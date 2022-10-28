Yatağında ölü bulunmuştu: Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

Bodrum’un Mazı Mahallesi'nde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi sonuçlarına göre boynu kırılarak öldüğü tespit edilmiş, şüpheli olarak annesi Turcen ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşanan sürecin ardından kızlarının katilini aramak maksadıyla bir televizyon programına katılan Sakallıoğlu çifti, elde edilen yeni deliller sonucu geçtiğimiz gün tekrar gözaltına alındı.

Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından kasten öldürme suçuyla mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.