Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

Fizikçi ve yazar Aslı Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Yayın ve yazar hesaplarından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Aslı Erdoğan’ın, beyin kanaması geçirmesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Simurg Art Yayınları’ndan yapılan paylaşımda, “Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirmiş, çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz” denildi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik davada yargılanıp tutuklandıktan sonra yurt dışı yasağıyla tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, bu yasak kaldırıldıktan sonra yurt dışına yerleşmişti.