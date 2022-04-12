Yazar Ergün Poyraz'a saldırı sonrası 6 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Halk TV'de yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Evinin önünde üç kişinin saldırısına uğrayan Ergün Poyraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Başında çatlak olan Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.