncesine kadar, “Elimi öpüyorlar, mastürbasyon yapıyorlar, en zayıf devlet balesi” diye saydırdığı DOB’a işbirliği mesajları ile PR kıvamı aldırılır:

8-13 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması nedeniyle, Genel Müdür Rengim Gökmen ve jürideki Türk bale sanatçılarına övgüler düzer. Üstelik, yarışmanın sunuculuğunu da yapar. İşin perde arkasını bilmeyenler için şaşırtıcı bir durumdur:

“Bugüne kadar bu tür yarışmaların hep karşısında oldum. Çünkü sanatın yarışmasının olamayacağını savundum.” (gece.com, 3 Eylül 2008)

Ama artık fikir değiştirdiğini söylemekle yetinmez, bir yıl önce ciddi bir kalp ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen,

“Genel Müdür ile konuştum. Önümüzdeki yıl Devlet Balesi’nde çeşitli projelerle yer alacağım…30 yıllık kariyer geçmişimde en iyi zamanlarımın şimdi olduğunu hissediyorum. Performansım çok yükseldi.” diyerek, DOB ile uyum ve işbirliği içinde olduğu mesajı verir. (gece.com, 3 Eylül 2008)

Ardından, Ergenekon sürecinde son derece duyarlı hale gelen laik cumhuriyetçi kesime de güçlü bir sinyal vermesi istenir:

“Çok küçük bir çocukken annem bana, “Tan, bir kadın var, hayatını tamamen çocuklara adamış. Türkiye’de birçok insan böyle olsa, bu ülke çok farklı yerlere giderdi” dedi. İşte, Türkan Saylan ile tanışıklığım böyle, hiç tanımadığım bir insan üzerine kurulmuş bir rol model ile başladı.

Türkan Saylan’ın tavrı çok devrimci bir tavır. Biz de 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu’da çaba sarfediyoruz. Kendimi bir nevi postal giymiş gibi hissediyorum. Çağdaş Yaşam Derneği’nin postalı. Eskisi gibi değil, şimdi yeni postal bu.” (gazetevatan.com, 23 Nisan 2009)

Hey gidi Valide Sultan hey!

Anımsatalım: Türkan Saylan kanser tedavisi görürken, Ergenekon sürecinde FETÖ’cü savcılarca gözaltına alınmak istenmiş, FETÖ’cü polislerce evi aranmış, laik cumhuriyetçi kesimde oluşan büyük tepki nedeniyle, geri adım atılmıştır.

Tacir, oluşan bu tepki seline kaynak yaparak, Abbas Güçlü’nün 23 Nisan 2009 tarihinde Saylan’ın evinden sunduğu, “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” programında yukarıdaki sözleri söylemiştir. Kendisini de, adını bile tam söyleyemediği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bir parçası sayacak pişkinliğe ulaşarak.

Esas amaç, Ergenekon sürecinin simge figürlerinden Saylan’ın arkasına saklanarak, laik cumhuriyetçi kesim ile berabermiş izlenimi doğurmaktır. Pişkinlik bununla kalsa iyi, Doğu ve Güneydoğu’da, başta kız öğrencileri okutmak için burs veren ÇYDD’ni, değil burs vermek, aynı bölgedeki çocukların sırtından para kazanan kendi ile bir tutması etik hiçbir kırıntı dahi taşımamaktadır.

Adam sen de, etik dediğin ne ün, ne de para getiriyor…

O bir işadamıdır.

Çok geçmeden takke düşecektir:

Türkan Saylan’a zulmeden, ÇYDD’ne atılmadık iftira bırakmayan FETÖ’cülerin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’nın 9.su, 15-30 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılıyor. Davetliler arasında tacir de var. Hem de ne davetli! Basının ilgisi üzerinde. Hocaefendi’sine selamını yollar:

“Bu, Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Herkesin desteklemesi gereken bir organizasyon. Organize edenlere herkesin müteşekkir olması lazım.” (haberler.gen.al, 21 Haziran 2011)

Peki, olmayanlar mı var?

Evet, laik cumhuriyetçi kesim.

Tacirin görünmeyen çirkin yüzü açığa çıkmaya başlamıştır:

Egemen Bağış konuşuyor. Hani, şu Bakara-makara bakan, Rıza Sarraf’tan yüz binlerce dolar alıp, ardından Prag’a büyükelçi yapılan. O sırada Başmüzakereci.

Bakın ne diyor:

“Ne acıdır ki, Atatürk’ün hayalini gerçekleştirmekle kalmayıp, Türk dünyasının da ötesine geçip, o kültür köprülerini kuran çok büyük bir zat [Fethullah Gülen’i kastediyor] bugün vatan hasreti çekiyor. O, diğerleri gibi Atatürk hakkında nutuklar atmaktansa, onun hayallerini gerçekleştirmeyi seçti.” (Hürriyet, 26 Haziran 2011)

FETÖ’nün Atatürk’ün hayalini gerçekleştirdiğini söyledikten sonra, konuşmasının bir yerinde değerli dostu Sinan Çetin’in duygularını paylaştığını söyler.

Neymiş o duygular?

Sinan Çetin: “Ona [Fethullah Gülen’e] teşekkür etmemin en önemli tarafı, bu ülkeyi, bu insanları, bu dili sevdirdiği için. Hrant Dink’in katillerine, Orhan Pamuk’a, “Seni öldüreceğiz” diyenlere bu ülkeyi bırakmadığı için.” (Hürriyet, 26 Haziran 2011)

Tacir ise, Sinan Çetin’e kefil, Hocaefendi’sine meftundur:

“Dans sanatçısı Tan Sağtürk ünlü yönetmenin Fethullah Gülen ile ilgili söylediklerine sonuna kadar katıldığını dile getirdi.” Bu işi başlatanın da o salonda olması gerekirdi” diyen Sağtürk…” (Zaman, 23 Haziran 2011)

Kefil olduğu Sinan Çetin, Hrant Dink’i Ergenekon’un öldürdüğüne işaret ile, onları içeri tıktığı için Hocaefendi’sine teşekkür ediyor. Oysa, bu cinayeti bizzat FETÖ’cülerin işlediği çoktan açığa çıktı.

Sinan Çetin, FETÖ dalgalarında sörf yaparken hızını alamayıp, Türkiye Cumhuriyeti isminin de yanlış olduğunu söyleyecektir:

“Adımızın Osmanlı olarak devam etmesini çok isterdim.” (Cumhuriyet, 12 Ocak 2015)

Acaba tacir bu konuda ne düşünüyor? Osmanlı övgülü Osmanlıca Saraydan Kız Kaçırma’nın kilit isimlerinden biri olduğuna göre… Yoksa, FETÖ ile Atatürk arasındaki benzerliği çok gerçekçi bulduğu için mi orada yerini almıştı?

Hocaefendi canım efendi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün FETÖ sempatisi sır değil. Bizim tacir Gül’ün peşinde.

First Lady Hayrinüsa Gül İzmir’e, 5. Konuşan Kitap Şenliği’ne katılmak üzere gelir. Tabii, bizimki de peşinden. Bu Konuşan Kitap Şenliği pek gırgır; islamcıların seçtiği ünlüler 15 dakika yüksek sesle kitap okuyor ve kitap okuma alışkanlığı kitlelere efsunlanıyor. Tam ense kulak yerinde bir sosyal sorumluluk projesi. Ünlüleri kitap okurken gören garip guraba derhal kitaba sarılıp, aydınlanıyor. Sosyal sorumlu tacir de elini taşın altına koyup, okuma alışkanlığı olmayanları 15 dakikalık mutluluktan mahrum bırakmıyor. (CHA, 12 Ekim 2012)

Her zamanki pusulam: Siyasal otorite.

Ardından, laik cumhuriyet tarihi açısından önemli bir kırılmayı simgeleyen Gül’ün Çankaya Köşkü’ndeki 29 Ekim resepsiyonu geliyor. O gün yapılmak istenen cumhuriyet yürüyüşünü islamcılar, daha sonrasında defalarca tanık olacağımız üzere, yasaklarlar. Tepki büyüktür. Laik cumhuriyetçi kesim diken üzerindedir. İslamcılar Ergenekon kumpasıyla laik kurumların direncini kırmışlardır. Bu tarihe kadar (2012) türban nedeniyle resepsiyona katılmayan asker kesim katılma kararı alır. İlk kez türbanlı resepsiyon yapılacaktır. Laik kesimin tarihsel temsilcisi CHP’nin genel başkanı Kılıçdaroğlu boykot eder.

Tacir mi?

Koşa koşa katılacaktır.

Okullarının Akademi adını alması ile bu süreç arasında bir ilişki olabilir mi?

Ağzınızdan yeller alsın!

Akademinin anlamı mı?

Kısaca, daha çok müşteri, daha çok para.

Bu arada çözüm süreci adı verilen Kürt açılımı tam gaz. Yukarıda tacirin, “biz çözüm sürecini 15 yıl önce bale ile başlattık” dediğini aktardık. Ancak, bu derece yüksek sesle angaje olması dikkat çekici. Çünkü 2009’da bu konuda epey dolaylı ve utangaç bir görünürlüğü vardı. Siyasal iradenin netleşmesini beklediği düşünülebilir. Fakat bu durumda 2013’ü beklemesine gerek yoktur zira söz konusu irade 2010, 2011 ve 2012’de son derece belirgindir.

İki sağlam poliçe, angajmanının derinleşmesini sağlar:

a) Ergenekon sürecinin islamcıların zaferi ile sonuçlanması

b) Açılım/Çözüm sürecine FETÖ’nün açık destek vermesi.

2012’de Ergenekon süreci islamcıların zaferi ile sonuçlanmıştır. Tacirin çekinmesine gerek kalmamıştır. Ama, esas işaret fişeği Hocaefendi’sinin 8 Ocak 2013’teki demecidir:

“Heyet-i islamiye ve heyet-i milliye arasında huzurun temini adına katlanılabilecek her şeye katlanmak lazım. Hayır sulhtadır, sulh her zaman hayırlıdır.”

Gazetecilik zamanı geldi

İşte, bu demecin üzerinden henüz 4 ay geçmiştir ki, tacire paldır küldür gazeteci kimliği edindirilir. 5 Mayıs 2013’ten itibaren Radikal gazetesinde haftalık söyleşiler yapmaya başlar.

Herhalde bale-dans ile ilgili olsa gerek.

Yok, hayır. Bir teki bile değil.

İki temel konu, çözüm sürecinde Akil Adamlar ve Gezi olayı.

Hocaefendi’sinin adamları öyle uygun görmüş olmalılar.

Tamam da, tacirin böyle bir siyasal kültürü yok ki. Bu saate kadar, siyasal tarih ve yaşam ile ilgili ne bir yazısı, ne de demeci var. Televole ve magazin kültürü ile bu konuların nasıl bir ilişkisi olabilir?

Yoksa, hazır sorular bir yerlerden mi gönderiliyor? Medyatik figür oluşundan kaynaklanan bir kazan kazan ilişkisi mi?

Söyleşilerde “Akil Adam” projesine bol kepçe övgü düzülür. Hatta, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi akiller bizzat yer alırlar. Ne inciler var, ne inciler! Uzatmamak için ayrıntılara girmeyelim. 5 Mayıs-29 Eylül 2013 tarihleri arasında toplam 15 kişi ile yapılan bu söyleşilerden yalnızca akilin akili Berhudar Orhan’dan bir alıntı:

“Biz anarşistiz… Akillerin en sivrileri devrimciler, ilericilerdir. Belki onlar da başta anarşist olarak anılmıştır. Bunlardan biri peygamberimiz Hz. Muhammed’tir. Bir diğeri Atatürk’tür.” (Radikal, 18 Mayıs 2013)

Bu Gencebay’ın değerini şu fani dünyanın hangi kıymeti karşılayabilir ki?

İkinci konumuz Gezi olayı. Söyleşilerde istisnasız herkes Gezi’yi savunur. Bazı isimlere ağzınız açık kalıyor.

Tuhaf şey; yoksa, tacir solcu falan mı oldu?

Dünyada olmaz! Nureyev solcu değildi ki…

Söyleşilerin yapıldığı sırada, henüz olaylar devam ederken, Akademi’sinde müzik dersi veren Nur ve Ergüder Yoldaş çiftinin oğulları Devrim Yoldaş’ı Gezi’ye katıldığı için işten çıkardığına göre... (Milliyet, 9 Temmuz 2013)

O halde?

Sakın FETÖ’cüler, ”İçinize sokmayın ama karşı bile olsak, Gezi’yi destekleyin, bizim için önemli olan hükümetin yıpratılmasıdır” demiş olmasınlar?

Ergenekon başarısı ile laik cumhuriyet iradesi kırıldığına göre, artık rant ve iktidar kavgası başlayabilir.

Nitekim, tacirin gazetecilik macerasından iki buçuk ay sonra FETÖ’nün hükümete ilk büyük saldırısı gerçekleşecektir: 17-25 Aralık 2013. Birbirlerine peşrev çekmekle geçen 2012 Şubat’ı ile 2016 Temmuz’u arasındaki dönem, tacirin işadamı kimliğinin iyice yerleştiği, iş hacmi, ciro ve kârının katlandığı bir dönem olacaktır.

FETÖ’ye yanaşıp da para kaybeden işadamı var mı?

Tacirin avantası… balenin kumandası

Dedik ya, tacirimiz kemiksiz liberal. Üstelik kültürü de öyle. Tabii, Türk usulü liberal.

Bizde devlet balesini İngilizler kurmuş, Sovyetler devam ettirmiştir. Her ikisi de klasik baledir ve son derece ortodoksturlar. Nitekim, ilk resmi modern dans topluluğu devlet balesi ve devlet konservatuarı dışından bir isme, Beyhan Murphy’ye, 1992’de, neo-liberal dönemin başında kurdurulmuştur. Uzun yıllar yama gibi durmuş, bünyeye uyum sağlayamamıştır.

Tacirimiz devlet balesinin dışında kalınca,

a)“Devlet nezdinde herhangi bir sanatın yapılamayacağını anladım.” (Milliyet, 23 Aralık 1998) düsturundan yola çıkarak, önce, devlet balesine alternatif bir topluluk kurmak istiyor: Genç Türk Balesi

Önünde iki örnek var:

Cem Ertekin’in 45 yıl sürdürdüğü Çağdaş Bale Topluluğu ve Aysun Aslan’ın 5 yıl sürdürdüğü Türkuaz Modern Dans Topluluğu.

Tacir düşünür:

Cem Ertekin örnek alınamaz; bir defa adam ticaretten anlamıyor. İşi bilmediği için de cebinden para harcıyor. Üstelik, annesi gidip komünistle evlenmiş. Belki buna da bulaşmıştır. Yani, anti-örnek. Don Kişot’luğun alemi yok! Aysun Aslan Siemens’i sponsor yapmış ama yürütememiş. Doğal. Çünkü “Türk Fonteyn” değil. Dizide falan da oynamamış. PR’ı yetersiz. Oysa, ben “Türk Nureyev”im.

Bizimki 20 yıl çabalayıp topluluğunu kuramayınca, “en iyisi devlet balesinin başına gelip, o topluluğu benimki yapayım” dedi ve kendini 50 yaşında DOB’a aldırttı. Bildiğiniz Türk usulü liberalizm.

Nasıl yani?

Oğlanın yaptığı gibi. Kamu olanaklarıyla cebini doldurmaca. Üstelik, oğlana göre daha avantajlı çünkü okulları var.

b) Alternatif dans topluluğu işi yatınca, bu kez devlet konservatuarına alternatif bir konservatuar kurmak istiyor. Tamam da, bu büyük iş. Devlet konservatuarında yalnız bale yok ki. Kendisininkinden önce açılmış birçok bale kursu var. Hadi, diyelim ki, yanına değişik dansları da ekledin, yine olmaz; müzik, tiyatro vb. gerek. Hem para, hem PR… hem de nasılından!

2011-2012’ye kadar bildik bale okulu formatıyla yürüyor. Güneydoğu’daki siyasal atmosferi PR’ına dönüştürmek için, hemen hiçbir sorumluluğunu üstlenmediği okulları kendisinin kurduğu efsanesini yayıyor. Bale konusunda ilkleri başardığını söylüyor. Hangi ilkler olduğu bulmacasını ise, bizim çözmemizi istiyor:

“Bir ülkede ilk olmanın hazzı var… Yurt dışından gazeteciler geliyorlar, ilk sordukları soru “Bir ülkede ilk olmak nasıl bir duygu?” Sekiz, dokuz yıldır Türkiye’deyim. Bir fikir adamı duruşu oluşmaya başladı.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

Acaba, Türkiye’nin ilk fikir adamı dansçısı olduğunu mu söylemek istiyor? Talihsiz olan, ikide bir balet sözcüğünü kullanması. Doğrusu, erkek dansçı’dır. Bale terminolojisinin hiçbir versiyonunda erkek dansçıya balet denmez.

“Türkiye’de balet olmak nasıl bir duygu?

Yabancı basının genellikle bana sorduğu ilk soru, “Bir ülkede ilk olmak nasıl bir duygu?” Bu sorunuzun cevabını bilmiyorum.” (kadinja.com, 26 Eylül 2019)

Buradan da, Türkiye’nin ilk erkek dansçısıyım, sonucu çıkıyor. PR’dır, her şey mübahtır da... Yoksa, en ünlü erkek dansçısıyım mı demek istiyor?

“Bale okulları açıyoruz. Açtığımız okullar cumhuriyet tarihinin ilk bale okulları, bu okulları açmak ise bana nasip oldu.”(istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Eğer Güneydoğu’daki okulları kastediyorsa, onların hiçbirini kendi açmadı. Oralarda görünüp yalnızca reklamını yaptı. O okullara esas destek, eğitmen sağlamak anlamında, DOB’dan geldi. Sessiz sedasız. PR’ın kemiği yok ki, salla gitsin. Yok efendim, devlet balesini oralara götürüp, dans ettirmiş, yok reklam ve ticaret aracı olmasın diye o okullara adını vermemiş, yok, Olağanüstü Hal Bölgesi’nde postalları giyip Diyarbakır’a gitmiş, oradan arabayla Mardin’e geçerken defalarca durdurulmuş, “orada okul açma” diyenler çok olmuş, ama o inat edip açmış (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019), yok, açtığı okullar dolup taşmış, bir dans ve müzik ordusu kurulmuş (egelife.com, 1 Nisan 2017), yok, okul açıp binayı boyamaktansa, okulu açmadan bir yıl öncesinden çalışmalara başlayıp, söyleşiler düzenlemek suretiyle tanıtımlar yapmış ve birçok insana ulaşmış (gossipdergi.com, 10 Eylül 2019). Unutmayın, o bir masal kahramanı. Gerçekte neler olduğunu bir bilseniz! Güneydoğu okullarının sahipleri, nasıl açıldıkları, neler yaşandığı ayrı bir yazı konusu.

Yine de, tacirin okullara bakış açısıyla ilgili ufak bir ipucu isterseniz:

“Diyelim ki, bir şehirde okul açmaya karar veriyoruz. Burasının uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz, çünkü mesela Kayseri tamamen işadamlarının bir araya geldiği, iş üzerine dönen bir şehir. Gaziantep aynı şekilde. Buralar akıllıca açılacak olan yerler. Tespit ediliyor.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

Sanırım, gayet açık.

Eğer, “ilk” ten kastı Güneydoğu’dakiler değil de diğerleriyse, Türkiye’de balenin tarihini iyi bilmiyor demektir.

“Tan Sağtürk modeli oluşmuş bir model, bu yüzden [Güneydoğu’da] erkek çocuklarını da rahatça [baleye] gönderebiliyorlar. Eşcinselliğe karşı bir tepkim yok. Ama ben heteroseksüelim. Prototip bir adam çıkıyor öyle olmayan ve bakışları değişiyor.” (Radikal, 14 Nisan 2007)

[Erkek çocuklarının baleye gönderilmeme önyargısı hakkında:]

“Benim sevilmemle beraber bunun [önyargının] daha çok kırıldığını düşünüyorum.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

“Baletlere yönelik önyargı var… bunu kırmak için söyleşiler ve etkinlikler düzenliyorum yıllardır… Evliyim ve iki evladım var… Geçmişte balenin çok bilinmemesi nedeniyle bu önyargıların oluştuğu kanaatindeyim.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

“Türkiye’ye geldiğim zaman insanların, “Aa, erkek balet nasıl olur?” diye konuştuklarını duydum; balet olmayı anlattıkça anlayabildiklerini gördüm.”(istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

“Doğu’da erkek konusu daha esnek. Batılılaştıkça, travmalar arttıkça insanların bakış açılarında deformasyon oluşuyor.” (marasgundem.com, 21 Ekim 2018)

Yani, “bale yapan erkeklerin eşcinsel olacakları düşüncesi yaygındı, bu önyargıyı kırmam ilklerim arasındadır”, demek istiyor. Vallahi, konu epey gıllıgışlı. Peki, eşcinselin karşıt anlamlısı Osmanlı erkeği olabilir mi? Hani, tacir diyor ya,

“Osmanlı erkeğiyim, istediğimin yapılmasını isterim. Sevgilim kalkıp her sabah kahvaltımı hazırlamalı. Dediğimin yapılmasını isterim.” (Hürriyet, 18 Ocak 2009)

Buraları bizi aşıyor. Erbabına sormalı. Mesela İlber Ortaylı’ya. Tacirin İlber Abi’si…

Neyse, her tüccar malının reklamını yapar, yaparken de aynı şeyleri söyler: İlk, benzersiz, piyasanın en iyisi vb.

Tacirin gerçek ilkleri

Yine de, tacirin okullarının diğerlerininkilerden iki önemli farkı olduğunu teslim edelim. “İlk” niteliğini hak eden iki gerçek:

a) Sayısal fark: Okul sayıları market zinciri misali. Bir ara 16’yı buluyor. Bırakın Türkiye’yi, dünyada bir ilk olduğunu söylüyor:

“Avrupa’da aynı eğitimi veren herkesin iki, bilemedin üç okulu vardır. Bizimki gibi 16 tane okulu olan yok, o yüzden de başka örneği yok.” (NTV, 14 Haziran 2012)

“Tek çatı altında bale, dans, müzik eğitimi veren, bu kadar çok şubesi olan Avrupa’nın en büyük akademisi haline geldik.”(gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

“Dünyada bu kadar çok öğrencisi, öğretmeni olan okul yok; bu zincir… Emsali olmamış bir iş… Sonuçta da büyük başarı oluyor.” (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Mayıs 2020)

“250-300 kişiliktir dünyada kaliteli kurslar. İlk kez dünyada bir bale okulu 14 000 öğrenci ile hizmet ediyor. 20 000’in üzerinde mezunu var.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Böyle bir başarı globalleşmiş dünyada elbette dışa açılmayı gerektirir:

“En büyük amacımız global eğitim kurumları arasında, o ülkelerde yer tutabilmek.” (robbreport.com, 12 Mayıs 2021)

Bu sanatın doğduğu, geliştiği ülkelerde durum bu iken, bizde nasıl oluyor da, onlarınkini katlayan bir başarı elde edilebiliyor?

Çok basit: Tacir baleyi yüksek sanat kategorisinden çıkarıp, pop sanat sınıfına alınca, ilkinin gerektirdiği ince eleyip sık dokuma, nitelik ölçütüne yaslanma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Sonrası nicelik bayramı ve para sayma işi. Fabrikasyon üretim ve pazarlama.

Zaten kendi okullarının reklamını yaparken balenin yararlarını şöyle sıralıyor:

“[Bale] ayakta durmayı, sosyal yaşamda başkalarıyla dirsek temasında egolarını, hırslarını doğru kullanabilmeyi öğretiyor… Hayatın bütün tuzaklarından geçerken de kontrollü bir şekilde atlatmamızı sağlıyor.” (Hürriyet, 1 Mart 2003)

[4-8 yaş arası bale yapmanın yararlarını sayıyor:]

“Kiloyu önleme, hastalık riskini azaltma, kaliteli bir yaşam, mental gelişimi sağlayan farkındalık, dikkat, kendini bütünsel algılayabilme, masal kahramanı olmanın getirdiği mutluluk ve zenginlik.” (Hürriyet, 17 Aralık 2012)

Harika! Bunu alana yanında şunlar da bedava:

“Çocukları olan sorumlu aileler çocuklarından hayata dair neler bekliyorlarsa, dans ve müzik eğitimi zaten çocuklara bu değerleri fazlasıyla veriyor… Senelerdir çocuklarını okulumuza getiren aileler de bu eğitimin çocuklarının hayatlarında, derslerinde, evin toplanmasından tutun da, çok az bir çalışma ile bile sınavlardan yüksek not alınmasına kadar çok çeşitli noktalarda olumlu yönde belirgin farklar yarattığını söylüyorlar.” (egelife.com, 1 Nisan 2017)

“Okulumda 7-8 öğrencim vardı, “Hepimiz Robert’i kazanacağız” dediler… Sekize sekiz. Hepsi Robert’i kazandı. Çok geniş düşünebiliyorlar baleden sonra… Başarı, mutluluk, sağlık. Bale yapan insan dinlemeyi de öğrenir.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

Bitmedi:

“Örneğin, yan yana elli kişi, birbirlerine değmeden senkronize dans etmek zorundadır. Bu, hayata bakış açısını değiştiriyor insanın. Bunun üzerine ne koyarsanız koyun.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Bunun üzerine demokrasi de konabilir mi? Şeriatçılar ile laik cumhuriyetçiler, Atatürk ile Hanedan, Nazım Hikmet ile Yahya Kemal/Necip Fazıl, klasik müzik ile alaturka yan yana birbirlerine değmeden, senkronize saygı içinde varlıklarını sürdürebilirler. Hiçbir sorun olmaz. Yeter ki, bale eğitimi alınsın.

Ve altın vuruş:

“Yetişkin balesi ya da pilates… İnsanlar kendilerini çok iyi hissediyorlar, algılar açılıyor, iş dünyasında başarı, en önemlisi, ikili ilişkilerin pansuman edildiği, tedavi edildiği… Herkes yapsaydı, Türkiye bulunduğu noktadan farklı bir yerde olurdu.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Buna kim hayır diyebilir? Paranın ve aşkın birlikte sunulduğu çekici formül…

Düşünsenize; biri geliyor ve size, çocuğunuzun yaşamın bütün tuzaklarından korunabileceğini, kilo almayıp, hasta olmayacağını, masal kahramanı olarak çok mutlu olacağını, evi dağıtmayıp, odasını toplayacağını, çok az çalışıp, çok yüksek notla sınavları vereceğini, Robert College’i kazanacağını, iş yaşamında çok başarılı olup felaket para götüreceğini, üstelik, eşiyle her türlü sorununu anında çözebileceğini söylüyor. Kulağınıza da bu rüyanın tek bir kilidi olduğunu fısıldıyor: Bale.

Öyle, Kaf Dağı’nın ardında da değil, size en yakın Tan Sağtürk Akademi’de. Endişe etmeyin, en yakın bir tane mutlaka var.

“Sevgili öğrencilerimizi müzik-bale-dans dersleri için en yakın Tan Sağtürk Akademi’ye bekliyoruz.” (Avek Magazin, sayı: 14, Şubat-Mart 2018)

Anladınız değil mi?

Bir bale okulunun başarısı para ödeyen öğrenci sayısı ile ölçülüyorsa ve verdiği rakamlar PR şişirmesi değilse, tacirin eline bu dünyada kimse su dökemez.

Tamam da, bir bale okulunun başarı ölçütü bu mudur?

Neyse, ayrıntılara girip tacirimizi üzmeyelim…

Akademi deyip geçme

b) Akademi niteliği: Tacirimizin esas olayı burada başlıyor. 2011’de 9. Türkçe Olimpiyatları bağlamında göstermesi istenen FETÖ sempatizanlığını layıkıyla yerine getiriyor. Elbette karşılıksız değil. Önemli bir ticari atılım gerçekleştiriyor. Hemen arkasında duran siyasal bir heyüla ile.

Okulunun adını Akademi’ye çeviriyor.

Akademi sözcüğü kurs/okul’a göre çok daha derinlikli bir yapılanmayı çağrıştırır. Çünkü yüksek öğretim anlamına geliyor. Sanat kurumlarının en verimli ve köklü olanları genellikle akademi biçimi ve adıyla örgütlenmişlerdir.

Tacir, ilk adım olarak okulundaki yelpazeyi genişletiyor: Tiyatro ve drama, müzik, çağdaş sirk sanatları, fotoğrafçılık, bilinç ve farkındalık vb.

Üstelik yurt dışına açılma adımları atıyor:

“Miami’de 60 öğretmeni ve öğrencileri olan hazır bir okulu devralıyoruz. Aynı şekilde Londra’da da bir okul bulduk.” (NTV, 14 Haziran 2012)

Acaba bu işlerde FETÖ’nün finansal ve kurumsal desteği var mı?

Yanı sıra, devlet konservatuarını hedef tahtasına koyuyor:

“Konservatuara girenlerin yarısından çoğunun bizden gittiğini görüyoruz ama benim amacım öğrenciler konservatuara girsin, meslek edinsin değil, çünkü şu anda Türkiye’deki sistemde ben kendi çocuğumun da devlet konservatuarından mezun olup Devlet Opera ve Balesi’ne girmesini arzu etmeyebilirim. Yurt dışı seçeneğini her zaman kafamda tutarım ve tercih ederim. Oysa ki, buradaki eğitim sistemi çok daha kuvvetlenmiş olsaydı, dönüp eskiyi aramasaydık, o zaman tabii ki, isterdim.

Nitekim böyle olmasaydı, bizim rakibimiz çok olacaktı, halbuki şu anda rakiplerimizi yurt dışında arıyoruz.” (NTV, 14 Haziran 2012)

Yani, devlet konservatuarı çok yetersiz, ona alternatif olarak biz varız. Ve bu konuda o kadar tekiz ki, rakiplerimiz ancak yurt dışındakiler olabilir.

İyi de, devlet konservatuarının yüksek bölümü var, ayrıca üniversiteye bağlı.

Hallederiz…

Nasıl?

Bilgi Üniversitesi’nde, “Dans ve Sahne Sanatları Tasarım Bölümü” açarak. Bölüm başkanlığına da elbette tacir atanacak.

“Tan Sağtürk Akademi’den yüzlerce öğrenci mezun oldu. Akıllarına, “mezuniyet sonrası ne yapacağız sorusu takılıyor. MEB onlara okul açma ve öğretmenlik hakkını tanısa da, öğrenciler daha fazlasını istiyor.

Devlet konservatuarları yeterli değil mi?

Onlar bizi yetiştirdi ama bünyelerinde hiçbir alternatif çalışma yapılmadı. Biz uluslararası okulların müfredatlarını araştırdık ve bulduğumuz eksikleri de gidererek yepyeni bir bölüm kurmaya karar verdik… Türkiye’de ve hatta Ortadoğu’da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. [Bu bölümden mezun olanlar] koreograf, kostüm tasarımcısı, hareket fotoğrafçısı olabilirler. Çocuklar sahne ve ışık dersi, akrobasi ve bale dersi alacaklar. Felsefe de öğrenecekler. Dolayısıyla, felsefe yapabilen entelektüel dansçılar yetiştireceğiz... Mezun olanlar için iş imkânı da yaratmak istiyoruz.” (hthayat.haberturk.com, 2 Ağustos 2014)

Yani, devlet konservatuarı artık kocadı, yerine alternatif bir model geliştirmeli. Lise sonuna kadar olan kısmı Tan Sağtürk Akademi’nin ilk evresi, yüksek kısmı da Bilgi Üniversitesi’ndeki ikinci evresi olacak.

Devlet konservatuarı ot dansçı yetiştiriyor, buradan felsefe yapan entelektüel dansçı çıkacak. Kendi de “fikir adamı” ya. Üstelik, bunlara iş garantisi de verilecek.

Eh, yeme de yanında yat!

Kim çocuğunu göndermez ki?

Tamam da, bu iş garantisi nerede verilecek? Ülkede devlet balesi dışında kendi yağıyla kavrulan topluluklar falan yok ki.

Tacir eski rüyasını tekrar görmeye başlar:

“Elbette ki, bir topluluk kurma hevesimiz ve kararımız var. Çok iyi dansçılar çıkmaya başladı. 4 yıllık bir üniversite ile anlaşma yapıp kendi topluluğumuza da aktarabileceğimiz bir yapı oluşturmaya çalışacağız, böylece, diğer topluluklardan bambaşka bir çalışma biçimimiz olacak.” (NTV, 14 Haziran 2012)

Anlaşıldı; Genç Türk Balesi hikâyesi 2.baskı.

Demek ki, kaşalot finansman söz konusu.

İyi de ya kuramazsa? O zaman çocukları nereye yamayacak?

Tabii ki, devlet balesine.

Yahu, alırlar mı hiç? Devlet konservatuarı dururken…

Peki, ya tacir devlet balesinde söz sahibi bir konuma gelirse?

O zaman olur. Ama, o yaştan sonra nasıl olacak ki? Yasal olarak, ancak 8. madde ile olabilir fakat o işi kitabına uydurmak çok zor. Adamın balede “yüksek başarı”sı filan yok ki…

Burası Türkiye… O yok ama Hocaefendi var. Ayrıca, “Türkiye’ye baleyi sevdiren adam” manşetli bir PR dalgası işi bitirir.

16 Haziran 2014’te Tan Sağtürk Akademi ile Bilgi Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalanır:

“Bu işbirliği kapsamında BİLGİ bünyesinde hem profesyonel dansçı ve dans öğretmeni, hem de koreografların yetiştiği dört yıllık bir dans lisans programı kurulması hedefleniyor… Tan Sağtürk Akademi’den mezun olan her öğrenci LYS’de başarılı olup, ÖSYM tarafından BİLGİ’de herhangi bir bölüme yerleştirilmesi durumunda yüzde 20 burs; Dans Lisans Programı’na yerleştirilmesi durumunda ise özel burs imkânına sahip olacak.” (istanbul.net.tr, 20 Haziran 2014)

Böylece, Tan Sağtürk Akademi’deki akademi sözcüğünün de içi dolmuş oluyor: Yüksek kısmı da içeren gerçek bir konservatuar.

T. Sağtürk: “Bu akademi benim için bir rüyaydı. Şu anda bir dansçının en büyük rüyasına sahibim.” (istanbul.net.tr, 20 Haziran 2014)

Baleci Cemaat mi?

Hocaefendi’si bu işin neresinde? Yoksa, bale tutkunu mu?

Hayır, yalnızca kazan kazan düdüğü. Fransa’larda dans etmiş, İzmirli, yakışıklı dansçı FETÖ hayranı olunca, laik cumhuriyetin opera-bale gibi yüksek sanatlarını ayakta tutan kesimlerde FETÖ’ye olan antipati törpülenir. Karşılığında, tacire hem yurt dışına açılma, hem üniversitede bölüm açma, hem de devlet balesine girip, pazar alanını genişletme olanağı sağlanır.

Bir de ortak amaçları var: Her ikisi de devlet balesinin liberal, yani özel sektör ile halvet olmasını istiyor. Bunun da yolu, çok seyircili işlerden geçiyor.

Nasıl olur?

Basit: Düzeyi düşürürsün, baleye su katarsın, salon dolup taşar. Herkes yolunu bulur.

Yani?

Tacir cebini doldurur.

İslamcı baleyi yok edip, laik cumhuriyetten intikamını alır.

FETÖ devreye girer ve BİLGİ ayarlanır.

Bu üniversitenin FETÖ ile yakınlığı yazıldı çizildi.

Kısa bir anımsatma:

2006 yılında BİLGİ’yi Amerikan eğitim tekellerinden Laureate Şirketi satın alır. CIA bağlantılı olduğu söylenen bu şirketin dünyanın birçok ülkesinde üniversiteleri olup, 1 milyondan fazla öğrencisi vardır. Şirketin ABD’de çalıştığı avukatlık firmasının adı DLA Piper. Bu firmanın Türkiye’deki partneri YKK Hukuk Bürosu. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bağlantılı olduğu için kapatılan bu büro, Laureate şirketinin Türkiye’de çalıştığı büro. Yani, BİLGİ’nin hukuk bürosu.

Laureate, Clinton Foundation’ın altyapısını oluşturan Clinton Global Initiative’in en önemli partneri. FETÖ de bu kuruluşun önemli finansörlerinden. FETÖ’nün de, Laureate’ın da dünya çapında eğitim işi yapıyor ve bunu da ABD adına gerçekleştiriyor olmaları bu buluşmayı tesadüfi kılma olasılığını sıfırlıyor.

FETÖ’nün Clinton Vakfı ve seçim kampanyasına 100 milyon dolar aktardığı basına yansıdı. Bu dönemde Clinton Laureate’ın onursal başkanlığını yapıyor ve FETÖ’nün koşulsuz destekçisi.

IYF (International Youth Foundation), Laureate’ın da başkanlığını yapan Doug Becker’in başında olduğu bir kuruluş. FETÖ’nün ABD’deki Gulen Institute Youth Platform’u ile ortak projelerde yer alıyor.(superhaber.tv, 29 Ağustos 2016)

Gel gör ki, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Para ve ün hırsı görme duyusunu tamamen felce uğratmış olan tacirimiz, epey cılız siyasal kültürünün de etkisiyle, FETÖ-Erdoğan arasındaki güreşte yanlış isme oynuyor. Yaşamında hep arkalanarak ve doğal sermayesi fiziğiyle bir yerlere gelmiş olan tacirimizin, arkasında koskoca Amerika’nın olduğu FETÖ’nün maçı açık ara kazanacağı değerlendirmesi şaşırtıcı sayılmamalı.

Yanılıyor. 2015 yılında açılacağı söylenen “Dans ve Sahne Sanatları Bölümü”, BİLGİ, FETÖ-Erdoğan güreşinin minder alanı içinde kalınca Erdoğan’ın takozuna teker oluyor.

Tacirin rüyasına el Fatiha!

Geriye tek seçenek kalıyor: DOB’a girip, PR’ı ve parayı o kanalla sağlama almak.

2016 Mart’ında Başbakan Davutoğlu’nun kültür ve sanat dünyasının ünlü isimleriyle “Dost Meclisi Yemeği”ne koşar adım gidiyor. Laik cumhuriyetçi sanat ve kültür çevrelerince ağır eleştirilere uğrayan bu işbirlikçilik masasında mutlaka yerini almak istiyor. Çünkü korkuyor.

2 ay sonra bu kez Saray Davutoğlu’nu yiyor. Tacir şaşkın ördek…

15 Temmuz 2016 ile 3 Mart 2017 3. Milli Kültür Şûrası tarihleri arasındaki dönem, seninkinin Saray’a, “Vallahi ben FETÖ’cü değilim. Hizmetinize amadeyim” uzun havasıyla dans ettiği dönemdir.

Arabesk koreografisi, Berhudar Orhan ve Sibel Can düşkünü Saray’a pek uygun geliyor ki, 3. Şûra’ya, onca yıllık bale sanatçı ve eğitmenleri dururken, televoleci taciri çağırıyorlar. Asla tesadüf değil. Saray için kılçıksız lokma; hem liberal, yani, baleyi özelleştirmekten yana, hem klasik kültürü cılız, yani, baleye her tür kimyasal maddeyi şırıngalayabilir, hem işadamı, yani, paragöz, hem de FETÖ bağlantısı nedeniyle, “başıma bir şey gelir de, paracıklarım gider mi?” korkusuyla titriyor.

Billahi çöpsüz üzüm.

Saray gerekeni yapıyor.

Dedik ya, konu laik cumhuriyet ve kurumları olunca islamcının FETÖ’cüsü, Saray’cısı, Süleymancı’sı, Menzilci’si bilmem necisi fark etmez. Hepsinin ortak düşmanı, kültür alanında, öncelikle opera ve baledir, senfonik müziktir.

Bu zeminleri seyreltip, zayıflatmak için genellikle işbirlikçiler bulurlar. Bazıları, oğlan gibi, kendi adamlarıdır. Bazıları, tacir gibi, para ve ün için her şeye teşne zavallılardır, bazıları ise rehine sayılırlar.

Tacirin 2. DOB dönemi

İslamcıların, FETÖ döneminde kurgulanan ve gerekli yatırımları yapılan temel amacı, devlet operasının başına oğlanı, balenin başına da taciri getirmektir. Bir imzaya bakar ama, DOB bünyesinin kaldırması zordur. İkisinin de bu sanatların gerektirdiği bilgi ve görgüden uzak oluşları, resmi sanat kurumlarına özgü yöneticilik niteliklerinden yoksun bulunmaları işi zorlaştırmaktadır. PR’a abanmaktan başka çıkar yol görünmemektedir. Öyle de yapılır.

Basında yer alan, “Türkiye’nin önde gelen baletlerinden ve dünyanın sayılı isimlerinden Tan Sağtürk…”, “Dünyaca ünlü balet Tan sağtürk…”, “Dünyaca ünlü ve başarılı bale sanatçısı Tan Sağtürk…”, “Dünyaca sevilen ve takdir edilen balet Tan Sağtürk…”, “Balenin imparatoru Tan Sağtürk” gibi balonları bir kenara bırakırsak, ilk ciddi adım 3. Milli Kültür Şûrası’na (3-5 Mart 2017) bale temsilcisi olarak çağırılmasıdır.

Laik cumhuriyetin kültür algı ve alanlarına en ağır resmi saldırı olan bu karanlık şûrada alınan kararların özünü anımsatalım:

1) Osmanlıca ve Osmanlıcılık ihya edilecek.

2) Kamusal destek ve yasal güvence kapsamındaki yüksek sanatlara özel sektör aşısı yapılacak.

3)Disiplinlerarası denilerek, klasik olan türler seyreltilip, tarihsel referans olmaktan çıkartılacak.

Yani?

Senfoniye alaturka, operaya arabesk, baleye spor katılacak.

Resmi bale kurumlarının şaşkın bakışları arasında bizim tacir Türk balesinin sorunlarını konuşmak üzere bakanlık tarafından muhatap seçilir. Tuhaftır, zira ne bu konuları ele alabilecek entelektüel birikime, ne de deneyime sahiptir. Devlet balesinde toplam bir yıl kalmış, resmi kurumlarda hiç eğitmenlik yapmamıştır. İyi bildiği tek konu, özel bale kursundan nasıl para kazanılacağıdır.

Gerçi, bilgiye, deneyime falan gerek yoktur; şûraya katılanlar, islamcıların önceden alınmış kararlarını tasdik etmek için konu mankeni olarak oradadırlar ama, yine de, 50 yaşında bir magazin figürünün devlet balesine sokulması, kurumda söz sahibi bir konuma getirilmesi, yasaya göre dansçı değil de ancak koreograf kadrosu kanalından yürüyebileceği için, entelektüel bilgi, görgü sahibi biri izlenimi doğurmasını gerektirmektedir.

Şûra laik cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye yol açınca bizimki Atatürk kartı ile imaj düzeltme işlemini zorunlu görür. Acele bir tv programı hazırlanır. Anneler günü dolayısıyla, Valide Sultan ile birlikte ekrana yerleşir. Annelik, anne-çocuk ilişkileri filan konuşulurken, tacirimiz pattadanak konuya girer:

“Anne, baba bunlar son derece önemli ama hepimizin bir yol olarak ortaya koyduğu başka biri var ki, onun, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hepimiz gitmeye çalışıyoruz…”(Burası Hafta Sonu, Habertürk, 16 Mayıs 2017)

Hayda, öp babanın elini! Yahu, ne ilgisi var Atatürk’ün anne-çocuk ilişkileriyle? Programı sunan da hafif bir şaşkınlık geçirir.

Anne-çocuk ilişkisiyle ilgisi yok ama, Atatürk düşmanlığının tavan yaptığı 3. Şûra ile ilgisi var.

Şûra’nın ardından Başbakan 90’a yakın sanatçıyı toplar. Şûra kararları hakkında gereken talimatları verir. Bizimki yine en önde gidendir. (sondakika.com, 5 Nisan 2017)

Entelektüel tacir

Şûra’dan 18 gün sonra hurriyet.com’da yazmaya başlar. 23 Mart 2017 ile 23 Aralık 2018 tarihleri arasında 50 yazı kaleme alır. 2013’deki Radikal söyleşileri FETÖ’nün, bu ise, Saray’ın isteğidir.

FETÖ denkleminin aynısı: Kazan kazan. Saray medyatik, çağdaş görünümlü, batılı bir ünlü üzerinden baleye yönelik hesabını görecek, o da, kamu olanaklarıyla cebini daha çok dolduracak.

Bu bağlamda, yazıların 3 temel amacı olduğu hemen göze çarpıyor:

a) Bale konusunda son derece bilgili, dünyayı izleyen, entelektüel görgüsü yüksek biri imajı çizmeye çalışarak, DOB’a alınmasını meşru göstermek.

b) 3. Şûra kararlarını savunarak, balenin yeni dünya düzeni’ne liberal uyumunu meşrulaştırmak.

c)Kendi okullarının reklamını yapmak.

Örnek mi?

Daha ilk yazıda son derece üst perdeden efsunluyor:

“Dünyanın en önemli sanat kurumlarında gerek baş bale dansçısı, gerek koreograf ya da kimi önemli sanat çalışmalarında sanat yönetmeni olarak bulunmam nedeni ile kurumların sanatsal ve idari işleyişleri ile ilgili birçok konuyu tecrübe etme imkânına sahip oldum.” (hurriyet.com, 23 Mart 2017)

Bu ölçüde donanımlı biri için DOB’un sanatsal ve idari işleriyle uğraşmak leblebi çekirdek olmalı.

Söylediklerinin hiçbir gerçekliği olmadığını belirtmemize gerek yok.

Peki, DOB’da tam olarak ne yapacak?

“Ama artık dansçılık bitti. Ne kadar formda durmaya çalışırsak çalışalım olmuyor. Biz onu bırakmak istemesek bile, o vücudumuza, vücudumuz da bize acımasızca söylüyor bu işin bittiğini.” (hurriyet.com, 23 Mart 2017)

Yani, “endişeye gerek yok, dansçı olarak gelip, kimseyi gölgede bırakmayacağım, entelektüel koreograf olarak geleceğim.” Malum, bu satırların üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra, dansçı olarak neredeyse her yeni prodüksiyonda sahneye çıkacaktır.

Ardından, ülkemizde eleştirmenliğin yeterince gelişmediğini, bu konuya el atarak yardımcı olacağını müjdeler:

“Arzum, bu kolun [eleştirmenlik] ülkemizde doğmasını demeyelim ama gelişmesini sağlamak… Hıncal Uluç, Ali Cenani ve birkaç değerli arkadaşımızı tenzih ediyorum… Onlar ellerinden geldiğince yapılanı düzeltmek amacıyla yola çıkan eleştirilerinde bizi öteye taşımayı amaçlamış şahsiyetler…” (hurriyet.com, 18 Kasım 2018)

Bale eleştirmenliği bu işin entelektüel doruğudur. Tacirin bu alana girmesi devlet balemiz için büyük şans, büyük değerdir. Ali Cenani’nin kim olduğunu öğrenemedik; bizim cehaletimiz. Ancak, tacirin Hıncal Uluç’u bale eleştirmeni sayması entelektüel düzeyi açısından anlamlı bir göstergedir.

Uluç’un bale eleştirmenliğine dair küçük bir örnek verelim: 1994-95 sezonunda CRR’de sergilenen Coppelia balesi. Uluslararası bale repertuarının ünlü yapıtı. Coppelia, bir oyuncakçının yaptığı bebek, sahnedeki dansının temel özelliği, bir oyuncağın esnek olmayan, köşeli hareketliliğini yansıtabilmesi. Ayfer Zeren Coppelia rolünde. Hıncal Uluç:

“…biraz fazla mekanik geldi dansı bana. Biraz daha duygu olmalıydı, bence.” (Hıncal Uluç, İki arada, bir derede bale, Sabah, 22 Kasım 1994)

Sanırım, yoruma gerek yok.

Böylece, DOB’a girişinin entelektüel altyapısı çerçevelenmiş oluyor.

Pusulası Şûra olanın…

Gelelim Şûra kararlarının pazarlanmasına; bunları savunmak, DOB’a alınmasının temel koşuludur:

“Devlet konservatuarlarımız bugüne kadar çok önemli çalışmalar yürüttü… ancak bunlar yeterli değil. Bu nedenle ülke olarak, örnek alınacak çalışmalara imza atmak üzere geçtiğimiz günlerde 3. Milli Kültür Şûrası düzenleyerek önemli bir adım attık. Benim de komisyon üyesi bulunduğum bu oluşumda alınan kararların bir an önce uygulanması ülkemiz adına son derece değerli…” (hurriyet.com, 5 Nisan 2017)

Malum, konservatuarlarımız hep Batı’ya dönük oldular, laik cumhuriyetin Batılılaşma politikasının yanlış sonuçlarının başında yerli ve milli olanın dışlanması vardı. Neyse ki, islamcılar bu Şûra ile duruma vaziyet edip, düzeltme yoluna girdiler.

Peşrevden sonra ayrıntılara giriyoruz. Aysun Aslan ile söyleşi yapar. Liberal Aslan, doğal olarak İngiliz modeline hayran. Olması gerekenleri sıralar:

“[İngiltere’de] sponsor ve devlet yatırımları iç içe… Bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle gelir elde edebilme olanağı… Sanatçının bohem ve sadece alkışla doyan bir manyak insan türü olmadığını adamakıllı bilen, sanatçıyı koruyan, gözeten bir sanat sistemi…” (hurriyet.com, 12 Nisan 2017)

Şûra kararlarında yer alan özel sektör vurgusu da zaten bu amaç ve uygulamaları getiriyor. Öyle, sanat tutkusu, büyük fedakârlıklar, ideolojik angajmanlar gibi manyaklıklar eski dünyada kaldı. Rakam hoş olunca, gönül de, tutku da hoş olur. Herhalde başarı da.

“Ekol konumundaki ülkeler klasik yapının bozulmasını, bir anlamda deforme olmasını asla kabul etmezler. Ancak yeni dünya düzeni, vücut hızının arttığı ve teknik kapasiteye dayalı yeni bir çalışma formu ortaya koymamızı bekliyor… Değişimden kaçamayız.” (hurriyet.com, 7 Haziran 2017)

Yani?

Disiplinlerarası, füzyon durumları:

“Farklı kültür ve disiplinlerden gelen sanat eserlerinin füzyonu”nu öneriyor. (hurriyet.com, 7 Ocak 2018)

DOB’da yapılması gerekenleri sıralarken, adeta Şûra kararlarının açılımlarını okuyorsunuz:

“Sanat hayatım boyunca “devlet sanat kurumları” yapılarının esnek olduğu sürece başarıyı daha fazla yakalayabildiğini… gözlemledim.

Sanata ticari boyut katacak finansal kaynak… Sanat ihracatı… Reklam ve sponsorluk için yasal düzenlemeler… Tavsiye kurulu… Füzyon.” (hurriyet.com, 7 Ocak 2018)

Esnek yapı da nedir? Sakın, özel sektöre kamu olanakları üzerinden para aktarmak olmasın? Bildik Türk usulü liberallik.

Bu derece entelektüel birinin sanat anlayışı da epey yüksek olmalı. Gerçekten de öyle:

“Alanya’nın özellikle son dönemlerde sanatsal faaliyetlerin yoğun olarak düzenlendiği bir şehir olduğunu biliyorum. Daha bundan birkaç ay önce Sayın Rahmi Koç’un onur konuğu olduğu bir Vural Gökçaylı defilesi yine Alanya’da yapılmıştı.” (hurriyet.com, 18 Şubat 2018)

Acaba, moda defilesi de sanat kategorisine alınıp, füzyon’a mı dahil edilecek? Koç da var. Başka gerekçe aramanın anlamı yok.

Sicil defterini temizlemek

Hürriyet yazılarında doğrudan siyaset kokanlar?

Olmaz olur mu; FETÖ kaybetti, Saray’a teminat mektubu verilmeli.

a) FETÖ konusunda günah çıkarma: Bilindiği gibi FETÖ’cüler ABD çıkarları için çalıştıklarından yeminli Rus/Sovyet düşmanıdırlar. Rus uçağını düşürüp (24 Kasım 2015), ülkeyi çok ciddi bir sıkıntıya sokmuşlardı. Bizimki o sırada onlarla kol kolaydı. Şimdi ise bunların kolunda.

Saray 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Putin ile zorunlu kanka oldu.

Tacir durur mu? 5 Nisan 2017 tarihli yazısında Putin’i, baleye ve sanata yaptığı katkıyı müthiş över. Tabii, sponsorluk mekanizmasını devreye soktuğunu da eklemeden geçmez.

Allah çarpsın FETÖ’cü değilim’in kanıtı olarak Lenin’e bile başvurur:

“Çarlık döneminden kalan değerlerin ortadan kaldırılmasını gündeme getirenlere karşı duranların başındaysa Lenin vardı.” (hurriyet.com, 5 Nisan 2017)

Yani, “Çar, Lenin, Putin hiç fark etmez. Ben Rusları ve Rusya’yı çok severim. Zaten eşim de Rus” ana fikrine çok kısa sürede vidalanır.

b) Lenin yalnızca FETÖ’cülük sicilini temizlemekle kalmaz, ilerici, sol kamuoyu nezdinde de işlevsel olur. Önce FETÖ, ardından Saray, Şûra falan derken, laik cumhuriyetçi kesimde kendisine karşı şüpheler oluşmaya başlamıştır. Söylemiştik; DOB, CSO ve diğer çoksesli müzik kurumlarının başında kalabilmek için, laik cumhuriyetçi kamuoyu nezdinde kotanızın yüksek olması gerekir. O nedenle, bütün işbirlikçiler belirli aralıklarla Atatürk, Cumhuriyet, çağdaşlık, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu falan derler.

Tacirin başı kel mi? Üstelik o ilklerin insanıdır. Eli görür: Rest. Masaya Lenin’i ve Bolşevikleri sürer. Daha yukarısı yoktur:

“Bolşevikler… [savaşta yıkılan binaları] sanat yapılabilecek ortamların hakkını vererek tekrar inşa ediyorlar.” (hurriyet.com, 24 Mayıs 2017)

Ama ülkeden de sağlam bir çivi bulmalıdır. Şu olabilir mi?:

“İsmail Hakkı Tonguç’un “Köy Enstitüleri” fikrinden yola çıkarak, ülkemizdeki her değeri keşfeden, onu elinden tutup konservatuara yerleştiren, sponsorluk arayışına mecbur bırakmadan bu yetenekleri uluslararası platformlara taşıyan bir sistem üzerinde çalışmak zorundayız.” (hurriyet.com, 17 Mayıs 2017)

Kaymaklı kadayıf! Laik cumhuriyetin en önemli eğitim kurumlarından Köy Enstitüleri’ni örnek göstermek, her tür şüpheyi gidermeye yeter de artar bile.

Atatürk övgülerini sıralamaya gerek yok. 8 Nisan 2018 tarihli yazısı tipik örneklerden. Ufak bir alıntı:

“O halde en büyük eserinin modern Türkiye olduğu bu lider için “sanatçı” dememiz yanlış olmaz; çünkü o alnında ışığı ilk duyan insanlardan…”

Tamam da, acaba biraz ileri mi gitti? Ne bileyim, Lenin, Köy Enstitüleri filan… PR için söylüyor ama kolunda yürüdükleri de sonunda islamcılar. Ufak bir ayar vermekte yarar var:

“[Okumak önemlidir] İşte bu yüzden yüce kitap Kuran-ı Kerim’in ilk emri, “OKU” (hurriyet.com, 14 Haziran 2017)

Verilen görev tamamlanmış. DOB’a giriş hazırlıkları başlamıştır.

Karahan’a kabul, DOB’a duhul

İyi hoş da, DOB kadrosu nasıl ikna edilecek? Adam DOB’a, Konservatuar’a etmediği lafı bırakmamış, oradakiler sanatsal düzeyini, bilgi ve görgü kalibresini gayet iyi biliyorlar. Hadi, genç kuşağa yedirdin, ya diğerleri?

DOB’a kapağı atabilmesinin ilk koşulu, eşleniği olan oğlanın başa getirilmesi.

Halledilir.

Ardından, DOB ve Konservatuar’ın ağzına biber sözlerini unutturması, tam ters yönde düşünceler ifade etmesi gerekecektir.

İşadamı; çok zorlanmaz:

“İstanbul Devlet Operası’nın baş dansçısı konumundaydım. O zamanlar Türkiye’de büyük şehirler dışında mesleğimiz ile ilgili büyük eksiklikler olduğunu gözlemledim; birçok yerde Devlet Opera ve Balesi’nin olmayışı mesleğimizin birçok şehre yeteri kadar uzanamaması gibi… Dolayısıyla, mesleğimin tanıtımına ağırlık vermek üzere operadaki görevimden istifa ettim.” (gossipdergi.com, 10 Eylül 2019)

“DOB’un olmadığı yerlere gittim. Diyarbakır, Mardin, Elbistan, Kayseri, Maraş. BBC dahi belgesel yaptı bu konuda.”(Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Yani, DOB ile hiçbir doku uyuşmazlığı olmadı, tam tersine, onun ulaşamadığı yerlere giderek, DOB’un misyonunu sürdürdü; her zaman doğal bir uzantısı oldu. Hep birliktelerdi zaten. O nedenle, dönüşü ufak bir formalite, o kadar.

“AKM bizi çok heyecanlandırıyor. Son derece değer verdiğim Devlet Opera ve Balemiz ile birlikte orada çok güzel çalışmaların olacağını düşünüyorum.” (esquire.com, 1 Ağustos 2019)

Köprülerin altından akan siyasal ve parasal suları yukarıda anlattık.

Bu durumda, DOB’a ve Konservatuar’a karşı alternatif model oluşturma düşünce ve girişimleri de gözden ırak yerlere şutlanır:

“Evet, geriye bir şey kaldı: Profesyonel dansçılardan oluşan Genç Türk Balesi’ni kurmak… Ancak Türkiye ekonomisi iniş çıkışlar yaşarken bu hedef için büyük sübvansiyon gerekiyor. Sponsorlar da kriz yüzünden tedirgin. Gerçi ben bir sanatçı olarak kimsenin kapısını çalmadım, bana gelmelerini bekledim.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Yani, bu iş hiç olacak gibi değil. Zaten ben de peşinden koşmuyorum. Devlet balemiz nemize yetmiyor?

Peki, ya alternatif konservatuar projesi?

“Okullarımızda MEB’e bağlı kurs programcılığı yapıyoruz. Kurs programcılığının görevi ülkemizdeki değerli konservatuarların alternatifi olmak değil...” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Seninkinin tek amacı, FETÖ dönemi havuçlarını denize atıp, mütevazı bir misyoner işadamı olarak DOB’a kapağı atmak. Ondan sonrası kolay.

Misyoner mi?

“Okullarım olsun, ekonomik anlamda bana dönüşü olsun diye bir düşüncem olmadı.” (T24, 22 Aralık 2008)

“Fransızların tabiriyle “misyoner” doğdum sanırım. Amacım hep mesleğimi tanıtmak arzusu oldu.”(gece.com, 30 Mayıs 2016)

“Maddi kazanç değil aslında, benim Türkiye’de misyonum bu oldu…” (arsiv.isparta.com, 26 Nisan 2018)

Yani, benim baleyi yaymak gibi bir misyonum var. Bu sıfatımla DOB’a dönmem doğal. Yoksa, işadamlığı falan umurumda değil.

Hiç şüpheniz olmasın!

DOB taciri istemiyor

Oğlan bir iki nabız yoklar; kimse istemiyor. Yapılacak tek şey adamı sahneye çıkarıp, dans ettirmek ve PR baskısıyla aldırmak. Tabii, tacirin cebinde bir kart daha var: Okullarında DOB sanatçılarını çalıştırıp, ceplerine biraz para koyarak, kurum içinde sempati toplamak. Zaten çalışanlar var.

Her ikisi de devreye alınır. Önce TROYA adlı faciada sahneye çıkarılır (2018). Medyada köpük partisi. Neler yok ki, neler! Yakın dönem olduğu için anımsatmayalım. Kolayca bulunabilir. Ardından, 1919-BİTMEYEN YOLCULUK (2019) adlı gösteride Atatürk rolü. Daha ne olsun?!

Ha Atatürk, ha Sağtürk…

2019 yazında basında, tacirin DOB’a dönüşü için altyapı hazırlıklarına girişilir; nabız yoklaması. (Hürriyet, 13 Ağustos 2019)

DOB kadroları bir türlü anlamıyor; bu nasıl alınacak? Dansçı desen olmaz, koreograf desen, adam birkaç uyduruk pop eğlencesi ve çoluk çocuğa dershane koreografisi dışında bir şey yapmamış. DOB’un yönetsel, kurumsal gelenek ve reflekslerini bilmez.

İşin içinden çıkamazlar. Çünkü islamcıların gizli ajandasını bilmiyorlar: Bale rendeden geçirilecek.

Hiçbirinin aklına, “Bale spordur” sopası gelmiyor. Nasıl gelsin ki? Yılların sanatçıları. Ömürlerinde böyle salaklık duymamışlar.

Tacirin islamcılar tarafından devlet balesine sokulmuş bir Truva Atı olduğunu anlamıyorlar. Nasıl anlasınlar ki? Bu ülke balesinin ne sahnesinde, ne de resmi eğitiminde anlamlı ve önemli bir yer işgal ediyor.

Hürriyet’teki entel ayakları yiyen yok. O kadar sakil ve yapıştırma ki! Tacir can havliyle “güçlü koreograf” izlenimi simidine sarılıyor:

“[Okulumuzda] en çok çalıştığımız kompozitörlerden biri Çaykovski. Bugün yaşasaydı, benim kadar bilebilir miydi kendi müziğini? Zannetmiyorum… biz onun eserini ameliyat ettik. Çaykovski’nin her türlü yorumunu, hangi ruh haliyle, ne şekilde çalınacağını biliyorum; eserlerini gözüm kapalı nota nota dökebilirim. “Çaykovski’nin Müziğini Ondan İyi Tanımak” diye kitap yazmak gibi bir şey.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Hemen aynı cümleleri Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma’sı için de kuracaktır:

“Mozart’tan sanki daha iyi tanıyorum kendi müziğini, gibi hissediyorum kendimi. O kadar çok çalıştım.” (Ne Yapsak, Habertürk, 26 Eylül 2020)

Sonuç mu?

Gidin izleyin!

Oğlan konuyu gerekli PR desteği ile yeniden gündeme getirir. Tacir mutlaka DOB’a alınmalıdır. Medyatiktir, salonlar dolup taşacaktır. TROYA’yı bilmem kaç bin kişi izlemiştir, adamın okulları herkes için ikinci bir ekmek kapısı olabilir vb. Kimin ne dediğini yazmayalım. Ama ağırlıklı olarak istenmemiş olduğunu söyleyelim. Oysa, oğlanın Saray’a sözü vardır. Bale de, tıpkı opera gibi füzyon’laşacaktır. İslamcı bakanlık projeyi tacir ve Tolga Han ile çoktan konuşmuş, işi bitirmiştir. Bale spor sayılacaktır. Duvarda açılacak bu gedik, orta vadede baleye yüksek sanat niteliğini kaybettirecek, bu da laik cumhuriyetin çok önemli kurumlarından birinin düşmesine yol açacaktır. Opera zaten oğlanın rehberliğinde alaturkaya, arabeske, popa bulanmış durumdadır.

Tacir 8. madde menteşesiyle DOB’a tutturulur. (Ekim 2019)

Fakat, Maliye Bakanlığı doğal refleksini gösterip kadro için vize vermez. Tamamen göstermelik bir dans başlar. Tacir Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açar. Gereken yapılır ve ilgili mahkeme masal kahramanımızın, “… ülkemizi Türk balet olarak dünyada temsil etmesi, Fransa Balesi’ne kabul edilen ilk yabancı ve Türk olması, Türk sanatçısı olarak Fransa Devlet nişanıyla ülkemizi onurlandırması, başarılı koreografileri, bale sanatını topluma yayması, topraklarımızı tanıtan Göbeklitepe opera projesinde başrol alması ve pek çok eserde başrol alması karşısında yürütmenin durdurulması”na karar vererek DOB’a atanmasını sağlar (Mart 2020). Tacirin masalları mahkeme kararıyla resmileştirilmiştir. Resmi masalın resmi kahramanı…

Ama, resmi ile gerçek eş anlamlı sözcükler değildir ki.

Tacir islamcıların işbirlikçisidir

Tacir’in devlet balesine sokulması, 3. Milli Kültür Şûrası’nın omurgasını oluşturan üçlünün yaşama geçirilebilmesi amacıyladır:

a) Osmanlıca ve Osmanlıcılık: İlk eşantiyon, Saraydan Kız Kaçırma’dır. Uzun uzun anlattık.

Bir başkasını tacir anlatsın:

“Bir diğer hayalim, Murat (Karahan) ile beraber çalışıyoruz şimdi… bizim topraklarımızda öyle hikayeler gizli saklı ki, bilip bilmediğimiz. Bir tanesini sana söyleyeyim, üzerine çalıştığım, kimse lütfen benden çalmasın bu projeyi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi olayı var. Çok genç biriydi, 19, 20’lerinde. İstanbul Üniversitesi’ne gittiğimde bir söyleşi için, bana verilmiş olan kâğıtlarda logosunu gördüm İstanbul Üniversitesi’nin: İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş yılı 1453. Hemen aklımda bir fikir doğdu; bu konuyu araştırmam lazım. İstanbul’un fethi ile İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş yılı aynı ise, bunun ardında bir şey gizli. Orada İlber Ortaylı var. Ona İlber Abi diyorum, o kadar iç içeyiz ki onunla… çok önemli akıl hocaları var benim için. Hemen araştırmaya girdik. Hemen İstanbul’a gelmeden önce Fatih Sultan Mehmet öyle bir organizasyon yapmış ki, “nasıl olsa biz İstanbul’u alacağız, girdiğimiz zaman planlamayı çok iyi yapmalıyız” diye öyle bir plan yapılmış ki… Eserin orduların İstanbul’a yola çıkmasıyla perdeleri kapattığını düşünsene; inanılmaz bir çalışma bu. Bu akademik bir çalışma. İstanbul’un alınması öncesi plan; bu hiç yok, filmi falan da yok. O an çağrışım yoluyla çıktı bende.” (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Mayıs 2020)

İlber Abi dünyaca ünlü, ben de. İç içeyiz; aynılar aynı yere…

Kim demiş tacirin kültür düzeyi sorunlu diye! Alın, işte pırıl pırıl akademik zekâ. Boşuna Akademi’si yok ya. Tam bir fikir adamı duruşu.

Meğer Fatih İstanbul’un fethi öncesi müthiş bir plan yapmış. Akıllı çocuk; planlamacı. O sayede dünyanın en eski üniversitelerinden biri bizim ülkede. Fakat farkında değiliz.

Niçin?

Yerli ve milli olana sırt çevirip, Batı’nın peşine takıldık da ondan. Laik cumhuriyet kuracağız diye, ne dilimizi, ne maneviyatımızı, ne örf adetimizi, ne de kültürümüzü bıraktılar. İlim irfan yuvası mis gibi medreseleri kapattılar. Neyse ki, 3. Milli Kültür Şûrası’nda, ulus devlet ideolojisi reddedilip, tarihimizle barışma kararı çıktı da, ucundan da olsa sıyırdık.

Milli tacirimizde birden çağrışım yapan bu harika fikrin kaynağını anladınız değil mi?

Ama, böyle dev bir yapıtı yalnızca bale olarak hazırlamak haksızlık olur. Tıpkı Troya gibi, fifty bale, fifty opera formülü uygulanmalı; yazık, opera da sebeplensin. Fatih’i oğlan, Ulubatlı Hasan’ı da tacir canlandırmalı. Mehteran bölüğü AKM’yi inletmeli. Çıkışta, topluca, tam karşıda yeni yapılan camiye mevlide gidilip, şanlı Osmanlı Hanedanı’nın o vatansever, adalet ve kemâlât timsali mensuplarının ruhları şâd edilmeli.

“Dünyanın sayılı tarihçilerinden İlber Ortaylı…”

Ve projenin incisi İlber Ortaylı! Herhangi bir mekânda sahne olur da, ünlü Ortaylı orada olmaz mı? Sahne insanları birbirlerini tanırlar. Biliyorsunuz, oğlanın da bilgi kaynağı bu kıymetli medyatik bülbülümüzdür. (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Ekim 2018) Meğer, tacirinki de oymuş.

Üçünün de ortak yönü sahne tutkusu ve para aşkı. Ortak özellikleri pop kültür figürü olmaları. Yani, PR temelinde yürüyen şişirilmiş kimlikler. Bu kadar mı?

Hayır, bir benzerlik daha var: FETÖ bağlantısı.

İlber Ortaylı’nın islamcıların gülü olmasında şaşılacak hiçbir yön yoktur. FETÖ’cülerin pek seveceği tiplerdendir. (Oda tv, 8 Mayıs 2017)

Özet olarak:

Kırımlı bir ailenin çocuğu. İkinci Dünya Savaşı’na kadar aile Kırım’da yaşıyor. Baba Kemal de, anne Şefika da anti-komünist. Naziler Kırım’ı işgal edince, derhal onlarla işbirliği yapıp, kendi vatanlarına, Sovyetler Birliği’ne ihanet ediyorlar. Naziler Sovyet topraklarında ezilince, birçok işbirlikçi gibi onlarla kaçıyorlar. Artık koruyucuları kalmamıştır. Tek umutları Sovyetler’e iade edilmemek. Bir süre Avusturya’da kamplarda bekletiliyorlar. Oğulları İlber orada doğuyor. Türkiye kabul edince buraya geliyorlar. Savaştan sonra geleneksel Sovyet dostluğu politikası terk ediliyor, Türkiye NATO’ya yanaşıp, anti-komünizmin kanat ülkesi haline getiriliyor. Soğuk Savaş Naziler ve onlar ile işbirliği yapmış olanları yavaş yavaş değere bindiriyor. Çünkü en sağlam anti-komünist, anti-sovyetik damar Naziler’inki.

Ortaylı ailesinin Nazi işbirlikçisi geçmişi, derin Alman sevgisi ve mükemmel Rusça bilgisi, 50’li yıllardan itibaren bu ülkenin hangi kesim ve kurumlarıyla ilişkide olduğunu tahmin etmekte hiç zorluk çıkarmıyor.

60’lı yıllarda sorunlar başlıyor. Gençlik ve işçi hareketleri sol dalgaları güçlendiriyor. Genç İlber iki arada bir derede. Muhacirlik kültürünün getirdiği sürekli “güvenilir liman arama” refleksi onu yükselen sol dalgaya yakınlaşmaya itiyor. Çünkü, yükselen siyasal güç iktidar adayıdır. Güvenilir tek liman da iktidardır. Ama, iktidar sonsuz değildir. O nedenle, bütün yaşamı boyunca hep aynı refleksi gösterecek, Atatürk derken Hanedan’ın, Hanedan derken de Atatürk’ün adını anacak, Cumhuriyet ile Osmanlı’yı yan yana koyacak, bu şekilde, kim kazanırsa ona yatırım yapmış olduğunu düşünecektir:

“Kişilik olarak toplumda bir Müslüman olduğum bellidir ama belli değildir.” (Zaman Tüneli, Star, 2 Aralık 2012)

Sol ile arasında doku uyuşmazlığı vardır. O yıllarda, ailesinin Nazi işbirlikçiliğini gizleyecek, annesinin DTCF’de Rus Dili ve Edebiyatı hocası olmasını sol parfüm olarak pazarlamaya çalışacaktır. Ne ideolojik formasyonu, ne de kişiliği sola uygundur. Nitekim, kendisine hep mesafeli durulacaktır:

“Biz ateist bir ortamda yetişmedik. Babam oruç tutardı. Annem de Kur’an okur… Kimse bana “Böyle oku, böyle namaz kıl” demedi ama biz öğrendik… Bizde ordu ve polise laf edilmez, bu konu hassastır.” (Zaman Tüneli, Star, 2 Aralık 2012)

Bu sancılı durum 12 Eylül ile sonlanır. Artık özgürleşmiş, sol baskı kalkmış, muhafazakârlık yükselmeye başlamıştır. Ortaylı gerekli bağlantıları kurmakta gecikmez ve hızla gerçek kimliğine, muhafazakâr pop stara doğru evrilir. Bilim adamlığı hiçbir zaman derinlikli olmamıştır. Yıllar önce çalıştığı akademik ölçekli iki tezi dışında, bu niteliğe sahip çalışması yoktur. Sonradan yayınlanan onlarca kitap popüler kültür kategorisindedir.

Onun büyük tutkusu ne bilim, ne de üniversitedir. Sahnedir, ekrandır, medyatik olan her şeydir. Üstelik, sahnesi-ekranı gayet başarılı, PR’ı oldukça etkilidir.

Yükselen her yıldızın kuyruğuna, siyasal otoriteyi belirleyici her kişi ve grubun peşine takılır: Yahudi cemaatinden, Patrikhane’ye, İsmailağa cemaatinden FETÖ’ye, CHP’den Saray’a…

FETÖ ile tanışması ve FETÖ’ye teveccühü elbet karşılıksız kalmaz. Bu derece medyatik ve parasal görünürlüğünde FETÖ’nün azımsanmayacak payı olmalıdır. Tabii, FETÖ-Yahudi cemaati/İsrail ilişkileri biliniyor. Öyle olunca, ailenin Nazi işbirlikçiliği sorun yaratabilir. Ortak noktaları anti-sovyetizm olan bu iki grubun da kulağını tırmalamayacak bir formül gerek. Zor değil: Bizimkiler Stalin’den kaçtı, Naziler ile ilişkileri yok. (Zaman Tüneli, Star, 2 Aralık 2012)

Şimdi oldu. Bu formül her kapıyı açar. Malum, anti-stalinizm joker kavramlardandır.

Konumuz Ortaylı değil; uzatmayalım. Hakkında dolaştırılan PR temelli şehir efsanelerinin büyük bölümü, tıpkı Karahan ve Sağtürk’ünküler gibi naylondur, gerçeklikle ilgisi yoktur. Hani şu, “Dünyanın sayılı…” diye başlayan tanıtımları falan.

Tacir ile, her ikisinin de FETÖ döneminden kalma bir söyleşisi var (Radikal, 2 Haziran 2013). FETÖ’nün en hızlı yılları. İlber Abi, Ortadoğu coğrafyasının bu kadar çok “Arap” kalacağına inanmadığını, mutlaka başka muhtelif unsurların çıkacağını söylüyor. Üstelik, bu saptama başlığa da taşınıyor: Ortadoğu bu kadar “Arap” kalmaz. İsrail’in resmi politikasını yansıtan bu görüş FETÖ’ye pek uygun. Ardından, Türkiye’nin kesinlikle anti-militarist olmaması gerektiğini söylüyor. Yoksa, o muhtelif unsurlar arasında biz de mi varız? Neo- Osmanlıcılık kokuları geliyor.

61 Anayasası’na saydırmamak olmaz. Niçin? Çünkü, bu ülkede anti-komünizm ve muhafazakârlığın kutsal ziyaretgâhı 50’li yıllar ve DP iktidarıdır. 27 Mayısçılara çok kızıyor: “24 Anayasası’ndan ne istiyordunuz.”

Özel hayatlara girmediğimiz için, bu kadarla yetinelim.

FETÖ’nün 3 atlısı Ortaylı, Karahan ve Sağtürk’ün DOB’da bir Fatih projesinde buluşacak olmaları tesadüf olabilir mi?

Ha, bu arada, tacir belki merak eder: İstanbul’un fethi öncesinde yapılan en önemli plan şehrin nasıl yağmalanacağı idi. Fetih ideolojisinin şer’î dayanağı 3 günlük yağmayı meşru kılmaktadır da.

Bir de, medrese ile üniversitenin farkına bir göz atmasında fayda var.

