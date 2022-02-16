Yayıncıların teklifleri düşük kaldı, kulüplerden öneri geldi: 'Süper Lig TV kurulsun'

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesi için teklif verme süresi 14 Şubat'ta sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, yayın ihalesi için yurt içi ve dışından toplam 14 firma, biri alternatif olmak üzere 15 firma teklif verdi.

2022-2023 ve devam eden sezonları kapsayan ihale için verilen teklifleri yeterli bulmayan TFF, tüm katılımcı firmalara tekliflerinin revizyonu için 18 Şubat’a kadar süre tanıdı. Söz konusu ekstra sürenin tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için verildiğini belirten federasyon, bahsi geçen alternatif teklifin detaylı değerlendirilmesi için de bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada kulüplerin de alternatif teklifin ortakları olacağı belirtildi.

'Kulüpler şoke oldu'

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla adeta şoke oldu.

İki formül

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti:

1) Kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak,

2) Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.