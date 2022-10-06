Yaşlı kadına eziyet edilen hastaneden yeni açıklama

Sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin ardından İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, suçluların korunduğu ve olayın örtbas edildiği iddialarının tamamen asılsız olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Çalışanlarımızın ve hastalarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek için İstanbul İçerenköy Hastanemize ilişkin faaliyet durdurma kararının süratle yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz" denildi.

İçerenköy Hastanesi’nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına dair açıklamasında "Suçluların korunduğu ve olayın örtbas edildiği iddialarının bu açıklamalar kapsamında tamamen asılsız olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca hastanemiz önceki genel müdürünün korunmak amacıyla İş Bankası’nda görevlendirildiği şeklindeki iddia da gerçek dışıdır. Zira söz konusu görevlendirme hastanemize yapılan ihbardan daha önceki bir tarihte gerçekleşmiştir" denildi.

Hastanenin açıklamasında "Çalışanlarımızın ve hastalarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek için İstanbul İçerenköy Hastanemize ilişkin faaliyet durdurma kararının süratle yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz. Sürecin en başından bu yana her türlü bilgi ve belgeyi yetkililerle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde paylaştığımızı, suçluların gerekli cezayı görmesi için bundan sonra da elimizden geleni yapacağımızı ve hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.