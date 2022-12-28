Yaşlı hastaya eziyet görüntülerine ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi

İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Savcılık, soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan şüphelilerin dosyasını, tutukluluk incelemesinin yapılması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, 6 Ekim'de tutuklanan 4 şüphelinin, haftada bir gün karakola giderek imza atma zorunluluğu getirerek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Yaşlı kadına eziyet görüntüleri ortaya çıkmıştı

İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderilmişti. İki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. (AA)