Yazarımız Fatih Yaşlı gözaltına alındı!

Fatih Yaşlı soL Haber'deki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Yazarımız Fatih Yaşlı gözaltına alındı.

TKP Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber Portalı yazarı Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili TKP'den yapılan açıklamada "TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.

Fatih Yaşlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar" dedi. 

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