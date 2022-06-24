Yayıncı kuruluşun ödeyeceği rakam belli oldu

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları için Digiturk ile yeniden anlaşmaya vardı.

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" dedi.

beIN Media Group ve Digiturk'ün CEO'su Yousef Al-Obaidly ise, "TFF Yönetimi'ne teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız. 105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

