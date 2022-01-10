Yazarımız Fatih Yaşlı gözaltına alındı.
TKP Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber Portalı yazarı Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili TKP'den yapılan açıklamada "TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.
TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.— TKP (@tkpninsesi) January 10, 2022
Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz.
Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.@fatih_yasli
Fatih Yaşlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar" dedi.
adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar :)— fatih yaşlı (@fatih_yasli) January 10, 2022