Yazar Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi

Evrensel Gazetesi'nin köşe yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi.
Margosyan, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane kilisesinde saat 14.00'te yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.
Mıgırdiç Margosyan karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.
Mıgırdiç Margosyan kimdir?
Margosyan 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1984-2016 yılları arasında birçok eser verdi. Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan ayrıca Evrensel, Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazdı.