Yayıncı, çevirmen Doğan Görsev ölümünün 7. yılında yoldaşları tarafından anıldı

TKP’li aydın, çevirmen, yayıncı Doğan Görsev yaşamını yitirdiği 2015 yılından beri kimliğine uygun şekilde parti eğitimleriyle anılıyor.

Bu yıl da TKP Birim Sekreterleri eğitimleri çerçevesinde, İstanbul’da üç ayrı mekânda Aydemir Güler, Nevzat Evrim Önal ve Oğuz Kavala’nın katıldığı “Dünya ve Komünistler” başlıklı oturumlar Doğan Görsev’e adandı.

Toplantıların açılışında Görsev’in partili kişiliği, üretimi ve katkıları ele alındı.

Doğan Görsev

18 Kasım 2015 tarihinde yitirdiğimiz Doğan Görsev 1931 doğumluydu. Askeri lise öğrencisiyken tanıştığı Türkiye Komünist Partisi’ne 1951 tevkifatının çok kısa bir süre öncesinde katıldı. Tutuklanmadı ama TKP’yle ilişkisi uzun dönem için kesildi.

1953 yılından itibaren sivil hayata geçti ve bir yandan üniversite okurken bir yandan çalışmaya ve hep asıl işi olarak gördüğü çevirilere başladı.

İlk çevirisi, 1965 yılında yayınlanan Henri Lefevbre’in “Sosyalist Dünya Görüşü” oldu.

1967 Yılında Pencere Yayınları ile yayıncılığa başladı. 12 Mart sonrasında Konuk Yayınları ile devam etti.

Türkiye İşçi Partisi’ni destekleyen aydınların arasında bulundu. TKP ile tekrar ilişkiye geçmesi 70’lerin başında oldu ve yayıncılık faaliyetlerinde rol aldı. Bir yandan da İBB’de Basın Yayın Müdürü olarak çalıştı. Barış Derneği’nin Onur Kurulu üyesiydi.

12 Eylül’de tutuklandığında hem TKP hem de Barış Derneği davasında dahil olduğundan idam istemiyle yargılandı. Dört yıla yakın bir süre çeşitli cezaevlerinde yattı. Her gittiği cezaevine anmalar, eğitimler ve çeviri çalışmaları taşıdı. Birlikte yattığı insanlara hem bilgi aktardı hem de gerektiğinde cesaret verdi.

Cezaevi sonrasında parti kararıyla ve görevle yurtdışına çıktı. Yaklaşık yirmi yıl ağırlıklı olarak Almanya’da yaşadı. Yurtdışında da parti faaliyetlerinde rol aldı. Başta Komünist Manifesto olmak üzere Marksist klasiklerin Türkçeye kazanılmasıyla uğraştı. Bu arada TBKP’nin kuruluş sürecine katıldı. Barış hareketi ve Nâzım Hikmet ile ilgili çeşitli etkinlikleri düzenledi ve katılımcısı oldu.

Yurda döndüğünde, yeniden kurulan partisiyle buluştu ve bir yandan eski çevirilerinin tekrar yayınlanmasıyla bir yandan da yeni çevirilerin Türkçeye katılmasına emek verdi.

Doğan Görsev’in yazdığı veya çevirdiği kitapların bazıları şunlardır: