Gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı gündemine dair "Mansur Yavaş adaylığı sadece Kılıçdaroğlu önerirse kabul eder" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un "Altılı masa vites yükseltiyor" başlıklı Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında, İYİP tabanında ve yönetiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına bir direnç gözlendiği belirtildi.

İYİP'in Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş'ı istediğinin aktarıldığı yazıda öne çıkanlar şöyle:

"Bunu da Anadolu’nun sosyolojisi yani yüzde 70’e yüzde 30 oranıyla ifade edilen sağ-sol oylarıyla destekliyorlar. Akıllarında Mansur Yavaş var seçimi garanti alacak aday olarak. Ama meselenin sadece o olmadığını düşünenler de var ve Ankara Büyükşehir’in yönetimini gösteriyorlar buna örnek olarak.

Meral Akşener’in ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı zaman diliminde yaptığı çıkışları bir de böyle okumak lazım, parti içlerinde güçlerini tahkim ederek yol kazası yaşamak istemiyorlar. Bu çıkışlarla Kılıçdaroğlu partisinin tam desteğini almış lider oldu. Akşener de parti yönetimini ve tabanı ikna etmek için adımlar atıyor, 'vefa' hatırlatması yapıyor, 'ya kazanmazsak' diyerek de CHP’ye mesaj veriyor.

Bu işlerin hiç kolay olmayacağını ama olması gerektiğini en iyi masa etrafındakiler biliyor. Not olarak burada hatırlatalım Mansur Yavaş adaylığı sadece Kılıçdaroğlu önerirse kabul eder."