Şirket mi? DOB mu?

b) Şûra’nın omurgasını oluşturan üçlünün ikinci ayağını, özel sektörün, sponsorluk/finansörlük adı altında, laik cumhuriyetin kamusal alan olarak benimsediği yüksek sanatlara sokulması ve bu alanın giderek özel sektör mantığı ile yönetilir duruma getirilmesi oluşturuyor.

Tacir, devlet balesine alınan ilk işadamıdır. Bu anlamda, önemli bir simgedir. Alınma nedeni sanatsal değil, siyasal ve ticaridir. Devlet balesinde olup da bale okulu sahibi olan sanatçılar var. Hepsi kuruma girdikten ve belirli bir yaşa geldikten sonra özel alana geçmişlerdir. Ayrıca, tamamı, tacir ile kıyaslandığında küçük esnaf kalır.

“Türkiye’de balet olmayı nasıl ifade edersiniz?

Ben artık balet olmanın ötesinde adeta bir simge olduğumu görüyorum.” (gossipdergi.com, 10 Eylül 2019)

İşte, sözünü ettiği “balet olmanın ötesi”, işadamlığıdır.

Zaten saklamıyor:

“Benim hobim bale; çok sıkıldığım zaman eser yaratırım.” (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Mayıs 2020)

Düşünün; devlet balesinde bulunan bir sanatçı baleyi, -dans ya da koreografi- hobi olarak görebiliyor. Bir insanın mesleği hobisi değildir. Hobi, meslek dışı zamanlardaki etkinliklerin adıdır. Tacir bu işi hobi olarak yaptığını söylüyor. O halde, esas mesleği nedir?

İşadamlığıdır.

Umalım ki, DOB’da canı çok sıkılmaz da, eser yaratmaya kalkmaz.

Bilirsiniz, iş dünyasının bütün jargonu, marka-tescil-rekabet-kâr dörtgeninin yarattığı anlam alanına sıkışmıştır.

“Tan Sağtürk Akademi markası adınıza tescilli. Bir bale akademisi olarak marka olmak size ne ifade ediyor?

Tescil çok önemli bir konu. Mukayese demek rekabet demek. Tescil, rekabette sizi öne taşımak demektir…”Benimle Dans Eder Misin”, “Yok Böyle Dans” gibi projeler de [adıma tescillidir.]” (gossipdergi.com, 10 Eylül 2019)

Bale sanatını Türkiye’ye sevdiren kişi benim!

İthalat-ihracat şirketi sahibi mi konuşuyor, bale sanatçısı mı, belli değil. Adam yakaladığı her şeyi marka-tescil işleminden geçirip pazarlayacak piyasa kurdu gibi.

Eşleniği oğlan da, “Türk opera markası” diye tutturmuştu ya. Ama tacirin eline su dökemez:

“En değerli marka?

Türkiye Cumhuriyeti…”(gossipdergi, 10 Eylül 2019)

Vallahi şaka değil. Tacir, devleti de marka kabul ediyor.

Oğlan gibi, “Sınırlara hapsolmayın, statükoyu yıkın” falan diyen biri bile bu kadarına cesaret edebilir mi, emin olmak zor.

Marka muhabbeti traji-komik boyutlar da kazanabiliyor:

“Tan Sağtürk olarak marka değerin var: Hoca Tan Sağtürk, girişimci Tan Sağtürk, sanatçı Tan Sağtürk… buradaki marka değerini korumaya özen gösterirken, eşinle evde tartışırken bile bu marka değerini koruman gerekiyor, değil mi?

Tabii, tabii. Zaten oradan başlar konu.” (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Mayıs 2020)

İnsanın ağzı açık kalıyor…

Sizce, bu zihniyette biri, DOB’a, 50 yaşında, maaşa bağlansın, eline üç beş kuruş geçsin, diye mi alınmıştır? Ya da, inanılmaz koreografik yaratıcılıkla DOB’un sanatsal düzeyini erişilmezler ligine sokmak için mi?

Tacir yüksek sanat konularına o kadar uzak ki, tam bir müteahhit gözüne sahip:

“[AKM’yi kastederek] O mabetler olduğu sürece her ülke sanatçısını yetiştirir.” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

“[AKM’yi kastederek] Bu sahneler oldukça, her ülke kendi sanatçısını oluşturacaktır.” (milliyet.com, 17 Mart 2021)

Yani, önce binayı yapın, sonra sanatçı bulunur.

Yüksek sanat eğitiminden geçmiş biri nasıl böyle düşünebilir? Bu ülke Katar mı oldu? Yüksek sanatlarda her şey öncelikle eğitimdir. Son derece ciddi ve kapsayıcı olmalıdır. Kurs işine benzemez. Şık kurs binası büyük müşteri çeker ama görkemli sahne büyük sanatçı yaratmaz.

İslamcılar esnaf doğarlar. Tacirdeki cevheri tespit etmeleri ve DOB’a yerleştirmeleri eşyanın doğasına pek uygundur. Milli Eğitim Bakanı’nın okullar, Turizm Bakanı’nın oteller, Sağlık Bakanı’nın hastaneler zincirine sahip olduğu bir ülkede, devlet balesinde söz sahibi, belki de DOB’da müdür veya üstü olacak birinin bale okulları sahibi olmasında yadırganacak ne olabilir ki?

Disiplilerarası… Füzyon… Spor

c) Şûra omurgası üçlüsünde son ayak disiplinlerarası tuzak. İslamcılar, diğer tüm liberal kesimler ile birlikte bu sözcüğün arkasında pusuya yatmışlar. Amaçları, opera, bale ve senfonik müziği tarihsel gerçeklik ve normlarından uzaklaştırarak zayıflatmak, başkalaştırmak. Neden? Çünkü bu sanatlar laik cumhuriyetin kimliğini oluşturan öğelerdendir ve laik cumhuriyet Osmanlı’yı tasfiye etmiştir.

Doğrudan kapatamıyorlar; güçleri yetmiyor. Buldukları yöntem, seyrelterek dönüştürmek. Yani, “pop”laştırarak. Bu görevi kabul eden kişilerin hemen hepsinin ortak yönü, sağlam bir klasik eğitimin getirdiği bilgi ve görgüye sahip olmamaları, var olan sanatsal kapasiteleriyle doğru orantılı olmayan hırslarının getirdiği pop figür olma arzuları ve diğer bazı kişisel zaaflar.

Tacirimiz Saray’a verdiği teminat mektubunda şöyle diyor:

“Bale Türkiye’de tamamen yok olsa bile, eksikliğinin yakın vadede hissedileceğini düşünmüyorum, ne yazık ki… çünkü altı henüz o kadar doldurulmuş değil.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Saray mutlu oluyor. Madem durum bu, baleye spor katarak seyreltme projesi başlatılabilir. Tabii, disiplinlerarası şal altında.

Misyoner tacirimiz projeyi gerçekleştirmek, yani, devlet balesi kadrolarını ikna etmek için DOB’a yerleştirilir.

İki kafadar, Tolga Han ve Tan Sağtürk ki, malum ikisi de sıkı tüccar, şöyle bir açıktan sızılabileceğine karar verirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarışması yapılan her branşın antrenörlük programı açılabileceğini karara bağlamış ya, “Balede de yarışma oluyor, üstelik dans da” diyerek, bale antrenörlüğü programı açılabileceğine, bu programın da, başkanlığını milli kıymetlerimizden Tolga Han’ın yaptığı Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nca yürütülüp, sonunda bale antrenörü sertifikası verilmesi ile tamamlanabileceğine karar veriyorlar.

Bu ne anlama geliyor?

a) Bale ile diğer danslar arasında hiçbir fark yoktur, eşittirler. Müzik türleri arasında fark yoktur, eşittirler’in dans versiyonu. Dolayısıyla geçişken olabilirler. Diğer danslar pop niteliği taşıdığına göre, bale de pop kapsamına alınabilir.

b) Bu durumda, balenin yüksek sanat kapsamından çıkarılması gerekir. Salsa, tango vb. ne kadar yüksek ise, bale de o kadar yüksektir.

c) Doğal olarak, diğer bütün danslar spor kategorisinde olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Dans Sporları Federasyonu’nu çatısı altındayken, balenin eğitim kategorisinde bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı oluşu çelişik bir durumdur.

d) Bale eğitmeni olabilmek için devlet konservatuarında 9 yıl, bale kursunda ise 12 yıl eğitim almak gerekirken, Dans Sporları Federasyonu’nda toplam 56 saatlik iki hafta yeterli bulunmuştur. Üstelik, aranan şartlar da çok kıyak: 18 yaşını bitirmiş, en az lise mezunu ve sağlıklı olmak.

Böylelikle, bale elit bir kesimin sanatı olmaktan çıkacak, halkla buluşacak. Laik cumhuriyete bir gol daha atılacak. Saray şen şakrak… Lakin tepki çok sert. Kıyamet kopuyor. Bale dünyası ayakta. Seninki perdenin arkasına saklanmış:

”Kardeşim, bu baleciler angutun Allahı! Dünya artık hız dünyası; dövizi, hisse senedini nasıl dakikalar içinde alıp satıyorsun, balenin de temposu aynı olmalı. O kadar sene beklenir mi? İşi Tolga Abi’yle 15 güne bağladık, bunlara beğendiremedik. Niçin? Rekabetten korkuyorlar da ondan. Yüksek sanat müksek sanat, geçti o devirler, kaç para getiriyor, sen ona bak!

İşin kötüsü, karizmayı çizdiriyoruz. Bizimkiler, “Bu herifin bu yaştan sonra neden geri döndüğü anlaşılıyor” diyecek ve koltuk hayalimiz buharlaşacak. Saray, “Bu herif söz verdi, ben markayım işi bitiririm, dedi, beceremedi” diyecek, koltuk hayalimiz katmerli buharlaşacak. Bu arada Murat’a da mahcup olduk. Şu aralar, ya beni görevden alırlarsa, diye zaten zorda, bu işi kıvırabilseydik ona da benzin olacaktı. Gerçi bana söylemişti, bunlar geri kafalıdır, hiçbiri Bilkentli değil, diye. Haklıymış.

En iyisi, Şeyh Rengim Gökmen’e danışmak. Bu işlerin piri o.”

Tacir, Şeyh’in kapısını çalar. Şeyh deneyimli:

“Endişe etme, bana TÜSAK’ta aynısı olmuştu. Hallederim, dedim, beceremedim. Bizim taş kafaları ikna edemedim. Hemen, TÜSAK’a karşıyım, diye demeç verdim. O zaman islamcılar çok güçlülerdi. Zaten, konuşmuştuk. Usulen görevden aldılar. Şimdi artık zayıfladılar. Seçime de girecekler. Acele büyük bir gazete ayarla, ben tamamen karşıyım falan de. Korkma, bir şey olmaz. Esas seninkilerden kork, üzerini çizdiler mi, iflah olmazsın. Kesenin de ağzını açmayı unutma. Bir süre sonra unutulur gider.”

Adam haybeden şeyh olmamış ki…

Tacirimiz denileni yapar. 31 Ocak 2021 tarihli Milliyet’te, “Bale tartışmasız bir sanat dalıdır” der. Tüm bale sanatçıları ve eğitmenleri ile aynı görüşteymiş havası verir. Gerçekte, bu tartışmadaki karşıt tutumu nedeniyle Bale Sanatçıları Derneği’nden ayrılmak durumunda kaldığı gibi, Bağdat Caddesi’nde bulunan Tan Sağtürk Akademi Cadde Dans Sporları Merkezi için, 7 Ocak 2021 tarih ve 067-2 kayıt numarası ile Tolga Abi’sinden, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yeterlilik Belgesi de almıştır.

Tacir, “bale spordur” diplomasını çoktan haketmiş.

Saray konuyu askıya alır. Giderayak iş çıkarmanın anlamı yok. Seçimler geliyor. AKM’de zaten ilahi, ezan, Mimar Sinan… Şimdilik bu kadarı yeter.

Her şey prodüksiyon ile başladı

Oysa, baleyi spor üzerinden diğer danslar ile eşitlemek isteyen bu girişimin bir medyatik ön hazırlığı oldu.

Tacir 2018 sonuna doğru, sanat ve spor sözcüklerini aynı bağlamda ele almaya başlıyor, ilişkilendiriyor:

“Çocuklar belli dönem sanat eğitiminden geçmeli. Bunun içinde spor da sanat da var.” (marasgundem.com, 21 Ekim 2018)

Ardından, bu kez bale ile sporu doğrudan ilişkiye sokuyor:

“Şunu belirtmek isterim ki, birçok spor dalı bale eğitiminden yararlanıyor.” (esquire.com, 1 Ağustos 2019)

Ve sözü kendisine getiriyor. Birdenbire ilkokulda taekwondo yaptığını, Türkiye şampiyonu olduğunu, bu sporu Türkiye’ye anne ve babasının getirdiğini, her ikisinin de siyah kuşak Türkiye şampiyonlukları olduğunu söylüyor. Sonra baklayı ağzından çıkarıyor:

“Taekwondo’nun koreografik kısmı, müsabakadan daha çok ilgilendirmişti beni.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Minik tacirin dans hareketlerini izleyen Suna Şenel, taciri çok beğeniyor:

“İnanılmaz beyin, fiziksel kabiliyet… mutlaka konservatuara girsin.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Tacirimiz bu beğeninin nedenini de taekwondo yapmasına bağlıyor. Böylece, spor ile bale arasında, başarılı ve ünlü tacirimiz örneğinde doğrudan ilişki kuruluyor. Üstelik, sade suya ilişki değil, koreografik ilişki.

Peki, bunlar aynı şey mi?

“Aradaki fark mücadele. Sanatta kendimizle ilgili bir mücadelemiz var, sporda karşı tarafla bir mücadelemiz de var.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Durum anlaşıldı. Mademki fark bu kadar, o halde, balede yarışma olunca, o da spor niteliği kazanabilir.

Son çıkışı da, bale-spor krizinin patlamasından iki hafta önce, yukarıda, “Biri şak yapmış: Suat Arıkan” adlı bölümde ayrıntılarını verdiğimiz, Balçiçek’le Sohbete Geldik, (Kanal D, 13 Aralık 2020) adlı programda. Orada da taekwondodan baleye geçişinden ve bunun işlevselliğinden söz ediyor.

Görüldüğü gibi, Saray kapıları ardında pişirilmiş, sonrasında adım adım tacir eliyle medyatik ısıtmaya tabi tutulmuş sinsi proje.

Ama tek başına değil. Opera’da yaşananlar ile at başı. Oğlan ile birlikte başlayan dönemi (2018 Ocak) DOB’da prodüksiyon zamanı olarak adlandırmak olası. Klasik opera ve balenin yerini, normatif yapısı belirgin olmayan, yığma estetik sunumlu sahne gösterileri alıyor. Pop ürünler. Troya en tipik örneği. Bu model, yerli ve milli olarak tanımlanıyor.

Tahmin edilebileceği gibi, tacir en hararetli destekçisi, oğlanın da balede en sağlam dayanağı.

Bu arada, oğlanı meşrulaştırmak için, öyle akla ziyan PR örnekleri veriyor ki:

“Karahan dünyadaki hemen her önemli sahnede büyük alkış alan değerli tenor. Onun bağlantıları ile Göbeklitepe yurt dışına gidecek.” (Akşam, 28 Şubat 2020)

“Futbolda Messi, Ronaldo neyse, [operada] Genel Müdürümüz Murat Karahan da odur… Murat’ın öncülüğünde yapılan konularda mütevazı olmaya gerek yok… Sanatımız Murat Karahan’ın liderliğinde çok daha ilerilere gidecek.” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

“Sevgili dostum Karahan uluslararası bir ses. Bolşoy’da, Scala’da, Viyana’da her yerde baş rolü söylüyor. Yeni büyük Pavarotti diyor herkes…” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Bir işadamının bu ölçüde övgü sağanağını bedelsiz yağdırması düşünülebilir mi?

