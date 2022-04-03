Yazar Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi

Evrensel Gazetesi'nin köşe yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi.

Margosyan, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane kilisesinde saat 14.00'te yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Mıgırdiç Margosyan karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

Mıgırdiç Margosyan kimdir?

Margosyan 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Zi­ya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İs­tan­bul’da­ki Bez­ci­yan Or­ta­oku­lu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sür­dür­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1984-2016 yılları arasında birçok eser verdi. Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan ayrıca Evrensel, Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazdı.