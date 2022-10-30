Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Lütfen bir talimat veriniz'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi’nde AKP Grubu’nun önerisi ve oyçokluğu ile alınan kararla suyun fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin konuştu, aynı önergenin CHP'liler tarafından diğer tüm büyükşehir belediyelerinde verilmesini istedi.

Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talimat vermesini talep etti.

Yenimahalle Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde yapacağı 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün atıldı.

Törende konuşan Yavaş su tarifelerine ilişkin konuştu ve “Sayın Genel Başkan’ım huzurunuzda söylüyorum; biz, Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun” dedi.

Yavaş şöyle konuştu:

"Göreve başladığımızdan bu yana, EGO’da doğalgaz giderlerimiz yüzde 1.143 arttı. Şu anda doğalgaz gideri, EGO’dan elde ettiğimiz geliri bile karşılamıyor. Özellikle metroda elektrik giderlerimiz yüzde 725, mazot giderlerimiz ise yüzde 119 arttı. Buna rağmen, EGO’da son 10 yılın bilet ortalaması 1 dolardı, bugünün değerleri ile 18,6 liraya otobüs bileti satılıyordu, şu anda maliyeti 18 liranın üzerinde olmasına rağmen bilet ücretimiz sadece 40 sent, yani 6,5 lira. Halkımız ucuz ulaşımdan faydalansın diye Ankara Belediyesi’nin bütçesinden EGO’ya 2021 yılında 835 milyon lira aktardık. 2022 yılında ise şu ana kadar 1 milyar 611 milyon lira yardım yaptık. Özel halk otobüsü esnafına ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon lira destekte bulunduk ki vatandaşımızı ucuza taşısınlar diye.

'Ankara'nın suyunun kesilmesi amaçlanıyor'

ASKİ’de ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisi’ne, belediyenin gelirlerini bütçeye azaltıcı önerge verilemez. Kanun emridir. 2560 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince belediye meclisinin tarife yapma yetkisi yoktur. Ancak ASKİ Genel Müdürlüğü’nün belirlediği, önerdiği ücretler üzerinden indirim ya da artırma yapılır. Bunun haricinde önerge verilemez. Yine 2560 sayılı Kanun’un 23. maddesi; ‘su, maliyetinin ücretinde satılamaz’. Buna rağmen biz zam yapmadık, kaldı ki zam yapılsa dahi Meclis’te çoğunluğumuz yok. 148 üyeden 39 kişiyiz. Alınan kararlar muhalefet ile birlikte alınıyor. Her seçim, suyun maliyeti ya da maliyetin biraz üstünde satılması gerektiğini söyledik. Çünkü Ankara’da son 10 yılda su ortalama 1,60 dolara, yani bugünün parası ile 30 liraya satıldı. Yani halka pahalı su satıldı. Vatandaş müşteri gibi görüldü. Hep bunu eleştirdik. Peki biz ne yaptık? Yüzölçümü bu kadar büyük bir kentte taşınması ve arıtması ile birlikte maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satıyoruz. Bu rakam, görevi devraldığımızda, Mustafa Tuna döneminde yapılan indirimin dahi dolar bazına baktığında altında. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ASKİ’nin elektrik gideri yüzde 867 artmasına rağmen Meclis’te alınan bu yanlış kararla yüzde 50 indirilirse bilin ki Ankara’nın, elektrik ödenmediği için suyunun kesilmesi amaçlanıyor. Bunun başka bir amacı yok.

Sayın Genel Başkan’ım, huzurunuzda söylüyorum; biz, Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu kadar yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun. Bizler yine ne yapar ederiz, açık ihaleler ile katılımı fazla yaparak elde edeceğimiz indirimle Ankaralıya hizmetten vazgeçmeyiz. Aynı hizmetleri fazlası ile yaparız.

Pahalı su satıp elde ettikleri 22 milyar lirayı ASKİ’den Büyükşehir’e aktardılar. Bunu seçimlerde söylediğimizde ‘Ne var’ dediler, ‘bu cepten çıkıyor, bu cebe girdi’. Hayır, siz ASKİ’den aldığınız paralarla keşke Polatlı’nın suyunu götürmüş olsaydınız da biz bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke 2010 yılından beri Devlet Su İşleri’nin size söylediği taşkın sahalarını iyileştirseydiniz de Ankara’da bu gördüğümüz seller olmasaydı. Bunların hepsini biz yapıyoruz."