“[Karahan’a hitap ederek] Daha çok roller bekliyorum senden; seninle daha çok beraber olmak istiyorum.” (Aslı Şafak ile İşin Aslı, 19 Mayıs 2020)

Beklediği rollerin hepsini alıyor.

Bunun iki anlamı var: Balenin pop’laştırılması ve Nureyevcilik oyunu. İkincisini aşağıda ele alacağız. Pop’laşma konusu esas savaşım alanı.

Tacirimiz, oğlan ile başlayan pop’laşma dönemini bir ekip işi olarak yansıtıyor. Tam PR çalışması. Oysa, ortada ekip falan yok; geçimsiz, megaloman bir genel müdür, çantacısı rocker bir oğlan ve tacirimizden kurulu bir çekirdek var. Bir de bunlara yanaşan Caner Akın gibi birkaç da işbirlikçi isim. DOB bünyesine tamamen aykırı bir doku. Spor olayında aldıkları yenilgi, bu durumu bir kez daha gösterdi. DOB’u pop’laştırmak, hele de bunu laik cumhuriyet düşmanı islamcı bir iktidarın emriyle gerçekleştirmeye kalkmak partiyi baştan kaybetmek anlamı taşıyor.

Tacirin ekip PR’ı:

“Sizlerin arasında bulunmak benim için heyecan verici ve çok keyifli, çünkü vizyoner, yeniliğe açık, bütünleyici, insanları tekrar tekrar kazanmaya çalışan… bir grupsunuz; opera bale adına çok büyük bir şans… Öylesine devrimsel çalışmalar başladı ki, bu çalışmalar içinde benim de bizzat bulunuyor olmam bana gurur veriyor ve inanılmaz da keyif almamı sağlıyor. Bir de formunda tutuyor beni… 50 yaşında bile karakter rolleri dışında, aktif rollerde var olabilirsiniz. Benim için challange oldu. 50 yaşında Bolşoy’da sahneye çıktım, olacak şey değil.” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Sözünü ettiği devrimsel çalışmaların ilk örneği Troya. Bu faciayı yazdık. Pop’laşma sürecinin ilk ürünü. Tacirin 50 yaşında o ve benzerlerinde dans edebiliyor olması klasik bir dansçı için ne challange, ne de başarıdır. Arabesk söylemekle arya söylemek arasındaki fark gibi.

Troya devrimi: Bulunmayan Türk’e vatan, 50 yaşındaki dansçıya makam!

Öte yandan, yüksek sanatı pop kavramına alma çabası, nitelik ölçütünün yerini niceliğe bırakmasına yol açar:

“Özellikle görsel şovlara büyük ilgi var. Eğer prodüksiyon büyükse, bu daha da artıyor. Bunun farkında olan DOB Genel Müdürü Murat Karahan ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy büyük prodüksiyonlu etkinliklere çok önem veriyor ve her anlamda destek veriyor. Troya gibi çok özel bir prodüksiyon yapıldı ve gerçekten çok ses getirdi… Halkın ilgisini çekmeyi başardığınız zaman, çocukların sanata olan ilgisi daha da artıyor.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Pop ve para kardeşliğini gözden kaçırmamalı: Çocukların sanata ilgisi artınca, aileler onları bale kurslarına yazdırıyorlar. Hangisine mi? Elbette, o prodüksiyonda sahneye çıkıp dans eden medyatik tacirimizinkine.

Hayır, hayır, abartmıyoruz. Kendisi söylüyor:

“[Troya’yı epey övdükten sonra:]… çoğu ebeveyn olan izleyicilerin bu denli ilgisini çekmeyi başardığınız zaman, çocukların sanata ilgisi de artıyor çünkü çocuklarına örnek oluyorlar, onları sanat eğitimi almaları için cesaretlendiriyorlar.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

Troya övgülerini kısa keselim. Her işadamı para getiren işi över. Ancak, pop biçim ve hedef kitlesi ile ilgili bir demecini verelim:

“Troya çok önemli bir proje Türkiye için. Çünkü ilk kez opera bale karması için yapılan bir çalışma. Genel izleyiciye çok güzel ulaşan bir yapıt.” (mygazete.com, 16 Eylül 2019)

Genel izleyici tanımı pop kavramına açılan kapıdır. 3500 kişilik CONGRESİUM’u doldurmakla şişinir ama salonun akustiğinden söz etmez. Opera salonu ile kongre salonu arasındaki farkın önemi silinmiştir çünkü sahnelenen şey ne opera ne baledir. Sahne şovudur. Esas olan, satılan bilet, PR ve oradan gelecek müşteri-öğrenci sayısıdır. DOB’da ne kadar görünür ve etkin konumda olursa, ticarethanesine o kadar avantaj sağlar. Oğlanın Genel Müdür sıfatı ile elde ettiği kazançlar ortada.

Saray’la konuşmak, halka anlatmak

Bu sürecin adına da, opera ve baleyi halkla buluşturmak diyecektir:

“[Bale] çok elit [görülür], hatta opera da, halktan uzak gibi değerlendirilirdi. Bizlerin de algısı öyleydi. Sonrasında biz onun çok da doğru olmadığını gördük. Çünkü o iletişimi kurmadığınız zaman, size gelen çok küçük bir kitle olabiliyor.” (Hürriyet-Kelebek, 29 Mayıs 2018)

“Önceleri bale çok bilinen bir sanat dalı değildi, belirli bir kitlesi vardı ve o kitlenin dışına çıkmazdı. Şimdilerde seyircinin daha yoğun olduğunu gözlemleyebiliyorum. Troya’nın 4000 kişilik biletleri 45 dakika içerisinde tükeniyor. Bu, elde edilmesi güç ve muazzam bir şey.” (gossipdergi.com, 10 Eylül 2019)

“Ben artık opera ve balenin halktan uzak bir konumda olduğu inancında değilim… Örnek vermek gerekirse, sevgili dostum Murat Karahan’ın öncülüğünde iki büyük proje gerçekleştirildi: Troya, Göbeklitepe. Bu iki büyük proje içinde bulunma şansım oldu.” (robbreport.com, 12 Mayıs 2021)

Pek pişkin tacirimize anımsatalım: Yüksek sanatlara eğitim yoluyla gelinir. Önemli olan yüksek sanat niteliğini kaybetmeden salon doldurabilmektir. Arabesk bulamaçlarla cebini doldurabilmek değil.

Adam o kadar pop star zihniyetli ki, kendini konumlandırma düzeyine bakın:

“…genel bakış açısı olarak şöyle bir şey var; mesela bir Fazıl Say, bir Sezen Aksu, bir Tarkan, bir Tan Sağtürk yetiyor, ikincisine yer yok gibi bir algı var.” (gossipdergi, 10 Eylül 2019)

Devlet balesinin bir dansçısı kendini Sezen Aksu, Tarkan gibi pop starların yanına koyabiliyorsa, ne o sanatın, ne de o kurumun niteliğini kavrayabilmiş demektir.

Göbeklitepe için de aynı nitelemeyi yapacaktır:

“Göbeklitepe devasa bir sahne şovu.” (Akşam, 29 Şubat 2020)

DOB patentli Showbiz dünyasına hoş geldiniz!

Bu kadar şov, bu kadar pop olan yerde hiç siyaset olmaz mı?

19 Mayıs 2019’da, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sahne ve dans gösterisi” gerçekleştirilir: 1919-Bitmeyen Yolculuk.

Tacir nirvanaya eriyor; Atatürk rolünde dans. Yanında kankası oğlan, Selanik Türküsü ve Burası Huştur ile eşlik ediyor. Mücevher ikilimiz bizi tarihimizle barıştırıyor. 3. Şûra kararı öyle diyor ya.

Nasıl yani?

Ne demek, “Nasıl yani?”, ulan?

Tamam. Anladım.

Sahnede Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerleri tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen kıyafetler ile yer alıyorlar. Atatürk’ün yanı sıra IV. Murat, özellikle Vahdettin gibi milli değerlerimiz de var. Hani, Mustafa Kemal’in vatan haini dediği Osmanlı sultanı. Yok yahu, hiç hain rolünde olur mu? Dili sürçmüştür. Saray bizzat teşrif buyurmuş, gösteriden sonra herkesi tebrik etmiş. Tarihimizle barışıyoruz. Devlet Tiyatrosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, akrobatlar, milli sporcular, yerel dansçılar, Polis Akademisi öğrencileri, Özel Harekât polisleri, Gürcistan’dan gelen dansçılar, 600’ün üzerinde dev kadro, 500 kişilik gönüllüler ekibi, 1300 kostüm ve sahnede yüzdürülen Bandırma vapuru. (Sabah, 13 Mayıs 2019)

Ve en tepede Atatürk, yani bizim bale taciri Tan Sağtürk… Ha Atatürk, ha Sağtürk:

“Gösteri sonrası insanlar sanki Atatürk’müşüm gibi bakıyorlar ve konuşuyorlardı… Ben bile Atatürk’e görünüş olarak bu kadar benzeyeceğimi düşünmüyordum.”(gozdendergi.com, 30 Eylül 2019))

Bakmayın siz onun mütevazılığına, Atatürk’e yalnızca fizik olarak benzemiyor, düşünsel ve ruhsal olarak da adeta ikizi:

“Atatürk’e benzemek için uzun süre inceleme yaptım. Milli Mücadele şartlarını ve ruhunu derinlemesine hissetmeye çalışarak içselleştirdim rolümü.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Sağtürk Samsun’a çıkıyor

Yahu, bu tacir yoksa gerçekten de Mustafa Kemal’in Söylev’ini falan mı okudu? Çok zayıf olasılık, oğlan televoleci, bu konular biraz ağır gelmez mi? Neyse, günahını almayalım; bakalım Milli Mücadele ruhunu nasıl hissetmiş:

“Atatürk Bandırma vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a giderken 72 saat uykusuz kalmış. Ben de çekimlere 72 saat uykusuz kalarak başladım.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Aslında, milli tacirimizin Atatürk’ün anti-emperyalist kurtuluş savaşı ve laik cumhuriyet anlayışını derinden kavraması için 72 saat uykusuz kalması yeterlidir ama, işin bir de akçeli kısmı var. Rabbimin bize bağışladığı bu dünyaca ünlü işadamı dansçımız o denli vatansever ve fedakâr ki, şunları tarihe geçirmeyi bir borç bilmiş:

“[Bakanlıktan] Beni arayan kişi, “Bütçeniz nedir?” dedi. Ben de ona, “Atatürk Samsun’a çıkarken bütçe mi yaptı, dedim.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Yani, “Atatürk rolünde dans etmek için para alınır mı, vallahi ayıp, o da bizden olsun” diyor.

Eğer Vahdettin ve Osmanlı ile Atatürk ve cumhuriyeti aynı sahnede kanka yapacak bir kepazelikte baş rol oyuncusuysan, ve bu koşulda DOB’a alınıp, yeni AKM düzeninde kasanı tepeleme doldurma olanaklarına erişim imkânı sağlanıyorsa, değil para almak, üste para vermek her işadamının en doğal refleksidir.

Canım, işin biraz da olumlu yanını görmek gerek. Bakın, ne kadar kucaklayıcı bir balkon konuşması yapıyor tacir:

“Milli Mücadele ruhuna günümüz koşullarında çok ihtiyacımız var. Bir arada durmanın, kavgayı bırakıp hoşgörülü olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor bize… Çok derin tarihi olan bir milletiz biz…” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Bu konuşmanın tarihi 27 Mayıs. Yani, 31 Mart’ta yapılmış ve islamcıların hatırlı pataklandıkları yerel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra. Tacir zor durumda; Valide Sultan’a mı danışsa, Şeyh Rengim Gökmen’e mi, yoksa, İlber Abi’sine mi? Heyecan yapmaya gerek yok. Alt tarafı belediye seçimi. Zaten Saray’dan haber geldi ya, Vahdettin ile aynı kareye girerse, sonbaharda DOB’a girmesi daha da kolaylaşacak.

En iyisi, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 16 Mayıs’ta “Vatan ve Ramazan” adlı konuşmasının özetini vermek. Ne diyor Bakan:

“Birlik ve beraberliğimiz için birbirimizin hukukuna sahip çıkmalıyız. Birbirimizi seveceğiz, koruyacağız ve saygı duyacağız… Lütfen birliğimize, beraberliğimize karşı oyun kuranlara fırsat vermeyin. İhtiyacımız olan ruh, 19 Mayıs’ın ruhunda ve motivasyonunda var.” (trtspor.com, 16 Mayıs 2019)

Bakan konuşmasında “oyun kuranlar”dan FETÖ’yü anladığını açıkça belirtiyor. Malum, tacir için alengirli durum. Eski FETÖ’cü ya. O da, “derin tarih” filan diye durumu geçiştiriyor. Yine de, işi sağlam kazığa bağlamalı:

“Bu gösteride millet olmanın önemini ve o ruhu anlatmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı da izledi. Gösteri sonrası tüm ekibe tek tek teşekkür etti ve çok beğendiğini söyledi. İzlemesi çok kıymetliydi. Halkımız da çok beğendi.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Halkımızdan ziyade Saray’ın beğenmiş olması daha kıymetli. Dedik ya, o bir işadamı.

İstanbul seçimleri

İş o kadarla kalsa iyi. Saray, “Madem Atatürk’sün, kaybettiğimiz İstanbul’u bize geri ver” demez mi?

Bizimki apışıp kalır. Senedin tahsil tarihi gelmiştir. İslamcılar beleşe mama yedirmezler:

“Şunu da belirteyim; bu gösteri İstanbul seçimi öncesi, seçmene yönelik yapılmış bir etkinlik gibi düşünülmesin. Biz bu gösteriyi 6 ay önce planlamıştık… Konu vatan olunca birlikte durmak önemli.” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

Hiç şüphe yok, mutlaka öyledir!

Acaba, tacirin günahına mı giriyoruz? Ya bir de gerçekten Atatürkçü ise?:

“[Atatürk rolü için] çok çalışmama gerek olmadı çünkü çocukluğumdan beri Atatürk’ü çalışıyorum.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

“Yaş aldıkça Atatürk’e karşı hayranlığım daha da artıyor, çünkü algım genişliyor.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Vallahi bravo!

Bu arada, islamcılar iktidardan düştü de, CHP filan mı geldi?

Yok, hayır. Biraz ileri gittiğini düşünüp, yine Atatürk kartı ile laik cumhuriyetçi kesime göz kırpması gerekti. Hep aynı senaryo, yanına bir de Köy Enstitüleri vermeli ki, daha sağlam olsun:

“Eskiden Köy Enstitüleri vardı. Kapandığı için aslında ne kadar üzgünüz. Onlar devam edebiliyor olsaydı…” (Aslı Şafak’la İşin Aslı, 19 Mayıs 2020 )

Onu herkes sevmeli. Pop starlıkta usul bu. Siyaset üstüymüşsün izlenimi yaratmalısın. Yani, PR bu minvalde yürümeli. Her kesime yakın olduğunu, çelişik konum kabul etmediğini mutlaka göstermelisin ki, müşterin çok olsun. Tabii, paran da. İlber Abi’si gözünün önündeki en güzel örnek. Adam tacir, çabuk kapıyor:

“Her kesimden… Her görüşten aileler çocuklarını gönderiyorlar akademime…” (Sabah, 27 Mayıs 2019)

“Ben sokakta yürürken görüyorum. Herhalde savaş çıksa, herkes beni evinde ağırlar. O kadar bir sevgi seli var.”(TELE 1, 24 Ekim 2020)

Bu kadar sevgiden devlet balesini de nasiplendirebilmek için, önce ara sıcak servisi yapar:

“DOB’un koyduğu eserler uluslararası standartlara ulaştı.”(esquire.com, 1 Ağustos 2019)

“[DOB’da] son zamanlarda yapılan işlere baktığımızda, sayısal çoğunluk anlamında [Avrupa ile] ciddi mücadele ediyoruz. Kalite bakımından çok kaliteli işler çıkıyor Avrupa’ya göre.” (Turkish Press, 6 Şubat 2020)

“Çok kuvvetliyiz. Teknik olarak çok iyiyiz. Duygularımız, çoğu ülkenin duygularından çok daha öteye taşınabilir.” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Ardından ana yemek:

“Taksim’deki AKM’nin açılışının ardından, Cumhurbaşkanımızın da desteği ile orayı doldurabilecek gösteriler düzenleyebilirsek, Avrupa’nın yüzlerce yıllık geleneğinin yanında fazlasıyla mücadele edebiliriz.” (Turkish Press, 6 Şubat 2020)

“Her gün bir şeyler hazırlıyorum AKM için. Belki orada bir şey yaparım, hazır olsun diye.” (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Anladınız değil mi?

Prodüksiyonlarla birlikte DOB Avrupa ile kafa kafaya gelmiş bulunuyor. AKM açılınca büyük olasılıkla onlara tur bile bindirebiliriz. Her şey çok güzel, her şey çok olumlu…

İşadamının ağzının suyu AKM’ye akıyor. Orada bir şeyler yapmak istiyor ve başarılı olma koşulunu da Saray desteğine bağlıyor. Avrupa’yı bu şekilde yakalayacağımızı söylüyor.

Saray’ın kültürel eğilimi belli: Orhan Gencebay, Sibel Can.

Tacirin kültürel eğilimi belli: Orhan Gencebay, Asena.

Asena da dansçı, ben de. Birlikte, AKM salonunu lebaleb!

AKM’yi doldurabilecek gösteri olarak, sizce buradan ne çıkar?

İyi de, bu işler yasal açıdan sorun yaratmaz mı? AKM’nin yönetimi devletin elinde, devlet memurları yasal çerçeveye dikkat ederler. Sanatsal yönetim onlarda değil ki. İDOB’un, DT’nin, İDSO’nun başındakilerde.

O, eski Türkiye’nin, eski AKM’nin hikâyesiydi. Yeni AKM’nin başına özel sektörden bir sanat yönetmeni geldi: Remzi Buharalı. Kararları o verecek.

Dedik ya, 3. Şûra’da özel sektörün bu işe vidalanma kararı alındı.

Bizimki çok memnun. Remzi Buharalı’nın atanmasından 20 ay önce, ülkede balenin kalkınması için, bakanlığın, sanatçı, devlet ve özel sektörden kurulu bir üst komisyon eliyle bu işi yönetmesi gerektiğini söylüyor. (Turkish Press, 6 Şubat 2020)

Şûra kararlarını iyi bellemiş.

İçi kıpır kıpır. Düşünün; İDOB’un başına gelse, ya da ona çok yakın olan biri, örneğin Caner Akın falan, kendi ticarethanesine İDOB olanakları ile projeler hazırlatsa, salonu dolduracak müthiş sahne şovları, ne para kaldırır ama! Yekta Hatun yapmıştı ya.

Ayrıca, kendi okullarındaki çocukların bazı çalışma ve gösterilerini AKM’de yaptırsa, anne-babalar çılgına dönerler, billahi. Müşteri sayısı birkaça katlanır.

Hele bir de, okullarından çıkan bazılarını DOB’a alır da, “DOB’a girmek için Tan Sağtürk’ten geçmek gerekir” fısıltısı yayıldı mı, bal dök yala…

İyi de, yüksek sanat…?

Bırak bu “uyuz gazeteci kız” lakırdısını. Yüksek sanat yüksek paradan daha elzem değildir.

Türk Nureyev

Milli tacirimizin bütün bale yaşamı Nureyevcilik oyunu ile geçti, geçiyor. Profesyonel dansa adım atışıyla birlikte başlayan bu süreç, zaman içinde sanatsal açıdan kâbusa dönüşse de, ticari ve sosyal açıdan çok kârlı oldu. O nedenle, her şeyiyle ona benzemeye çalıştı. Sanatsal kapasite, disiplin ve çalışkanlık hariç.

2500 temsil, belgeseller, sinema filmi, şov programları falan Nureyevcilik oyununun en göz önünde olanları. Ama daha az bilinenleri de var.

Örnekleyelim:

Nureyev dansta kimseyi örnek almamıştır. Tacir de:

“Örnek aldığım hiç kimse olmadı hayatımda ama zevkle izlediğim önemli dansçılar oldu. Bir tanesi Rudolf Nureyev’dir.” (istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Nureyev hep klasik dansçı oldu. Bazen modernde de dans etti, reddetmedi ama, onun için klasik esastı. Tacir için de:

“Estetiğin çıkış noktası, ne kadar yeni model anlayışla yapılırsa yapılsın, klasik normlar üzerinde durur. Mukayesesi öyle yapılır.” (esquire.com, 1 Ağustos 2019)

“Her ne kadar gönlüm hep klasik baleden yana olsa da, iyi koreograflarla çalışılmış modern eserlerin de yeri ayrı olmuştur.” (aybencumali.com, 16 Mayıs 2020)

Nureyev 53, 54 yaşına kadar dans etti. Tacir de. Mart 2017’de dansı tamamen bıraktığını söylemesine rağmen, Troya ile sahneye dönüp, 50 yaşında bile formda olunabileceğini söyler. (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Nureyev Rus ekolünün baskın niteliği kabul edilen duygusal aktarım özelliğinin gelişkin örneklerindendir. Tacir de kendisinin esas bu yönüyle Nancy Balesi’ne kabul edildiğini belirtir. Ayrıca, bizim Avrupa ile mücadelemizdeki avantajımızın da, Anadolu topraklarında yetiştiğimiz için, çoğu ülkenin duygularından çok daha öteye taşınabilir duygularımız olduğunu söylüyor. (Sanat Cepte, 2 Mayıs 2020)

Nureyev’in öğrenme ve entelektüel bilgi açlığı müthiştir. İnanılmaz bir merak insanıdır. Tacir de öyle olduğu izlenimi vermeyi sever:

“En az benim kadar emek veren meslektaşlarım da var tabii ama, ben sanki bir şey bilmiyormuşum gibi her gün yeniden bilgi katıyorum kendime.” (istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

Nureyev ne İngilizceyi, ne de Fransızcayı iyi konuşabiliyordu. Tacir de. (Fransızcası için, 50 figures de la francophonie…’deki söyleşisi dinlenebilir.)

Nureyev Başkırt kökenli Rus’tur. Tacirin de eşi Rus’tur.

Nureyev zengindi ve lüksü seviyordu. Üstelik, zengin olduğunun bilinmesini istiyor, zenginliğini göstermekten hoşlanıyordu. Gerçek değerinin parasıyla ölçüleceğine inanıyordu. Birçok ev almıştı. Paris ve New York’takilerin dışındakilerde pek yaşayamıyordu. Zamanı yoktu.

Tacir de parayı çok seviyor. Lüksü de. İkisini de göstermekten hoşlanıyor. Birçok evi olduğunu söylüyor:

“Çeşme Alaçatı’da bir evimiz var. Hatta şimdi bir tane daha yaptırıyoruz.” (hthayat.haberturk.com, 2 Ağustos 2014)

“Fransız vatandaşıyım ve bir evim de orada var.”(istanbulkoleji.com, 28 Kasım 2016)

“[Uskumruköy yakınlarındaki villasını kastederek] Burası country, Asmalımescit’te de ev var.” (Show Tv, Cumartesi Sürprizi, 8 Aralık 2012)

“Moskova’da evi olan bir insan olarak bunu söyleyebilirim.” (TELE 1, 24 Ekim 2020)

Lüksü çok seviyor ve göstermek istiyor, saat markaları, arabalar falan derken olayın görgüsüzlük boyutuna tırmanması uzun sürmüyor. Magazine girmediğimiz için ayrıntıları vermeyelim. Ancak, fikir edinilmesi açısından iki örnekle yetinelim:

Show Tv’deki programda evini gezdirirken, salonun ortasındaki jakuziyi gösterip, içine girerek film seyrettiğini, fantastik olduğunu falan söylüyor. Ardından da, “Millet bize küfür edecek “ deyip, kahkahayı basıyor. (Show Tv, Cumartesi Sürprizi, 8 Aralık 2012)

Ha jakuzide film seyretmişsin, ha Kuğu Gölü’nde dans etmişsin…

Oyuncu Bergüzar Korel ile evlenecekken, beklenmedik biçimde ayrılması üzerine, kendisine hediye ettiği 10 000 dolarlık yüzüğü, basın yoluyla geri istiyor. (Hürriyet, 18 Ocak 2009)

Nureyev bir vakıf kurmuş ve bu vakıf aracılığı ile yetenekli bale öğrencilerine burs sağlamaktadır. Tacir o kadar cömert olmadığı için, benzer bir projeyi okul formatına sokarak, sponsorlardan parasını alıp, kendi reklamına katma peşindedir:

“Sponsor bulup bir okul açalım, çok yetenekli çocuklar için, parasız… İKSV bayıldı, herhalde yapacağız.” (Burası Hafta Sonu, Habertürk, 16 Mayıs 2017)

“Yakın gelecekte sanat eğitimi konusunda sosyal sorumluluk bilinci olan bir kurumla bir araya gelerek yeni bir okul projesini hayata geçireceğiz. Bu okulumuzda özel yetenekli çocuklara burslu eğitim vermeyi amaçlıyoruz.” (Avek Magazin, sayı: 14, Şubat-Mart 2018)

“Benim bundan sonraki amacım, artık ikinci sayfayı açmak. Yeni bir okul kurulsun, gerçekten yetenekli çocukları alalım ve ailelerinden de 5 kuruş istemeden, onların eğitimlerini üstlenelim.” (marasgundem.com, 21 Ekim 2018)

“Yetenekli ama imkânı olmayan çocukların eğitim göreceği bir okul planlamamız var, hazırlığı içindeyiz.”(esquire.com, 1 Ağustos 2019)

“…ülkemizde ekonomik zorluk çeken ailelerin çocuklarına bilabedel eğitim verecek okullar kurmak…” (robbreport.com, 12 Mayıs 2021)

Tacirimiz çok uyanık. Tam işadamı. Bir taşla üç kuş vuracak. Bir yandan Nureyevcilik oyununu sürdürüp, naylon kimliğini kullanmaya devam edecek. Bunu yaparken 5 kuruş harcamaksızın, sponsor parası ile sosyal sorumlu rütbesi takacak, ardından da, çok paragöz olarak tanındığını ve bu imajın kamusal alanda, yani DOB’da, önüne koyduğu akçeli hedeflere ulaşmakta sıkıntı doğuracağını bildiği için, söz konusu imajı yumuşatmaya çalışacak. Zaten, dikkat edilirse, bu konuyu DOB’a dönme projesinin tasdiklendiği 3. Şûra’dan hemen sonra, giderek artan bir tempo ve vurguyla dile getirmeye başlıyor. Alternatif dans topluluğu ve konservatuar yerine bu projeyi öne çıkarıyor. Tacirimiz damardan PR’cı.

Bir de sosyal sorumluluk anlayışını bilseniz; hakikaten olağanüstü. O kavramın içinde neler mi var?

“Hem bireysel anlamda, hem de akademimle birlikte birçok proje üretiyor ya da parçası oluyoruz; karşılık beklemeden neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sosyal sorumluluk hikâyelerimiz çok birikti ama yaptığımız çoğu şeyi göstermiyoruz, göstermek niyetinde de değiliz. Sosyal çalışmaları biraz daha fanusta tutmak istedim çünkü benim için çok önemliydi.” (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

İlginç! Bütün yaşamı PR üzerine kurulu bir işadamı herhangi bir kişi ya da işe cebinden para verecek ve bunu gözümüze sokmayacak. Olacak şey değil.

Tacirin cebinde akrep olduğunu bilmeyen yok ki!

Sonunda, sosyal sorumluluktan ne anladığı dile geliyor:

“Ulusal ve uluslararası belgesel projelerine hiç hayır demedim. CNN Türk “Bale Anadolu” diye bir belgesel yaptı. İZ TV ile “Dansın Şehirleri” adlı belgesel serisi hazırladık. Öğrencilerimle birlikte Paris, Berlin, Prag, Viyana, St. Petersburg gibi dünya dansının başkentlerine yolculuk yaptık; bunlar televizyon ekranlarına yansıdı.”(gozdendergi.com, 30 Eylül 2019))

İnanılır gibi değil; adam cebinden bir kuruş harcamadan hem kendi reklamını yapıyor, hem telifini alıyor, okulundaki çocukları kültür turizmi ayağına dünya para karşılığında yurt dışında gezdiriyor ve buna da sosyal sorumluluk diyor.

Bitmedi;

Doğan Egmont yayınlarından çocuklar için çıkardığı, “Ada Bale Gösterisinde” adlı bir kitap serisi var. Telifini cukkaladığı, çocuklara parayla satılan kitaplar. Bunlar da “sosyal sorumluluk”a dahilmiş. (gozdendergi.com, 30 Eylül 2019)

İsterseniz, artık bitirelim. Dayanılır gibi değil. Ne mide kaldı, ne sinir! Bu kadar pişkinlik, bu kadar açgözlülük, bu kadar görgüsüzlük… Aslında bu tür iki ayaklılardan söz etmeye bile değmezdi. Ama, Devlet Opera ve Balesi’nin bu yapışkanlardan korunması gerek. Dert de bu, dava da bu.

Sonuç

Devlet Opera ve Balesi laik cumhuriyetin omurgasını oluşturanlardan. Tarihinin en ağır saldırısı altında. Tıpkı, laik cumhuriyet gibi. İslamcı kuşatmanın kırılmasına çok az kaldı. Has adamları ve işbirlikçileriyle beraber gidecekler. Ne DOB, ne CSO, ne orkestralar, ne çoksesli koro, ne de bizler, ne bu yılları ve ne de o işbirlikçileri unutacağız. Hepsinin adını bu ülkenin islamcı gericiliğe karşı savaşımındaki hainler olarak tarihe geçireceğiz.

Bu uzun maratonda, Saraydan Kız Kaçırma örneği çerçevesinde, DOB’un siyaset ile olan iç içeliğini ele alıp, yüksek sanatların hiçbir dönemde siyaset üstü olmadığını, olamayacağını, sanatsal estetik ile ilişkisine de işaret ederek, vurgulamaya çalıştık.

Bitirirken, Devlet Opera ve Balesi’nin tüm sanatçıları ve çalışanlarına anımsatalım:

Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her yanında dikkatli olun.

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